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10 самых татуированных футболистов мира

Даниэл Алвес

У Алвеса на теле большое разнообразие – есть изображение жены, имена детей, различные памятные даты римскими цифрами, даже кадр из мультика про кота Сильвестра и птичку Твити. Особенно выделяется лик Иисуса Христа на правом предплечье.

Марко Матерацци

«Мои татуировки – не дань моде, а воспоминания о разных моментах в жизни», – рассказывал Марко. Что Матерацци всегда нравилось, так это набивать выигранные трофеи – у него есть рисунки и кубка чемпионата мира, в финале которого он забил, и «ушастый» приз Лиги чемпионов. Татуировки в виде крыльев – память о маме, которая умерла от рака, когда Марко было всего 15 лет. Также нанесены имена сыновей на бицепсах, признание в любви к жене на запястье, дата первого выигранного скудетто и так далее. Вплоть до портрета индейца, Витрувианского человека и льва (знак зодиака Матерацци). «На мне осталось не так уж много свободного места, – смеется Марко. – Но оно еще есть».

Дэвид Бекхэм

На теле Бекса аж 40 татуировок: от банальных (имена жены и детей) до странных (на груди – девушка в лесу). Есть и изображение Иисуса, которого вытягивают из могилы три херувима. Числа в основном связаны с футболом: «23» – это игровой номер в «Реале», «723» – комбинация его номеров, «99» – год, когда Бекхэм женился на Виктории Адамс и выиграл с «МЮ» Лигу чемпионов, «1975» – год рождения. Есть еще и дата римскими цифрами – 8 мая 2006 года. В этот день Бекс помирился с женой после крупной ссоры, которая чуть не закончилась для пары расставанием.

Найджел де Йонг

У голландца на теле нет ничего семейного или трофейного – просто различные узоры. Выполнено весьма красиво и напоминает цветы в стиле маори. Воинственному виду футболиста вполне подходит.

Тим Ховард

Если бы наиболее татуированным футболистам полагались какие-то призы, Ховард стал самым успешным голкипером. Вратарь-то он весьма добротный, но не топ, а вот по татуировкам – наверняка чемпион мира. На теле Ховарда можно испугаться драконов, изучить карту штата Нью-Джерси, ознакомиться с родственниками, ну и, конечно, учить римские цифры – их там хватает по самым разным поводам. Дополняют весь этот хаос различные орнаменты и звезды,знак Супермена и даже отрывок из Библии.

Даниэль Аггер

У датчанина все довольно мрачно: на спине целая картина под названием «Кладбище Викингов». Есть еще один викинг, а также персонаж из скандинавской мифологии, несколько цитат, имена брата и сестры, а также плачущий клоун, флаги Дании и всем известная аббревиатура YNWA, набитая на пальцах. Аггер и сам любит набивать тату, чем неоднократно пользовались его партнеры по «Ливерпулю».

Джибриль Сиссе

У француза великое множество татуировок, но скрытый смысл в них искать не стоит – все это Сиссе, похоже, набивал просто для красоты. Узоры, звездочки, цветочки и прочая всячина. Одна из самых старых тату – крылья на спине. Есть и татуировка в виде клевера – появилась она после победы «золотого дубля» «Панатинаикоса» в Греции, за который выступал Сиссе. На шее есть надпись, посвященная дочери Илоне, а на руках – леопардовые пятна и следы кошачих лап.

Грегори ван дер Виль

У голландца на груди запечатлена целая композиция, которую дополняет изображение фараона, а на спине нанесены крылья. «Они ничего не знают про нас. Чужие суждения застилают наши глаза, и мы не видим, где скрыто все хорошее», – цитата на предплечье. На руке ван дер Виль поместил свое имя вместе со звездой. А к выпуску FIFA 16 футболист пожаловался в твиттере на то, что его персонаж в футбольном симуляторе создан вообще без татуировок.

Джермейн Джонс

На руках различные узоры, на груди – звезда, в которой юмористы нашли сходство с советским паровозом. Но больше обсуждали то, как Джонс разрисовал себе колено, поместив туда звезду с флагом США – до сих пор смотрится очень оригинально и своеобразно. Но, по словам футболиста, нанесение этой татуировки далось ему особенно тяжело: «Такое ощущение, будто под кожей огонь, и продолжалось это аж три часа. Все что я мог, это просто концентрироваться на своем дыхании».

Мауро Икарди

Герой последних дней – суперфорвард «Интера». Картину на его торсе писали аж пять месяцев. На ней – лев со львятами и имена детей. Учитывая скандал с историей любви Икарди и Ванды Нары, порадуются такому творчеству далеко не все.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

«Он изменял мне с гувернанткой». История трагичных отношений Икарди, Лопеса и красотки Ванды

Италия. Серия А Италия Интер Бекхэм Дэвид Де Йонг Найджел Аггер Даниэль Джонс Джермейн Сиссе Джибриль Ховард Тим Матерацци Марко ван дер Вил Грегори Алвес Дани Икарди Мауро
Комментарии (22)
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Max_Payne
1493985122
Раджа Наинголлан
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Mиша Иванча
1493987665
а мамаев?
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D'achkov
1493987694
депай?
Ответить
Aldo.CSKA
1493988342
СмолЫй
Ответить
Flydis
1493988377
Алё, где Мейрелеш ?
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Oblommoff
1493990628
Не люблю татуировки
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Паук за ЦСКА
1493991181
Ну зачем,зачем чернокожим тату???Ну набейте белым цветом,хоть видно будет,а так ваще практически не видать
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Медвепут великий
1494152302
Папуасы какие то социальную иерархию отображают в тату, эти то в 21 веке что там рисуют, памятные даты записывают, как в блокнот что бы не забыть. Вообще прямая зависимость, чем меньше мозгов, тем больше тату и наоборот. И больше всего тату у спортсменов и актеров-певцов. Ну никто эти категории граждан умными никогда и не считал.
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отдай мои вещи
1494515666
есть к чему стремиться - Смолу и Мамаю )
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Ljungberg9
1508203841
Про Алвеса: лик Иисуса Христа на правом предплечье Лик на левой руке. Вы не знаете, где право и где лево?
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