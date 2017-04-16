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  • «Претензии к стране, где есть народ, о котором нельзя говорить плохо». О чем писали в твиттер на этой неделе

«Претензии к стране, где есть народ, о котором нельзя говорить плохо». О чем писали в твиттер на этой неделе

На этой неделе Артем Дзюба сделал нашумевшее заявление, назвав часть фанатов «Спартака» «сектантами». Кроме того, форвард «Зенита» затронул наболевшую тему судейства: «Никогда не видел, чтобы кого-то в Грозном судили так спокойно и хорошо (как «Спартак» – прим. ред.). Без криков и ора. Приезжаешь в Грозный – сразу пенальти практически на сто процентов».

Буквально через день Дзюбе пришлось внести поправки в свои слова о Чечне, чем он расстроил многих пользователей твиттера.

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Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Во вторник и среду игрались матчи 1/4 финала Лиги чемпионов. От наплыва ироничных комментариев не укрылась даже ситуация со взрывом около автобуса «Боруссии».

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И, конечно, трансляция футбола на «Матч ТВ» – вернее, ее отсутствие до 78-й минуты.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Эксперт по испанским командам Станислав Рынкевич считает, что участники полуфиналов уже известны.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Ну и как без комментаторской темы на матче «Спартак» – «Зенит»?

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Напоследок – зацените обложку свежего выпуска журнала Eight by Eight. Это очень круто!

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«Луческу должен собрать на билет до Бухареста». О чем писали в твиттер на этой неделе

Россия. Премьер-лига Россия Зенит Спартак Дзюба Артем Зидан Зинедин
Комментарии (4)
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Ильгизар И
1492344319
Только ни Орлов с Погореловым
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Mahone
1492345214
Играть надо,а не плакать,такие деньги получаете,всю жизнь только ноет,у нас В Казахстане команда получает меньше твоей одной и ничего уже и групповой этап Лиги Европы выходят,Астана в Лиге Чемпионов играет,финансирования нет,поля слабые,не ноют играют
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ufos73
1492352992
Дзюба конечно мужик! С большой буквы "Ж" )))
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Cant Stop
1492356506
аааа Орлов......... опять без звука смотреть
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