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    10 самых татуированных футболистов мира


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    Голосов: 4
    05.05.2017 14:05
    Мауро Икарди полностью зататуировал торс и создал самый обсуждаемый перформанс недели. Рассказываем о нем и других футболистах, которые очень любят татутировки.

    Даниэл Алвес

    У Алвеса на теле большое разнообразие – есть изображение жены, имена детей, различные памятные даты римскими цифрами, даже кадр из мультика про кота Сильвестра и птичку Твити. Особенно выделяется лик Иисуса Христа на правом предплечье.

    Марко Матерацци

    «Мои татуировки – не дань моде, а воспоминания о разных моментах в жизни», – рассказывал Марко. Что Матерацци всегда нравилось, так это набивать выигранные трофеи – у него есть рисунки и кубка чемпионата мира, в финале которого он забил, и «ушастый» приз Лиги чемпионов. Татуировки в виде крыльев – память о маме, которая умерла от рака, когда Марко было всего 15 лет. Также нанесены имена сыновей на бицепсах, признание в любви к жене на запястье, дата первого выигранного скудетто и так далее. Вплоть до портрета индейца, Витрувианского человека и льва (знак зодиака Матерацци). «На мне осталось не так уж много свободного места, – смеется Марко. – Но оно еще есть».

    Дэвид Бекхэм

    На теле Бекса аж 40 татуировок: от банальных (имена жены и детей) до странных (на груди – девушка в лесу). Есть и изображение Иисуса, которого вытягивают из могилы три херувима. Числа в основном связаны с футболом: «23» – это игровой номер в «Реале», «723» – комбинация его номеров, «99» – год, когда Бекхэм женился на Виктории Адамс и выиграл с «МЮ» Лигу чемпионов, «1975» – год рождения. Есть еще и дата римскими цифрами – 8 мая 2006 года. В этот день Бекс помирился с женой после крупной ссоры, которая чуть не закончилась для пары расставанием.

    Найджел де Йонг

    У голландца на теле нет ничего семейного или трофейного – просто различные узоры. Выполнено весьма красиво и напоминает цветы в стиле маори. Воинственному виду футболиста вполне подходит.

    Тим Ховард

    Если бы наиболее татуированным футболистам полагались какие-то призы, Ховард стал самым успешным голкипером. Вратарь-то он весьма добротный, но не топ, а вот по татуировкам – наверняка чемпион мира. На теле Ховарда можно испугаться драконов, изучить карту штата Нью-Джерси, ознакомиться с родственниками, ну и, конечно, учить римские цифры – их там хватает по самым разным поводам. Дополняют весь этот хаос различные орнаменты и звезды,знак Супермена и даже отрывок из Библии.

    Даниэль Аггер

    У датчанина все довольно мрачно: на спине целая картина под названием «Кладбище Викингов». Есть еще один викинг, а также персонаж из скандинавской мифологии, несколько цитат, имена брата и сестры, а также плачущий клоун, флаги Дании и всем известная аббревиатура YNWA, набитая на пальцах. Аггер и сам любит набивать тату, чем неоднократно пользовались его партнеры по «Ливерпулю».

    Джибриль Сиссе

    У француза великое множество татуировок, но скрытый смысл в них искать не стоит – все это Сиссе, похоже, набивал просто для красоты. Узоры, звездочки, цветочки и прочая всячина. Одна из самых старых тату – крылья на спине. Есть и татуировка в виде клевера – появилась она после победы «золотого дубля» «Панатинаикоса» в Греции, за который выступал Сиссе. На шее есть надпись, посвященная дочери Илоне, а на руках – леопардовые пятна и следы кошачих лап.

    Грегори ван дер Виль

    У голландца на груди запечатлена целая композиция, которую дополняет изображение фараона, а на спине нанесены крылья. «Они ничего не знают про нас. Чужие суждения застилают наши глаза, и мы не видим, где скрыто все хорошее», – цитата на предплечье. На руке ван дер Виль поместил свое имя вместе со звездой. А к выпуску FIFA 16 футболист пожаловался в твиттере на то, что его персонаж в футбольном симуляторе создан вообще без татуировок.

    Джермейн Джонс

    На руках различные узоры, на груди – звезда, в которой юмористы нашли сходство с советским паровозом. Но больше обсуждали то, как Джонс разрисовал себе колено, поместив туда звезду с флагом США – до сих пор смотрится очень оригинально и своеобразно. Но, по словам футболиста, нанесение этой татуировки далось ему особенно тяжело: «Такое ощущение, будто под кожей огонь, и продолжалось это аж три часа. Все что я мог, это просто концентрироваться на своем дыхании».

    Мауро Икарди

    Герой последних дней – суперфорвард «Интера». Картину на его торсе писали аж пять месяцев. На ней – лев со львятами и имена детей. Учитывая скандал с историей любви Икарди и Ванды Нары, порадуются такому творчеству далеко не все.

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    Публикация от Mauro Icardi (@mauroicardi)

    «Он изменял мне с гувернанткой». История трагичных отношений Икарди, Лопеса и красотки Ванды

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Indiatimes.com, pinterest.com, blogspot.com
    Рейтинг: 3 Голосов: 4
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    Комментарии20
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      Рейтинг: +738

      Ljungberg9 17 октября 2017, 04:30

      Про Алвеса: лик Иисуса Христа на правом предплечье

      Лик на левой руке. Вы не знаете, где право и где лево?

      1
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      Рейтинг: +74

      отдай мои вещи 11 мая 2017, 18:14

      есть к чему стремиться - Смолу и Мамаю )

      1
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      Рейтинг: +113

      Медвепут великий 7 мая 2017, 13:18

      Папуасы какие то социальную иерархию отображают в тату, эти то в 21 веке что там рисуют, памятные даты записывают, как в блокнот что бы не забыть.
      Вообще прямая зависимость, чем меньше мозгов, тем больше тату и наоборот.
      И больше всего тату у спортсменов и актеров-певцов. Ну никто эти категории граждан умными никогда и не считал.

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      Рейтинг: +1893

      multiscan > Медвепут великий 27 мая 2017, 13:49

      А самое страшное, что такая живопИсь может закончится гепатитом, раком кожи или каким-нибудь другим СПИДом.

      0
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      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО 7 мая 2017, 04:12

      Классно!Спасибо)

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      Рейтинг: +10

      rodrigez122 6 мая 2017, 23:57

      А господин Раджа?

      0
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      Рейтинг: +2081

      ItalianFootball 6 мая 2017, 09:56

      Ховард удивил. А у Матерацци стиль - дети фломастерами играли.

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      Рейтинг: +1450

      Sedoi_Goblin 5 мая 2017, 22:53

      Оно,конечно,ничего если так-то...А в старости как это все произведение живописи будет смотреться? Обвисший лев и всё такое?...

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      Рейтинг: +136

      UmbroDon 5 мая 2017, 22:46

      ЗЭКИ!

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      Рейтинг: +141

      datura 5 мая 2017, 16:43

      Всё по футбольным понятиям! Нравится! :)))

      0
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      Рейтинг: +354

      Паук за ЦСКА 5 мая 2017, 16:33

      И где Ибрагимович

      1
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