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    Конте поздравил Карреру с титулом. Канте – лучший игрок АПЛ по версии журналистов. Дайджест событий дня


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    Голосов: 6
    08.05.2017 20:55
    «Твенте» получит еще 500 тысяч за Промеса. Журналисты признали Канте лучшим игроком АПЛ. Зобнин пообещал не переходить в «Зенит». «Бомбардир» собирает главные новости дня в одном материале.

    Конте поздравил Карреру с победой в чемпионате России

    Главный тренер «Челси» Антонио Конте поздравил наставника «Спартака» Массимо Карреру с досрочным чемпионством в российской Премьер-лиге.

    Сообщается, что у итальянских специалистов состоялся разговор, в котором Конте пошутил насчет того, что Каррера оформил чемпионство раньше, чем он. Каррера поблагодарил Конте за поздравления и подчеркнул, что ждет его победы в АПЛ.

    «Даже в 44 года мне бывало грустно оттого, что тренировка закончилась». Каким был Массимо Каррера до прихода в «Спартак»

    «Спартак» выплатит полмиллиона бывшему клубу Промеса

    После завоеванного чемпионского титула «Спартак» вынужден будет выплатить «Твенте» бонус в размере 500 тысяч евро, сообщает Voetball International. Связано это с условием контракт полузащитника Квинси Промеса. Голландец перешел в «Спартак» из «Твенте» в 2014 году. Сумма трансфера составила 11 миллионов евро.

    Канте – лучший игрок сезона в АПЛ по версии журналистов

    Полузащитник «Челси» Н'Голо Канте признан футболистом года в АПЛ по версии ассоциации спортивных журналистов Англии. Француз опередил в голосовании своего партнера по команде Эдена Азара и хавбека «Тоттенхэма» Деле Алли.

    У Промеса родился сын

    Полузащитник «Спартака» Квинси Промес сообщил о рождении сына. Голландский футболист стал отцом в третий раз. «Я счастлив сообщить, что 8 мая на свет появился мой сын. Мама и ребенок в в отличной форме», – написал Промес в твиттере.

    Защитник «Атлетико» Эрнандес прошел медобследование в «Реале»

    Защитник «Атлетико» Тео Эрнандес, выступающий в нынешнем сезоне на правах аренды за «Алавес», близок к переходу в «Реал». По информации источника, 19-летний футболист сегодня прошел медицинское обследование перед трансфером в «Королевский клуб». Сливочные заплатят за французского игрока около 24 миллионов евро.

    Зобнин заявил, что никогда не перейдет в «Зенит»

    Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин заявил, что хочет продолжать профессиональный рост и готов рассмотреть предложения от команд из Европы, в случае если таковые появятся. Также 23-летний игрок подчеркнул, что точно не продолжит карьеру в «Зените».

    «Я хочу расти как футболист, и если будет предложение от каких-то европейских клубов, я бы его рассмотрел. В «Зенит» точно не перейду», – сказал Зобнин.

    Почему чемпионство «Спартака» очень нужно России

    Дубль Бруно в ворота «Урала» позволил «Крыльям Советов» покинуть зону вылета РФПЛ

    В матче 27-го тура чемпионата России «Крылья Советов» одержали волевую победу над «Уралом» – 3:1. В составе победителей дубль оформил Джанни Бруно, а еще один гол забил Кристиан Паскуато. У хозяев единственный забитый мяч на счету Владимира Ильина.

    1:0 – Ильин, 2;

    1:1 – Бруно, 54;

    1:2 – Бруно, 75;

    1:3 – Паскуато, 89.

    Луческу встретился с представителями «Галатасарая» после матча с «Тереком»

    Главный тренер «Зенита» Мирча Луческу провел встречу с президентом «Галатасарая» Дурсуном Озбеком после матча 27-го тура РФПЛ с «Тереком» (0:1). Глава стамбульского клуба присутствовал на поединке с грозненцами, а по его завершении пообщался с румынским специалистом. В разговоре с Озбеком Луческу заявил, что его будущее в петербургском клубе станет известно 22 мая после встречи с руководством. Ранее сообщалось, что «львы» готовы назначить Луческу генеральным директором, а его сына Развана – главным тренером клуба.

    Новый тренер «Барселоны», провал Гвардиолы, онлайн по «Спартаку». Главные материалы недели на «Бомбардире»

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Archivio - Panorama, Global Look Press
    Рейтинг: 3 Голосов: 6
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1098

      NEON-SM 9 мая 2017, 09:58

      Спартак чемпион!!!!!!!

      1
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      Рейтинг: +42

      Ильгизар И 9 мая 2017, 06:28

      Спартак чемпион

      2
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