Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Статьи
  • «Он хочет стать порнозвездой». Новое амплуа самого странного футболиста современности

«Он хочет стать порнозвездой». Новое амплуа самого странного футболиста современности

Бенуа Ассу-Экотто всю карьеру идет против существующих стандартов. Воспитываясь во французском «Лансе», защитник получал приглашения в сборную Франции. Однако за французов он играть отказался, потому что бесился от плохого отношения к темнокожим футболистам.

Ассу-Экотто заиграли за Камерун. Но и здесь его футбольная жизнь пошла туговато. В одном из матчей Бенуа подрался с партнером по команде прямо на поле, боднув его головой. «Мне было бы лучше дождаться окончания матча. Понимаю, что футбол смотрят дети», – рассказывал Ассу-Экотто о том инциденте.

За пределами поля он тоже ведет себя необычно. Например, Ассу-Экотто почти не интересуется футбольными новостями. Когда в «Тоттенхэм» переходил бразилец Паулиньо, то Бенуа вообще не знал, как выглядит новичок команды. Ассу-Экотто просто считает футбол лишь своей работой.

Его совершенно не волнуют контракты со спонсорами. «Я же не проститутка, чтобы им продаваться. Предпочитаю покупать удобные бутсы за 30 евро. Быть модным – дорого», – говорит футболист о своей жизни. Кажется, свой новый заработок он найдет далеко за пределами поля.

«Я пытаюсь убедить Ассу-Экотто перейти в «Бирмингем», но он хочет стать порнозвездой. Надеюсь, Бенуа останется в футболе еще на сезон, ведь это хороший игрок», – жалуется Харри Реднапп. Вместе с тренером Ассу-Экотто уже работал в «Тоттенхэме». Сейчас камерунскому защитнику 33 года. За свою карьеру он сменил пять клубов, а теперь хочет окончательно изменить жизнь.

Ассу-Экотто – не первый футболист, который намерен зарабатывать таким необычным способом. «Когда завяжу с футболом, возможно, буду получать за секс деньги. Это же фантастическая работа», – мечтательно рассказывал Эммануэль Фримпонг, засветившийся в России и в лондонском «Арсенале». Сейчас Фримпонг выступает в Швеции, откуда о нем вообще ничего не слышно. Возможно, скоро и о нем заговорят уже без футбольных поводов.

[poll id=1275]

Англия. Чемпионшип Англия Бирмингем Сити Ассу-Экотто Бенуа
Комментарии (6)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Чеба
1495883335
Лишь бы данные позволили)))))
Ответить
grain
1495894091
Приезжай в Россию, здесь футбол и порнография слова синонимы)))
Ответить
D'achkov
1495896162
есть видео с кастинга?))0))0))
Ответить
STALKER27
1495921366
Весело)))
Ответить
Главные новости
Ямаль назвал своего конкурента в борьбе за «Золотой мяч»: «Мы двое лучших в мире»
04:49
1
Луис Энрике ответил на вопрос об игре Сафонова за «ПСЖ»
04:22
Тренер «Галатасарая» признался, что очень счастлив от игры Батракова
02:53
Мостовой прокомментировал 3:0 «Спартака» с «Ростовом»
01:36
1
Фото«Какое спасение»: Лига 1 в восторге от сейва Сафонова за «ПСЖ»
00:59
1
Экс-арбитр ФИФА оценил поступок Кордобы: «Некрасивый, немужской эпизод»
00:44
2
Сафонов получил лучшую оценку среди всех игроков «ПСЖ» за матч с «Брестом»
00:39
Лапочкин сообщил об ошибочном решении судьи в матче «Спартак» – «Ростов»
Вчера, 23:53
2
Максименко удивил вопрос журналистов: «Что вы курите, товарищи?»
Вчера, 23:34
2
Аршавин недоволен, что ему не подарили квартиру в Таджикистане: «Где произошел обман?»
Вчера, 23:23
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+