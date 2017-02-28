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  • «Урал» и «Краснодар» повторили сценарий стамбульского финала, Смолов не реализовал два пенальти

«Урал» и «Краснодар» повторили сценарий стамбульского финала, Смолов не реализовал два пенальти

Уже на 2-й минуте Смолов открыл счет:

Затем дублем выстрелил Клаэссон. Раз:

Два:

Показалось, что игра сделана, но «Урал» был против. Через три минуты после третьего гола «Краснодара» один из мячей отыграл Ильин:

Забив, номинальные хозяева оживились, и вот уже Бикфалви ответил Клаэссону своим дублем. Сначала забил головой:

А затем красиво положил в дальний, сместившись в центр с левого фланга:

В итоге матч докатился до серии пенальти, в которой победу одержали екатеринбуржцы. Стоит отметить, что на 89-й минуте игрового времени Федор Смолов не реализовал одиннадцатиметровый, который сам же заработал, а «Урал» оба дополнительных тайма провел в меньшинстве после удаления Данцева. Смолов не сумел забить пенальти и в послематчевой серии, подведя черту под неудачным выступлением «Краснодара» – 3:3 в основное время (4:3, победа «Урала» по пенальти).

Решающий промах Смолова на предпоследней минуте основного времени:

Серия пенальти целиком:

Номинальными хозяевами встречи являлись гости – сыграть на стадионе «Урала» командам не позволило плохое состояние екатеринбургского газона.

Таким образом, команда Александра Тарханова вышла в 1/2 финала Кубка России.

Россия. Кубок Россия Краснодар Урал Смолов Федор Бикфалви Эрик Ильин Владимир Классон Виктор
Комментарии (15)
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Hangeldi
1488310857
Эх смолов ! В европе такого не простят!
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Эд1970
1488312626
Сыроват еще Краснодар для кубка.
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Antoha46
1488319559
если сравнивать с тем легендарным матчем!вы знаете ребят,по сюжету даже круче было!в том финале после 3-3 команды устали и конкретно дожидались серии пенальти.а тут и концовка неплохая.и доп время всё в напряжении,вот не зная что эти два матча заняли в истории русский триллер поинтереснее будет!дай бог конечно если это была не постанова!
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OlegSHW
1488325450
Опять обложался армянский клуб
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арейская
1488326253
Ну никак не могут наши телевизионщики не испоганить своей каплей дёгтя бочку мёда, показ матча и так не включили вовремя из-за овер-тайма по хоккею, так ещё и целых 6 минут крутили рекламу, и в итоге мы смогли лицезреть футбол только с 11-й минуты, когда уже был забит гол,ну не издевательство ли это? Неужели нельзя было перенести её на время перерыва, вот тогда и крути её хоть все 15 минут, хотя её никто и не смотрит...
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CyPOBbIiXaH
1488356581
смолов в последнем ударе какбудто специально не хотел забить
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dimon2602
1488371974
Смолов сдал матч как и весь краснодар
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Dellleone
1488376925
Смолов- пежон
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Dos_Santos
1488435006
Хоть я и уважаю Федю, за старания, за мастерство, за преданность клубу, но пора бы ему и отдохнуть на лавочке. Ибра сидел ждал несколько матчей после плохих игр, но зато как заиграл потом.. Феде тоже расслабиться пора немного. На его место можно с молодежки кого нибудь поставить
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спанчес
1488435591
уродец
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