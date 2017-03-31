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  • Рейтинг. Лучшие игроки в истории чемпионата России: опорные полузащитники

Рейтинг. Лучшие игроки в истории чемпионата России: опорные полузащитники

Рейтинг. Лучшие игроки в истории чемпионата России: правые полузащитники

Рейтинг. Лучшие игроки в истории чемпионата России: правые защитники

Рейтинг. Лучшие игроки в истории чемпионата России: центральные защитники

Рейтинг. Лучшие игроки в истории чемпионата России: левые защитники

Рейтинг. Лучшие игроки в истории чемпионата России: вратари

Россия. Премьер-лига Рейтинг
Комментарии (17)
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Nevsky_RU
1490967175
Семак, Витсель и Нобоа точно опорники?)))
P.S. Ражимича вообще бы вычеркнуть из футбольной истории. Подлый, мерзкий костолом-антифутбольщик. Если бы судьи в нашем чемпе были объективны, это гавно по в перманентной дисквалификации находилось. P.P.S. Тимощук the best!))
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Фесс
1490970501
Я напишу вариант от себя - Франсиско Лима. Вот этот парень зажигал на старости лет в Локомотиве.
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de bruyne
1490972867
Семак псж что играли даже не указали... диарра где как он анжи зажигал
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Фесс
1490972965
Шарль Каборе сейчас в полном порядке. Тоже вариант.
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арейская
1491002341
Да, не нравился мне Гарик за своё высокомерие и прочее, чем он помог сам себе испоганить карьеру, но сейчас, на данный момент лучше его и нет, вот так получается
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Nesterenko
1491005061
Витсель ?? Да вы смеетесь что ли? А где Хохлов?
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Чеба
1491029438
))))))
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D'achkov
1491146032
тимощук лучший
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Измайловский Кочегар
1491157658
А чё у Тимохи столько минусов? Плохо играл что ли? Или голосующим пофиг как играл?
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Mityai90
1491310251
Где Верблум?
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