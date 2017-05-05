«Я не против того, чтобы люди меня ненавидели». Секреты побед Криштиану Роналду

Тренировки

Роналду весит 80 килограмм при росте 185 сантиметров. Это его стабильные показатели, потому что португалец не позволяет себе отклониться в весе даже на один-два килограмма. Так что Криштиану держит себя в форме круглый год.

Для того, чтобы достичь этой цели необходимы две вещи: тренировки и питание. Безусловно, португалец обладает феноменальными физическими способностями и генетической одаренностью, но чтобы в 32 года быть как и в 25, необходимо усердно работать над собой и уделять внимание тренировкам больше, чем раньше.

Помимо того, что Роналду тренируется с командой и пару раз в неделю играет в чемпионате Испании и Лиге чемпионов, у него есть индивидуальный план. Три раза в неделю он проводит силовые тренировки, направленные на общее развитие мышц. Форвард занимается в зале в понедельник, среду и пятницу, варьируя количество подходов и повторений, чтобы максимально проработать мышцы, а заодно и понять, какую нагрузку нужно дать той или иной части тела, чтобы получить максимальный отклик.

Еще два раза в неделю Роналду занимается кардиотренировками. Они у него похожи на кроссфит, то есть на функциональный тренинг: приседания на одной ноге, запрыгивание на платформу и так далее. Также футболист несколько раз в неделю делает по 3000 повторений упражнения на пресс. Так что если вы думаете, что в рекламах его торс обработан в Photoshop, то вы сильно ошибаетесь.

Питание

Роналду за игру достигает максимальной скорости в 35 км/ч. Таких ускорений за матч в среднем три. Пробег за 90 минут может доходить у Криштиану до 15 километров. При таких нагрузках необходимо правильно питаться. Роналду придерживается четыре правил.

Первое: суммарный объем пищи разделен на шесть приемов. То есть Роналду питается каждые два-четыре часа. Делается это для того, что поддерживать высокую скорость обменных процессов. Это помогает Роналду держать уровень подкожного жира в организме на отметке меньше десяти процентов. Такой результат показывают профессиональные бодибилдеры перед соревнованиями.

Второе: обилие белка в диете. При таких физических нагрузках португальцу необходимо есть много говядины, курицы или индейки, чтобы «разрушенные» мышечные волокна восстанавливались. В среднем, он ест около двух грамм белка на килограмм веса. Это, к примеру, где-то 800 грамм курицы в день. Иногда он ест рыбу, но не в стандартном виде − Криштиану любит роллы с тунцом.

Третье: много овощей в рационе. Для того, чтобы белок усваивался, необходимо много клетчатки, которую португалец и получает из различных овощей. К тому же, в овощах содержатся минералы, позволяющие снабжать организм витаминами. Это убыстряет восстановление после нагрузок.

Четвертое: минимум сладких блюд. Диетологи Роналду запрещают футболисту есть кондитерские изделия и даже фрукты, поскольку в них содержатся жиры и сахара, которые как раз-таки замедляют обменные процессы. Единственное, что позволяет себе Криштиану – это пару раз в день выпить стакан свежевыжатого сока.

Согласно некоторым источникам, суточная диета Роналду выглядит так.

Первый прием: цельнозерновой хлеб, яичные белки, фруктовый сок.

Второй прием: паста из грубых сортов пшеницы, овощи, печеный картофель, курица и салат.

Третий прием: роллы с тунцом, фруктовый сок.

Четвертый прием: бурый рис, филе индейки или курицы, фасоль, сок.

Пятый прием: протеиновый коктейль или нежирный источник белка с небольшим количеством овощей.

У португальца сбалансированное питание, направленное на одинаковое соотношение белов и углеводов. Это позволяет ему и «просушиться», и не набирать вес. Из спортивного питания нападающий использует лишь протеин, и то только потому, что ему запретили использовать молочные продукты в рационе. Скорее всего, дело в плохой усвояемости лактозы. Но на форме Криштиану это, как мы видим, не отображается.

Мотивация

Португалец активно снимается в рекламе и занимается околофутбольными проектами. Но, как и у любого человека, у Роналду есть хобби. Его вдохновляют автомобили, которые он коллекционирует. Ему нравится музыка (любимая песня – I Believe I Can Fly) и мода. А еще он любит смотреть фильмы. Например, активно следит за творчеством Анджелины Джоли.

Криштиану уделяет внимание и семье, которая его вдохновляет. Кроме нее его заряжает негатив других : «Я знаю, что я не самый скромный человек в мире. Я не против того, чтобы люди меня ненавидели, это всегда подстегивает меня. Когда я выходу на поле, они всегда болеют против меня, но это даже хорошо. Мне постоянно необходим враг. Они начинают кричать, когда я касаюсь мяча. Это не проблема для меня − это моя мотивация».