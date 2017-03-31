Рейтинг. Лучшие игроки в истории чемпионата России: опорные полузащитники

Рейтинг. Лучшие игроки в истории чемпионата России: правые полузащитники
Рейтинг. Лучшие игроки в истории чемпионата России: правые защитники
Рейтинг. Лучшие игроки в истории чемпионата России: центральные защитники
Рейтинг. Лучшие игроки в истории чемпионата России: левые защитники
Рейтинг. Лучшие игроки в истории чемпионата России: вратари
P.S. Ражимича вообще бы вычеркнуть из футбольной истории. Подлый, мерзкий костолом-антифутбольщик. Если бы судьи в нашем чемпе были объективны, это гавно по в перманентной дисквалификации находилось. P.P.S. Тимощук the best!))