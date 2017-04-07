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  • Фанатка «Боруссии» посмотрела рурское дерби в секторе «Шальке» и встретилась с Марком Бартрой

Фанатка «Боруссии» посмотрела рурское дерби в секторе «Шальке» и встретилась с Марком Бартрой

«Боруссия» и «Шальке» – непримиримые соперники, так что в дортмундском мерче на синюю трибуну лучше не являться. Однако это соображение из числа здравых и безопасных не остановило фанатку «Боруссии», и после матча 1 апреля по интернету разлетелись эпичные кадры: одинокая женщина в желтой футболке в окружении болельщиков «Шальке».

Такой смелый поступок не оставил равнодушным защитника «Боруссии» Марка Бартру. «Хочу встретиться с этот женщиной! Не поможете мне отыскать ее? Я хочу подарить ей свою футболку. Помогите мне с помощью ретвитов и хэштегов», – написал игрок в своем твиттере.

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Через несколько дней болельщица обнаружилась, а Бартра сдержал слово: организовал встречу, на которой они тепло пообщались, и подарил поклоннице клуба свою футболку с автографом.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Тухельбол. Золотой состав «Боруссии», который выиграет Лигу чемпионов в 2021 году

Германия. Бундеслига Германия Боруссия Д Шальке-04 Бартра Марк
Комментарии (8)
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Чеба
1491578726
Болела зенита, а слабо на фанатскую трибуну спартака?
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Dimonadze
1491580406
Фанаты шальке ждите...На следующем дерби все пойдут в сектор фанатов Шальке
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FanatSerj
1491581582
А что у всех такие заточки грустные?
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Егор Велунов
1491582552
Если бы на трибуну ультрас? Это было бы достижение :)
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mihail200606
1491585350
страшненькая ... надеялась, может на экстримальный секас на трибуне оппонентов..а там ее не оценили...
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mihail1980
1491589090
кто его знает может после матча она учавствовала в групповом сексе
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sega77+
1491710773
и как она туда попала у нас бы не пропустили
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