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Главный бельгийский талант перешел в «Монако». Что надо о нем знать

Кто такой Тилеманс?

Если вы плохо знаете Юри Тилеманса, то не очень внимательно следите за всем европейским футболом. Тилеманс – главная звезда бельгийского чемпионата последних нескольких лет. Он колотил сумасшедшие голы почти с центра поля, раздавал классные голевые передачи. Тилемансу всего 20 лет, но он уже вырос в большого футболиста. Каждое трансферное окно Юри пытались забрать в топовую европейскую команду, но «Андерлехт» постоянно отказывал и набивал цену. В прошедшем сезоне он стал капитаном «Андерлехта», а затем был признан лучшим игроком чемпионата. В 37 матчах бельгиец забил 13 голов и 12 раз ассистировал партнерам. Пришло время для трансфера.

Какие клубы им интересовались?

С 2014 года Тилеманса трижды просматривала «Барселона». Игрока связывали с «Атлетико», «Ювентусом» и даже со «Спартаком». Ходили слухи, что Жозе Моуринью лично звонил Тилемансу, предлагая перейти в «Манчестер Юнайтед». Позже сам Тилеманс опроверг какие-либо контакты с Моуринью. «Андерлехт» отказал всем топ-клубам, а между 25-миллионными предложениями от «Эвертона» и «Монако» все-таки выбрал французов. Сам Тилеманс оказался не против такого перехода. Его трансфер стал самой большой продажей в истории бельгийской лиги.

Почему все-таки «Монако»?

Многим выбор Тилемансом нового клуба показался странным. Сам он объясняет свой переход очень просто. «Монако» – амбициозная команда. Тут уделяют много внимания развитию молодых игроков. Выбрать клуб мне помог Феррейра-Карраско, сказавший о «Монако» много хорошего. Рад быть здесь и продолжать прогрессировать», – рассказал Тилеманс. Партнеры по бельгийской сборной всячески поддерживают выбор Тилеманса. «Монако» станет для Тилеманса хорошим трамплином. Главное, чтобы он играл», – говорит Эден Азар. В прошедшем сезоне коллектив Жардима дошел до полуфинала Лиги чемпионов и выиграл чемпионат Франции. Достойный клуб.

Чем Тилеманс так крут?

Если вы еще не поняли, почему этот парень нужен половине Европы, то просто посмотрите это видео.

Видео взято с официального канала «Андерлехта»

Франция. Лига 1 Бельгия. Плей-офф Европа
Комментарии (8)
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Dgad
1495718725
Правильный выбор в пользу Монако. Там он будет играть и прогрессировать
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Pro100Kid
1495720885
Искренне верю,что Монако за лето потеряв нескольких лидеров заменит их молодыми талантами и в следующем сезоне продолжит покорять Европу.
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dok66
1495728228
Может это успокоит Жардима , и он не будет гнать волну !
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grain
1495733041
Молодец! Монако в этом году показало самый веселый футбол в Европе, если продолжат в следующем, парень придется ко двору! Отличный трамплин!
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MU-fanatic
1495734177
в любом случае это шаг вперед!главное,чтоб больше по делу говорил)
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mig28
1495778716
Если не поймает звезду, то будет лидером)
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Danish Dynamite
1495782889
Забыли сказать, что он прежде всего опорник по позиции, но владеет навыками плеймейкера. Ну и удар, да. В общем, игрок box-to-box, потенциально новый Погба или Видаль. Монако - хороший выбор.
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XaXatyn
1514180554
Парень очень хорош, самое главное чтобы звезду не поймал ! Через пару лет если продолжит прогрессировать Монако на нем лямов 80 заработает ! Монако хороший выбор с молодежью работа в клубе поставлена на высоком уровне !
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