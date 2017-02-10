ЦСКА, «Локомотив» и еще 3 русских клуба для Зозули

История Романа Зозули – главное событие зимнего трансферного окна. Удивительно, когда в одно время и в одном месте сходятся столько глупых решений. Зозуля не играет, но его обсуждают все: от фанатов «Баварии» до Василия Уткина. Дошло до уголовных дел по факту угроз, которые поступали футболисту. «Бетис» старается поддерживать Зозулю, но теперь на клубе повис игрок, который не может выходить на поле. «Райо Вальекано» отказывается просто так платить половину зарплаты, которая положена по договору. Болельщики «Райо» продолжают протест и подтягивают неравнодушных фанатов с левыми взглядами.

«Мы послали запрос в ФИФА, чтобы Зозуле позволили на эти полгода заявиться в чемпионат, где трансферное окно еще открыто. Если просьбу удовлетворят, то у нас появятся варианты начиная от Украины и Норвегии и заканчивая Китаем и Южной Америкой», – рассказал агент футболиста Владимир Кузьменко. В этом списке должна быть и Россия, где трансферный период длится до 24 февраля. Переезд в российскую лигу – идеальный вариант для Зозули, чтобы потушить конфликт.

Вариант: «Локомотив»

Конкуренты: Шкулетич, Портнягин

Перспективы: борьба за Лигу Европы

«Локомотив» переживает одну из самых тяжелых трансферных компаний. Денег мало, укрепляться приходится точечно. На общем настроении сказывается провал в переговорах с Алексеем Миранчуком. Команде очень нужен хороший форвард, но на просмотре то Прудников, то вообще непонятный француз из Литвы. Пришлось даже вызвать из молодежной команды Петара Шкулетича, который (неожиданно) выделился среди остальных.

Зозуля сможет адаптироваться в «Локомотиве» при поддержке Тараса Михалика. Юрий Семин с нападающим тоже хорошо знаком. В 2011 году он отправил молодого игрока в «Днепр», где Зозуля провел лучшие сезоны. Тогда тренер посчитал, что Роману необходима игровая практика. Теперь Семину пригодится все то, чему Зозуля смог научиться.

Вариант: ЦСКА

Конкуренты: Оланаре, Чалов

Перспективы: борьба за Лигу чемпионов

Ситуация с нападением у ЦСКА не лучше. Карлоса Страндберга продали в «Брюгге» за полтора млн евро, но трансферный бюджет не увеличился. Дошло до того, что в команде мог остаться Ласина Траоре. Такой вариант не устраивал никого, и расставание с ивуарийцем хотя бы разгрузило зарплатную ведомость.

Виктор Гончаренко отлично работает с игроками среднего уровня, умеет выводить за пределы возможностей. Под его руководством Ренан Брессан казался нападающим, которого упустила сборная Бразилии. Зозуле всего 27 лет, самое время брать трофеи.

Вариант: «Терек»

Конкуренты: Балай, Садаев, Мбенгуе

Перспективы: привезти в Грозный еврокубки

Фотография объятий Зозули и Рамзана Кадырова взорвет инстаграм. Этот трансфер должен состояться хотя бы ради этого. Привезти в Чечню матчи Лиги Европы и войти в историю, впрочем, тоже сильная мотивация.

Состав «Терека» один из самых сбалансированных в Премьер-лиге. Причем клуб может позволить себе тратить. Например, забрать у «Анжи» лидера Бернарда Беришу за 2,5 млн евро. Учитывая слабость конкурентов, этот сезон – лучшая возможность выйти в еврокубки. И в Грозном очень рассчитывают, что УЕФА не будет препятствовать. «На Северном Кавказе нельзя проводить матчи под эгидой УЕФА. Это неофициальный запрет, если я правильно понимаю, он действовал при Платини, но сейчас его в УЕФА нет», – надеется генеральный директор «Ахмат-Арены» Магамед Мацуев.

Зозуле будет сложно конкурировать с Бекимом Балаем, однако уже летом тому наверняка поступят хорошие предложения. Тогда можно будет остаться в «Тереке» на полноценном контракте.

Вариант: «Томь»

Конкуренты: нет

Перспективы: стать героем Томска

Полгода Зозуле будут платить среднюю по Томску зарплату, что-то около 27 тысяч рублей. При всех неудобствах, у него будет много возможностей. Среди них: отучить Валерия Петракова и жену голкипера Алексея Солосина ругаться матом; стать играющим тренером для молодежи «Томи»; в паре с Альбертом Риерой спасти клуб от вылета.

Для всего остального есть половина зарплаты, которую выплачивает «Бетис».

Вариант: «Тосно»

Конкуренты: Кутьин, Заболотный, Марков

Перспективы: выиграть ФНЛ

«Тосно» рвется в Премьер-лигу, под эту задачу клуб решил проводить матчи в Великом Новгороде, где народ не избалован футболом. Пока «Динамо» отсчитывает последние деньги, чтобы погасить долги, «Тосно» сохранил состав и даже усилился, вызволив из «Локомотива» Арсения Логашова и подписав талантливого Ильнура Альшина из «Факела».

Однако выйти в элитный дивизион, когда в атаке Зозуля и Милевский – особый шарм. Много лет назад в киевском «Динамо» Зозуля считался преемником уже вполне звездного форварда. Тогда дуэт не получился, почему бы не попробовать снова?