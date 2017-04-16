«Претензии к стране, где есть народ, о котором нельзя говорить плохо». О чем писали в твиттер на этой неделе

На этой неделе Артем Дзюба сделал нашумевшее заявление, назвав часть фанатов «Спартака» «сектантами». Кроме того, форвард «Зенита» затронул наболевшую тему судейства: «Никогда не видел, чтобы кого-то в Грозном судили так спокойно и хорошо (как «Спартак» – прим. ред.). Без криков и ора. Приезжаешь в Грозный – сразу пенальти практически на сто процентов».

Буквально через день Дзюбе пришлось внести поправки в свои слова о Чечне, чем он расстроил многих пользователей твиттера.

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Во вторник и среду игрались матчи 1/4 финала Лиги чемпионов. От наплыва ироничных комментариев не укрылась даже ситуация со взрывом около автобуса «Боруссии».

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И, конечно, трансляция футбола на «Матч ТВ» – вернее, ее отсутствие до 78-й минуты.

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Эксперт по испанским командам Станислав Рынкевич считает, что участники полуфиналов уже известны.

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Ну и как без комментаторской темы на матче «Спартак» – «Зенит»?

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Напоследок – зацените обложку свежего выпуска журнала Eight by Eight. Это очень круто!

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«Луческу должен собрать на билет до Бухареста». О чем писали в твиттер на этой неделе