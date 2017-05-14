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    «Я выполнил наивысшую задачу». Будет ли Семин тренировать «Локо» в новом сезоне?


    2.7
    Голосов: 6
    14.05.2017 11:00
    Юрий Семин в третий раз пришел в «Локо» и принес клубу очередной трофей. Сезон заканчивается, а ситуация с контрактом легенды до сих пор непонятна. Денис Беневольский разбирается, как «Локомотив» поступит с Семиным.

    «Я выполнил наивысшую задачу на сезон – попадание в еврокубки, поэтому контракт со мной продлен автоматически. Я точно остаюсь», − у самого Юрия Павловича после недавней победы в Кубке нет сомнений в будущем. Более того, он даже заявил, что хочет выиграть Лигу Европы. Планы амбициозные. Даже слишком, учитывая, что наши клубы в этом турнире дальше 1/4 финала не запрыгивали (Кубок УЕФА − не в счет).

    А что говорит руководство? «Вопросы по продлению контрактов с игроками, выкупу Ари и Кверкевелии, а также вопрос с будущим Семина будем решать после 21 мая. Сейчас никаких комментариев по этому поводу». Сезон для «Локо» по сути уже закончен, поэтому в данных словах кажется так: клуб ищет безопасный момент, чтобы с Семиным проститься.

    Если отбросить все цитаты и домыслы, то вырисовывается неоднозначная ситуация. С одной стороны 70-летний Семин мог бы празднично уйти с Кубком России в руках, с другой – очень давно он не орал на своих игроков с бровки во время еврокубкового матча и, кажется, хочет вспомнить, каково это. В сезоне Семин принял команду с пятого тура. За это время клуб одержал в чемпионате всего восемь побед – худший результат в российской истории. Так мало очков к 27 туру – 37 – команда тоже никогда не набирала.

    При этом: взят Кубок, в состав возвращен один из лучших игроков лиги Фернандеш, прогрессирует Миранчук, часто выходит в основе Баринов, на подходе Галаджан. Как специалист по кубковым разборкам, человек, умеющий работать с молодежью, грамотный психолог, Семин за эти девять месяцев успел себя показать весьма неплохо.

    В первой части сезона команду на своей мощной португальской спине тащил Фернандеш, забивая и отдавая чуть ли не в каждом матче. Активно ему помогал Игорь Денисов, неожиданно открывший в себе талант плеймейкера. После зимних сборов лидерские функции в «Локо» были перераспределены. К Фернандешу и Денисову добавились Миранчук и Ари. Треугольник Фернандеш-Миранчук-Ари зачастую выдает эстетские трюки или комбинации, каждая из его частей отлично понимает друг друга. Комбинационная игра у команды просматривается, а в некоторых матчах она просто не выпускает соперника со своей половины поля (игры с «Амкаром» или «Уралом» в финале Кубка)

    В то же время, присутствуют и странные парадоксы. На сборах Семин испробовал схему 3-5-2, и с ней вошел в весеннюю часть сезона. Семь матчей с ней получились у «Локо» отлично: всего одно поражение. Но затем тренер почему-то перешел на осеннюю формацию 4-2-3-1 − и практически сразу «Локо» был раскатан ЦСКА.
    «Возврат к этой схеме связан с травмой Чорлуки», − объяснял Семин. Хотя в команде и без него присутствуют три центральных защитника: Пейчинович, Михалик и Кверквелия, плюс на сборах на этой позиции наигрывался юный Баринов. Истинная причина тактических метаний, наверняка, так и останется внутри «Локо». Впрочем, в финале Кубка схема с четырьмя защитниками принесла успех.

    «Вопросы по продлению контрактов с игроками, выкупу Ари и Кверкевелии, а также вопрос с будущим Семина будем решать после 21 мая. Сейчас никаких комментариев по этому поводу», – сказал председатель совета директоров «Локомотива» Алексей Мещеряков. На оставшиеся два матча в РФПЛ у Семина своя мотивация: не остаться в истории «Локо» тренером, который набрал наименьшее количество очков за сезон. Для этого нужно одерживать еще две победы, и «Локомотиву» это вполне по силам. Впрочем, эти результат вряд ли хоть как-то повлияют на будущее Семина в клубе, которое на 99% уже определено.

    Сезон без Смородской. Стал ли «Локомотив» лучше после ее ухода?

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: ФК «Локомотив»
    Рейтинг: 2.7 Голосов: 6
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    Комментарии25
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    • ...
      Рейтинг: +1658

      KalterJax 15 мая 2017, 11:58

      Ну не стоит искать иронии в амбициозных планах Сёмина на Лигу Европы! у нас появилась команда! впервые за долгое время так же и появился забивной нападающий Ари! Будет и ещё какое-то усиление! В любом случае лучше замахиваться на такие цели, чем как Слуцкий, ставить под сомнение выход из группы, ещё даже не начав выступать в ЛЧ!

      0
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      Рейтинг: +7720

      mihail200606 14 мая 2017, 20:19

      оставлять надо Шпалыча... метаться не нужно. придет новый чел, начнется тасование состава, требование кучи новых игроков... а так за следующий сезон команда стабилизируется..

      2
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 14 мая 2017, 18:25

      Ещё на сезон оставить и посмотреть что получиться.

      2
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      Рейтинг: +24829

      dok66 14 мая 2017, 18:11

      После Смородской и при Палыче наконец-то Локо стал похож на команду , а не сброд , собранный за большие деньги РЖД . Надеюсь , хватит ума оставить Палыча как минимум на год , а за этот год и тренера подобрать адекватного .

      2
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      ...
      Рейтинг: +3020

      Nesterenko > dok66 15 мая 2017, 08:27

      Смородская конечно чудила на президентском кресле, но какой ещё такой "сброд" был в составе Локо?

      0
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      ...
      Рейтинг: +1658

      KalterJax > Nesterenko 15 мая 2017, 11:51

      Да сброд был как ни крути! команды не было! были результаты за счёт индивидуальных действий отдельных игроков! а щас команда стала вырисовываться, люди бьются! Михалик по новому заиграл, Фернандеш, Игнатьев оказывается очень неплохой крайний защитник, а как Миранчук расцвёл, действительно на подходе Галаджан и Баринов! Стала прослеживаться комбинационная игра! Были попытки собрать команду и у Игорька, и даже получилось почти, но тупое управление Смородской привело к продаже Ньясса, и покупке двух деревьев Шкулетича и Хенти и всё посыпалось!

      0
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      Рейтинг: +3020

      Nesterenko > KalterJax 15 мая 2017, 15:23

      "сброд" и " не было команды" - это совершенно разные вещи.

      0
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      Рейтинг: +551

      avera 14 мая 2017, 17:39

      Оставить и не мешать работать.

      5
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      Рейтинг: +1658

      KalterJax > avera 15 мая 2017, 11:52

      Полностью поддерживаю!

      0
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      Рейтинг: +160

      виктоша 14 мая 2017, 17:28

      Последние 2 матча будут очень много значить. Но в любом случае, если Семина уберут, народ не поймет.

      1
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      Рейтинг: +677

      vodomut 14 мая 2017, 15:42

      да не высоки запросы у Сёмина.

      1
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      Рейтинг: +380

      aimer1988 14 мая 2017, 14:40

      Высосали проблему из пальца) Само собой останется. Мало того, что контракт автоматически продлился, атк еще его увольнение вызовет волну возмущения болельщиков, которые только-только стали руководству доверять. Так что не несите чепуху, Палыч еще надолго.

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      Рейтинг: +3020

      Nesterenko 14 мая 2017, 13:58

      Понятное дело что останется. Во-первых это человек с большой буквы для Локо. А во-вторых Семин не относится к разряду краткосрочных тренеров, которых берут на полсезона.

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      Рейтинг: +1098

      NEON-SM 14 мая 2017, 13:13

      останется

      2
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