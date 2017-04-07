Фанатка «Боруссии» посмотрела рурское дерби в секторе «Шальке» и встретилась с Марком Бартрой

«Боруссия» и «Шальке» – непримиримые соперники, так что в дортмундском мерче на синюю трибуну лучше не являться. Однако это соображение из числа здравых и безопасных не остановило фанатку «Боруссии», и после матча 1 апреля по интернету разлетелись эпичные кадры: одинокая женщина в желтой футболке в окружении болельщиков «Шальке».

Такой смелый поступок не оставил равнодушным защитника «Боруссии» Марка Бартру. «Хочу встретиться с этот женщиной! Не поможете мне отыскать ее? Я хочу подарить ей свою футболку. Помогите мне с помощью ретвитов и хэштегов», – написал игрок в своем твиттере.

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Через несколько дней болельщица обнаружилась, а Бартра сдержал слово: организовал встречу, на которой они тепло пообщались, и подарил поклоннице клуба свою футболку с автографом.

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