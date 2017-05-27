«Он хочет стать порнозвездой». Новое амплуа самого странного футболиста современности

Бенуа Ассу-Экотто всю карьеру идет против существующих стандартов. Воспитываясь во французском «Лансе», защитник получал приглашения в сборную Франции. Однако за французов он играть отказался, потому что бесился от плохого отношения к темнокожим футболистам.

Ассу-Экотто заиграли за Камерун. Но и здесь его футбольная жизнь пошла туговато. В одном из матчей Бенуа подрался с партнером по команде прямо на поле, боднув его головой. «Мне было бы лучше дождаться окончания матча. Понимаю, что футбол смотрят дети», – рассказывал Ассу-Экотто о том инциденте.

За пределами поля он тоже ведет себя необычно. Например, Ассу-Экотто почти не интересуется футбольными новостями. Когда в «Тоттенхэм» переходил бразилец Паулиньо, то Бенуа вообще не знал, как выглядит новичок команды. Ассу-Экотто просто считает футбол лишь своей работой.

Его совершенно не волнуют контракты со спонсорами. «Я же не проститутка, чтобы им продаваться. Предпочитаю покупать удобные бутсы за 30 евро. Быть модным – дорого», – говорит футболист о своей жизни. Кажется, свой новый заработок он найдет далеко за пределами поля.

«Я пытаюсь убедить Ассу-Экотто перейти в «Бирмингем», но он хочет стать порнозвездой. Надеюсь, Бенуа останется в футболе еще на сезон, ведь это хороший игрок», – жалуется Харри Реднапп. Вместе с тренером Ассу-Экотто уже работал в «Тоттенхэме». Сейчас камерунскому защитнику 33 года. За свою карьеру он сменил пять клубов, а теперь хочет окончательно изменить жизнь.

Ассу-Экотто – не первый футболист, который намерен зарабатывать таким необычным способом. «Когда завяжу с футболом, возможно, буду получать за секс деньги. Это же фантастическая работа», – мечтательно рассказывал Эммануэль Фримпонг, засветившийся в России и в лондонском «Арсенале». Сейчас Фримпонг выступает в Швеции, откуда о нем вообще ничего не слышно. Возможно, скоро и о нем заговорят уже без футбольных поводов.

[poll id=1275]