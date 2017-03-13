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  • «Ему предложили чумовые деньги, а он: «Никуда из Ростова не поеду». Почему мы восхищаемся Тимофеем Калачевым

«Ему предложили чумовые деньги, а он: «Никуда из Ростова не поеду». Почему мы восхищаемся Тимофеем Калачевым

Статистика

Игрок провел в этом сезоне Премьер-лиги 15 матчей, отдал семь результативных передач и возглавляет список лучших ассистентов лиги. В прошлом сезоне за 22 матча он отдал восемь пасов.

Наверное, никто бы так не хвалил Калачева, если бы он не играл в еврокубках. Тут его роль с точки зрения статистики тоже важна. У него один голевой пас в Лиге чемпионов против «Аякса», что позволило ростовчанам уничтожить голландцев и пробиться в групповой этап соревнований. В Лиге Европы белорус ассистировал дважды: в матче со «Спартой» и, конечно же, в игре против «Манчестер Юнайтед». После последней игры Калачев скромно отметит: «Робость? Все было нормально. У нас есть опыт игры в Лиге чемпионов против сильных игроков. Это был обычный большой матч». Как будто бы ничего не произошло особенного, как будто «Ростов» каждый сезон играет в 1/8 финала Лиги Европы.

Калачев – штатный исполнитель угловых в донской команде, и это правильно. В чемпионате России из семи передач три как раз исполнялись с углового. Раньше он находил голову Дзюбы, когда того ссылали в «Ростов». Теперь Тимофей показывает большой палец Бухарову.

Возраст

Калачеву 35 лет, а в мае исполнится 36. Учитывая, что играть ему приходится на фланге, где объем работы проделывается колоссальный, возникает вопрос: в чем секрет? 6 из 15 матчей в чемпионате России Тимофей провел полностью, еще несколько – по полтора тайма, и одну – 15 минут. Сам Калачев так комментирует свое состояние: «Не скажу, что мне легко, но если бы я не тянул, было бы видно. Пока физически чувствую себя неплохо. С весом проблем нет. Ноги позволяют бегать – не сильно болят».

При таком плотном графике, когда приходится играть и по три матча в неделю, Тимофей почти не травмируется. Было только незначительное повреждение в октябре, но это мелочи. После травмы голеностопа в 2010-м, из-за которой Калачев бегает с металлической пластиной, надолго в лазарет футболист не заглядывал.

Но возраст, естественно сказывается: «Природу не обмануть – усталость уходит медленнее, после игр на восстановление нужно не один-два дня, а три». Поэтому прошлой осенью Тимофей завершил карьеру за сборную. Тем более ездить в Белоруссию в бытовом плане тоже нет смысла – семья уже не живет в Минске, а переехала к нему в Ростов-на-Дону.

Игра

Калачев привык играть полузащитника, но когда в «Ростов» пришел Бердыев и перестроил команду на 5-3-2, Тимофей встал на край защиты, где чувствует себя максимально органично.

У защитника уникальная природа паса – он точен, словно прилипает к партнерам. Притом, что Калачев редко делает передачу ради передачи. Для него мяч – это не способ доставки его соседнему футболисту, а средство конструирования атакующих действий. Тимофей – тот игрок, который при контратаках выполняет функцию «последнего паса». Это и забегания на чужую половину с выполнением проникающей передачи, и отыгрыш пыткой в штрафной соперника, и навесы.

Особое внимание длинным пасам Калачева. В российском футболе мало кто не боится делать «диагонали» или дальние передачи. Речь идет не о забросах в толпу партнеров в конце матча, когда пасы делаются на авось, а именно о целенаправленной передаче на игрока с пары десятков метров.

Футболист связал это с опытом: «За долгую карьеру научился отдавать именно в ту точку, где партнер ждет мяч. Из пяти передач четыре летят в цель». В этом компоненте Калачев даст мастер-класс любому защитнику в лиге. Его старания оценил сам Бубнов: «В нашем чемпионате ростовский Бекхэм появился, я его так давно называю. Как рукой мячи на голову Бухарову кладет».

Преданность

Вице-президент «Ростова» Александр Шикунов рассказывал: «Весной 2014 года его хотели видеть в «Анжи». Чумовые деньги. Умножь на три года – все, царь Белоруссии. Мы говорим: мол, Тимоха, так и так. А он отвечает: «Никуда не поеду». Эта история показывает, насколько Тимофею комфортно в команде.

«Ростов» не раз переживал сложные времена, когда команда лавировала на грани вылета. А даже когда все было хорошо со спортивной точки зрения, обострялась финансовая проблема. Вплоть до прошлой осени у ростовчан были долги перед футболистами даже перед теми, кто уже за команду не играл. Но на фоне бесконечного шторма Калачев и не думал покидать «Ростов»: «Русскоговорящие ребята все понимают, а вот иностранцам не объяснишь, что через три месяца все будет классно».

Не так давно «Ростов» продлил соглашение с Тимофеем до 2018 года. Этот контракт Калачев намерен отработать до конца сезона. Будем честны: в топ-клуб защитник вряд ли уйдет, хотя за 170 тысяч евро (трансферная цена футболиста) получить такого качественного игрока в состав было бы не лишним ни для одной команды Премьер-лиги. Для сравнения: Азмун стоит 11 миллионов евро, Полоз – пять, Ерохин или Нобоа – чуть больше четырех.

«Если честно, то моя мечта – провести свой прощальный матч именно за «Ростов». Этот клуб стал мне родным, моя вторая семья», − объясняет белорус. И здесь больше нечего добавить.

Рекорды

Помимо командных успехов у Калачева преследуется и личная цель – побить рекорд ростовской легенды Михаила Осинова по количеству игр за команду. По матчам в чемпионате России Тимофей уже перегнал своего экс-партнера – защитник преодолел отметку в три сотни матчей. Чтобы догнать Осинова по общему количеству игр, Калачеву осталось провести 18 встреч. Нет сомнений, что и этот показатель он превзойдет – на это у него есть минимум полтора года, которые остались у игрока по текущему контракту. Да и кто знает, может, и на новой арене «Ростова» он тоже сыграет.

Лучший футболист Белоруссии 2013-го и 2016-го, обладатель приза болельщиков «Желто-синее сердце» в 2014-м, а недавно Тимофей Калачев установил, пожалуй, свой главный рекорд, доказав, что быть крутым и получать респект от Моуринью можно даже в 35 лет.

Россия. Премьер-лига Лига Европы Россия Ростов Манчестер Юнайтед Осинов Михаил Калачев Тимофей Бердыев Курбан Моуринью Жозе
Комментарии (24)
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panmon
1489396381
Респект от Моуриньо можно получить в 35... Доказано Златаном! Тимофей молодец, будет не хватать в Манчестере...
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justozavr
1489398093
да он самый крутой!
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Rostov 61
1489400060
Мужик
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Алеха32
1489400868
Честно, не знал.но прочитав гордость взяла. Молоток
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eleng
1489410781
Хорошая статья, объективные похвалы и игрок, вызывающий уважение. То, что он предан клубу - это отличный пример для молодежи.
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mihail1980
1489420733
мне кажется калачев в футболе будет играть до 45 лет как бьорндален в биатлоне
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h3LL1k
1489433270
добротный игрок молодец подольше ему поиграть и как можно меньше травм и карточек и конечно успехов в ответном матче Ростову жаль что Калачёва но вы сможете!!!
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тайлер77
1489434040
вечно молодой)
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Eds
1489440916
Он всегда боец на поле... Умный боец... не бей-беги... Всегда мне нравился своей игрой. У него не было проходных матчей... Превосходный менталитет футболиста, которого у многих нет...
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Таганский
1489441653
Таких бы побольше, как Тимоха - настоящий двигатель Ростова!! И замены равноценной ему сейчас нет..
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