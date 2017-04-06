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  • «Моя жизнь – это шоу!». Вратарь-бодибилдер вернулся в футбол

«Моя жизнь – это шоу!». Вратарь-бодибилдер вернулся в футбол

«Моя жизнь – сплошное веселье», – говорит Тим Визе, который с позитивом воспринимает абсолютно все. Закрытый путь в основу «Байера», 15-месячное восстановление от травмы, дубль «Хоффенхайма» – все это пережил вратарь, считавшийся одним из главных символов немецкой школы даже с появлением Нойера. Он начинал карьеру в нападении, но так хотел играть, что на одной из тренировок с травмой встал в ворота – лишь бы находиться с командой. Эта позиция так и закрепилась за Визе на всю его футбольную жизнь.

Тим Визе – олицетворение куражного «Вердера» Томаса Шаафа. Половину 14-летнего периода с этим тренером ворота «Вердера» защищал как раз Тим. Тот «Вердер» идеально подходил характеру Визе. С ним команда дважды команда доходила до 1/8 финала Лиги чемпионов. Сыграла она и в финале последнего розыгрыша Кубка УЕФА, затем измененного под Лигу Европы. Визе тащил «Вердер», но при этом много говорил и в решающие моменты совершал откровенные ляпы. В 2011 году Йенс Леманн подал на голкипера «Вердера» в суд, когда тот назвал его человеком, у которого проблемы с головой. За несколько лет до этого инцидента Тим отметился главной ошибкой в карьере, которую ему вспоминают до сих пор.

К 30-ти годам Визе переклинило так, что футбольная карьера едва не завершилась. Контракт с «Вердером» истек, но голкипера подобрал «Хоффенхайм». Интересно, что за первый год в клубе, который в этом сезоне обыгрывает даже «Баварию», Тим Визе сильно преобразился. «Мой агент действительно ведет переговоры с «Реалом», – хвастался потом вратарь. Но сделка не состоялась. Уже позже сам Визе грустил, что виноват в срыве трансфера только он сам. «У меня было достаточно личных причин, чтобы продолжать карьеру в Германии. Мог перейти в «Реал», но не думал, что Моуринью посадит скамейку Касильяса», – вспоминает Визе тот поворотный эпизод.

Дальше ничего положительного о Визе-футболисте сказать нельзя. В «Хоффенхайме» его сослали в дублирующий состав, но даже там, спокойно получая зарплату, Тим Визе шуточно разговаривал с прессой. «Я не собираюсь менять клуб, ведь в самой команде в этом тоже не заинтересованы. С главным тренером не разговаривал уже два месяца», – посмеивался Визе. В той команде помощником Маркуса Гиздоля начинал работать еще 25-летний Юлиан Нагельсманн, признанный лучшим тренером 2016 года. «Маленький Моуринью», – именно такое прозвище выписал Нагельсманну вратарь, который после «Хоффенхайма» вообще ушел из футбола.

С таким пониманием футбола и ораторскими способностями Тим Визе вполне потянул бы работу эксперта на телевидении. Но зарабатывать деньги, разговаривая перед камерой, Визе не захотел. Зато скучную жизнь немец разбавил в спортзале. «Раньше мой нормальный вес считался примерно 92 килограмма. Сейчас он уже 120, а мне это нравится», – улыбался Тим. К марту 2015 года он уже набрал серьезную массу. Тогда Тим Визе весил 129 килограммов, но поставил перед собой цель набрать 140. Он превратился в гору мышц, чтобы не затеряться среди профессиональных рестлеров. Это шоу на ринге должно было заменить ему футбольное веселье.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Идея о рестлинге пришла в голову Визе, когда тот путешествовал по миру: «В США я задумался, почему бы не попробовать? Этот вид спорта высмеивают в Германии, но в Америке им восхищаются». В ноябре 2016 года он оказался в одной команде с Сезаро и Шеймусом. Против них выступили Бо Даллас, Примо и Эпико. Первый для Тима профессиональный командный поединок завершился триумфом. «Моя жизнь – это шоу!» – орал Визе, попутно начиная переговоры с любительским футбольным клубом «Диллинген». Так просто отказаться от дела всей жизни у него не получилось.

«Это удачный пиар-ход и дополнительная мотивация для нашей команды», – восхищенно говорили в «Диллингене». После окончания карьеры Визе даже толком не тренировался, поэтому свой первый матч смог провести только 1 апреля. В день смеха команда Визе проиграла «Хаунсхейму» со счетом 1:2, а голкипер с серьезным лицом заявил, что потянул бы игры и более высокого уровня. «Я по-прежнему достаточно хорош для игры в Бундеслиге. Пока я в футболе лишь на одну игру, но ничего нельзя говорить с уверенностью», – сказал Визе. По его выходкам и громким интервью все уже соскучились.

Германия. Бундеслига Европа Вердер Хоффенхайм Визе Тим
Комментарии (5)
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алекс88
1491467411
Статья ни о чем вообще...еле дочитал
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Karpathian
1491470798
Его бы в ВВЕ со Строуманом драться_)))))
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16 DeN
1491507925
Трипл Аш)
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