«Зенит» сыграет на «Крестовском», «Ростов» не потянет еврокубки и другие сюжеты весны в РФПЛ

Командам осталось провести заключительные сборы, трансферное окно в России скоро закроется, а болельщикам предстоит вытерпеть последнюю весну, когда они придут на древние стадионы, а не на новые арены, которые достраиваются к чемпионату мира. Тем не менее, вторая половина сезона обещает быть захватывающей.

«Спартак» и «Зенит» разыграют чемпионский титул

Наверняка фанаты армейцев прекрасно понимают, что текущая задача команды Гончаренко – удержать третье место. Сделать это непросто, поскольку в спину дышат «Терек» и «Краснодар». Однако чемпионство разыграют «Зенит» и «Спартак».

Обе команды использовали зимнее трансферное окно для усиления состава, чего не скажешь, допустим, о лидерах чемпионата Англии, которые боятся проводить ротацию посреди сезона. В этом плане у российских клубов существует лазейка в виде паузы на два месяца. Красно-белые, как и сине-бело-голубые, приобрели футболистов на каждую позицию. Притом, если «Спартак» купил по одному игроку на каждую зону, то «Зенит» явно перебрал с полузащитниками. Луческу даже с учетом лимита может выставить два более-менее равноценных состава, чего не скажешь о «Спартаке», у которого обойма поменьше, но от этого не менее крепкая.

15-е апреля – ключевая дата этого сезона в России, потому что «Спартак» примет у себя «Зенит». Эксперты полагают, что в этом матче решится вопрос с чемпионством. Эту мысль подтверждает и то, что командам предстоит сыграть примерно с одними и теми же соперниками в оставшихся встречах, включая матчи против ЦСКА и «Локомотива». Единственное – «Зенит» уже отмучался с «Ростовом» и «Краснодаром», и с обоими очки потерял. Для москвичей эти встречи станут тоже испытанием.

У «Спартака» есть задел в пять очков, он имеет право на ошибку. Прогнозировать, кто на финише окажется первым, бессмысленно, но очная и заочная дуэль этих команд станет боевиком покруче, чем когда ЦСКА совершил камбэк и на финише сезона-2013/14 опередил «Зенит» еще с Виллаш-Боашем во главе.

«Зенит» переедет на новую арену

Да, это совершилось. Даже не верится, что скоро «Крестовский», на постройку которого в сумме ушло около 40 миллиардов рублей, откроется для болельщиков. Планируется, что «Зенит» протестирует стадион тремя заключительными домашними встречами этого сезона против «Урала», «Терека» и «Краснодара». Ожидается, что перед матчем с уральцами будет часовое представление. Гулять так гулять. Непонятен момент с приобретением билетов и их ценой. Скорее всего, заветные квитки можно будет купить через специальный сайт, который еще недоступен.

Когда билеты поступят в продажу, еще неясно. Наверняка «Зенит» объявит эту информацию, когда город передаст стадион в аренду клубу. Сделка завершится уже в ближайшее время. Виталий Мутко недавно сказал, что финал Кубка России состоится либо на «Крестовском», либо на «Фиште». Так что Петербург «откатает» новый стадион перед Кубком Конфедераций.

«Локомотиву» светит место во второй половине таблицы

«Железнодорожники» отвратительно начали сезон. Красно-зеленые замыкают десятку сильнейших команд, что является провалом. У команды второй показатель в лиге по пропущенным мячам (13 голов), притом она и забивает мало (21 мяч). «Локомотив» терял много очков в матчах со средними командами, поскольку не мог додавить соперника. Как итог – восемь ничьих, половину из которых красно-зеленые должны были превращать в победные исходы.

Но вместо того, чтобы усиливаться, руководство московского клуба решило заработать. Избавились от Самедова и Шишкина, без которых красно-зеленым будет еще тяжелее. Скорее всего, уйдет главная звезда «Локомотива» Миранчук. Тогда центр поля застрадает от недостатка креатива и скорости. Кого же купили взамен? Якобы усилили и без того вялое нападение 32-летним Фарфаном и пока на этом все. Да, может быть, придет Кокер, чтобы зацементировать центр защиты, возможно, перейдет Панченко. Тем более что его отец занимается селекцией в «Локомотиве» – все складывается.

Вот только ситуацию это вряд ли спасет. Посмотрите, как усиливаются «Урал», «Анжи» или «Арсенал». Они затыкают дыры, пытаются в меру своих средств еще и укрепить скамейку. В «Локо» – беспорядок. И это наряду с ужасной игрой, напоминающей сезоны 2007-го и 2008-го годов, когда москвичи занимали седьмые места. Правда, тогда «Локо» взял Кубок, но такой шанс есть у команды и этой весной.

«Ростов» не попадет в еврокубки

Ростовчане в этом сезоне удивляют ярким выступлением в Европе и блеклой игрой в чемпионате России. Нет, это не «Лестер», который хоть в отличие от донской команды вышел в плей-офф Лиги чемпионов, но теперь борется, чтобы не вылететь в Чемпионшип. «Ростов» же попал в Лигу Европы на «Спарту», и это может сыграть с командой злую шутку.

Желто-синим не хватало осенью сил играть на два фронта, потому в начале сезона были яркие победы над «Локомотивом» и ЦСКА, а под конец первого круга – ничьи с «Уфой» и «Уралом». Да, судя по всему, решился финансовый вопрос команды, но и усиления нет. Тем более, Нобоа сватают в «Зенит», а Полоза – в «Спартак». Если это окажется правдой, то «Ростов» не только вылетит из Лиги Европы на стадии 1/16 финала, но и не поборется за попадание в еврокубки на следующий сезон.

Семак поработает в «Уфе» в свое удовольствие

По-другому и не скажешь. Специалисту дали карты в руки: команда точно не вылетит из Премьер-лиги, есть возможность поработать с коллективом, где от тебя чуда не ждут, но если оно произойдет, то Луческу долго в «Зените» держать не станут.

У уфимцев нет в составе звезд, но ведь Гончаренко выжал из этого состава хороший результат. Да и что-то радикально менять Семак и не собирался. До сих пор ходят слухи, что «Зенит» готов отправить в Башкортостан молодежь, но генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов намекнул, что варианты с арендой команду не интересуют.

Российский тренер ждал свой шанс несколько лет, и теперь он готов сделать профессиональный скачок вперед. Добавим ко всему и то, что большую часть матчей весенней части первенства «Уфа» проведет на своем поле.

«Анжи» с обновленным составом избежит стыковых матчей

В это межсезонье главными хэдлайнерами нижней части турнирной таблицы стали «Урал» и «Анжи». Махачкалинцы объявили о резком сокращении бюджете в связи, а потом команду покинуло свыше 11-ти игроков. Многие сравнивали это с ситуацией с «Кубанью», откуда люди тоже бегут из-за урезания зарплат, но даже несмотря на такой отток футболистов у «Анжи» нашлись деньги, чтобы компенсировать потери.

Фибель, Дудиев, Дьяков, Будковский, Долгов и другие небезызвестные вам фамилии обеспечат команде спокойную весну. Если осенью сиденье Павла Врба шаталось, то теперь вряд ли у кого возникнут сомнения, что у махачкалинцев под руководством Александра Григоряна есть шанс, чтобы зажечь в ближайшие три месяца.

«Томь» установит антирекорд Премьер-Лиги

Вести из Сибири огорчают. До сих пор в клубе не платят зарплату, футболисты основы в январе разбежались по другим командам. Петраков и компания остались готовить команду к весне за счет молодежных ресурсов. Потом пошли разговоры, что агент Селюк готов дать сибирякам пару-тройку африканцев, но в клубе ответили, что это не соответствует стратегии развития «Томи». Далее стало известно, что томичи ведут диалог с «Зенитом»-2 по предоставлению им игроков. Сделка выгодная: одни отдают ребят побиться в Премьер-Лиге, а другие смогут набрать футболистов хотя бы на стартовый состав. Официально «Томь» никого не подписала, но потенциальные новички присутствуют на сборе.

Вместе с тем, команда одержала всего две победы, пропустила больше всех в чемпионате (31 гол) и опустилась на дно турнирной таблицы. В активе сибиряков девять очков. За все существование Премьер-Лиги меньше всех баллов по итогам сезона в 2009-м году набрали «Химки» – 10. Не исключено, что «Томь» как минимум повторит показатель подмосковной команды, хотя если смотреть правде в глаза – томичи зацепятся хотя бы за ничью в оставшихся матчах сезона.