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Хиддинк и еще 3 кандидата на пост тренера «Лестера»

Гус Хиддинк

Голландский тренер уже год сидит без работы. Последним местом после провала в сборной Нидерландов был «Челси». Когда Моуринью уволили и клубный менеджмент подумал, что Хиддинк спасет сезон, как когда-то сделал это в 2009-м (победа в Кубке Англии, третье место в чемпионате и полуфинал Лиги чемпионов). Но в этот раз у голландца не получилось: лондонцы повылетали из всех возможных кубков и заняли десятое место в Премьер-лиге, что стало худшим показателем «Челси» в эпоху правления клубом Романом Абрамовичем.

Британская пресса сообщает, что «Лестер» и Хиддинк провели первый раунд переговоров: «лисы» предлагают тренеру контракт до конца сезона. Взять опытного коуча на краткосрочную перспективу – неплохой вариант для «Лестера», учитывая, что голландец знает Премьер-лигу, а работать с не самыми сильными командами ему приходилось нередко. Хиддинк умеет вытаскивать из футболистов их сильные качества, образуя за короткий промежуток времени «вспышку» (вспомним ту же сборную России).

При таком раскладе не так уж и важно, что Хиддинку уже 70 лет. Тем более, тот же Раньери выиграл титул с «Лестером» в солидные 64 года.

Алан Пардью

Прошлой осенью «Кристал Пэлас» под руководством Пардью дошел до финала Кубка Англии, где с минимальным счетом проиграл «Манчестер Юнайтед». Прошло полгода, игра у команды расклеилась, и англичанина уволили.

При этом по мнению букмекеров, Пардью считается главным претендентом на место в «Лестере». И на это есть основания. «Кристал Пэлас» осенью не выдавал результат, но рисунок команды был грамотно выстроен и во многом похож на модель «Лестера». В среднем лондонцы совершали около 380 пасов за матч, что делало их средней командой в лиге по этому компоненту. Но это была вовсе не контратакующая игра – ставка делалась на минимальное касание мяча при передвижении до чужой штрафной, на быстрый переход из обороны в атаку.

К тому же лондонская команда была одна из самых прессингующих в чемпионате. «Кристал Пэлас» предотвращал при Пардью в среднем 23% передач соперника. Обильное передвижение по полю и постоянный прессинг со стороны всех футболистов команды. Не находите сходство с тактикой Раньери образца прошлого сезона?

Найджел Пирсон

Пирсон уже тренировал «Лестер». В сезоне-2014/15 команда стояла на вылет, но в итоге выиграла шесть из восьми заключительных матчей чемпионата и сохранила грин-карту в высшем дивизионе.

Далее последовала неприятная история. Сын Пирсона вместе с еще двумя игроками команды после сезона отдыхали в Таиланде и угодили в секс-скандал. Клуб расторг с этими футболистами соглашения, а Найджела убрали с поста главного тренера, чтобы не портить «Лестеру» репутацию.

Пирсон отправился реанимировать карьеру в «Дерби Каунти», но не нашел общего языка с руководством клуба и был отстранен от должности за три часа до матча с «Кардиффом». Теперь специалист ищет работу, а таблоиды прогнозируют ему именно бывшую команду.

Пирсон себя связывает с «Лестером», ведь он провел в клубе много лет. В том сезоне он даже не скрывал, что чемпионство «лис» − это и его заслуга тоже. В его словах есть здравый смысл, а главное – он знает большинство игроков команды, потому что приобретал их под себя. Другой момент – захочет ли руководство, которое вышвырнуло его полтора года назад, возвращать его обратно, рискуя собственным имиджем?

Роберто Манчини

Еще один топовый специалист, который сидит без работы. На тему переговоров итальянца с «Лестером» пресса много спекулирует, но и так ясно, что стороны контактируют по данному вопросу. В Англии утверждают, что Манчини интересен чемпион, если в нем он будет зарабатывать шесть миллионов евро в год. Чем ответит на это условие руководство «Лестера», пока неизвестно.

Итальянец с лета стал свободным агентом, когда покинул «Интер», который он тренировал на протяжении двух лет после возвращения из Англии. Первый сезон под его руководством команда провела откровенно плохо, зато на второй «Интер» ворвался в еврокубки, заняв в Серии А четвертое место.

Английский футбол знаком Манчини по «Манчестер Сити». При стечении обстоятельств Роберто вряд ли откажется в него вернуться. Итальянец любит, когда в команде есть скоростные и техничные игроки, способные обыграть один в один, убежать в прорыв, использовать всю ширину поля. В этом плане у «Лестера» есть ряд футболистов, подходящих под данные критерии. Манчини останется немного: оживить команду и избавить ее от беспорядочности на поле.

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Англия. Премьер-лига Англия Лестер Хиддинк Гус Манчини Роберто Пирсон Найджел Пардью Алан
Комментарии (9)
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Gullit 76
1488193693
А как же Слуцкий?Неужели Абраша не продавит ему должность?
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and4ever86
1488194875
Карпин, в Англии тоже хотят верить. Фалькао , конечно, не поедет , зато есть варик прикупить Кариоку.
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life85
1488196532
Слуцкий
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kto eto
1488199811
Карпин... даёшь все ничьи до конца сезона
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vladik12
1488200297
Хиддинка оч интересно увидеть, и вместе тем он видится наиболее перспективным вариком.
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Зарема лис
1488200932
Слуцкого давайте в Лестер ,очень интересно было бы посмотреть!
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mihail1980
1488207071
с хиддинком лестер останется в премьере. а следующий год опять выиграет если хиддинк останется
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