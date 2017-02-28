«Урал» и «Краснодар» повторили сценарий стамбульского финала, Смолов не реализовал два пенальти

Уже на 2-й минуте Смолов открыл счет:

Затем дублем выстрелил Клаэссон. Раз:

Два:

Показалось, что игра сделана, но «Урал» был против. Через три минуты после третьего гола «Краснодара» один из мячей отыграл Ильин:

Забив, номинальные хозяева оживились, и вот уже Бикфалви ответил Клаэссону своим дублем. Сначала забил головой:

А затем красиво положил в дальний, сместившись в центр с левого фланга:

В итоге матч докатился до серии пенальти, в которой победу одержали екатеринбуржцы. Стоит отметить, что на 89-й минуте игрового времени Федор Смолов не реализовал одиннадцатиметровый, который сам же заработал, а «Урал» оба дополнительных тайма провел в меньшинстве после удаления Данцева. Смолов не сумел забить пенальти и в послематчевой серии, подведя черту под неудачным выступлением «Краснодара» – 3:3 в основное время (4:3, победа «Урала» по пенальти).

Решающий промах Смолова на предпоследней минуте основного времени:

Серия пенальти целиком:

Номинальными хозяевами встречи являлись гости – сыграть на стадионе «Урала» командам не позволило плохое состояние екатеринбургского газона.

Таким образом, команда Александра Тарханова вышла в 1/2 финала Кубка России.