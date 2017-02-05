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  • «Жезус – арбуз, который нужно раскрыть». Кто спасет сезон для Гвардиолы

«Жезус – арбуз, который нужно раскрыть». Кто спасет сезон для Гвардиолы

В прошедшем бразильском сезоне «Палмейрас» оформил чемпионство в Бразилии впервые за 22 года. В заключительном матче чемпионата клуб обыграл «Шапекоэнсе» (1:0) и спокойно праздновал завоевание трофея. На стадионе плакал только один парень. 19-летний Габриэль Жезус, будучи лучшим бомбардиром команды, совершенно не радовался титулу. Бразилец взял микрофон и выступил перед трибунами. «Я покидаю клуб, который никогда не забуду. Это не прощание. Я говорю: «До встречи». Пожалуйста, помните меня!» – орал разрыдавшийся Жезус. Теперь ему предстояло ехать в Англию, а «Палмейрас» уже просчитывал будущие покупки. Футбол – это хороший бизнес.

Габриэлю Жезусу всего 19 лет, но пережил он уже очень многое. «Габриэль – золотой мальчик, у которого есть все, чтобы стать великим», – говорит о нем тренер «Палмейраса» Кука. Выиграв Кубок и годом позже став бразильским чемпионом в составе «Палмейраса», Жезус уже успел круто поиграть и на международном уровне. В молодежной сборной Бразилии он сумел затмить Габигола, зачем-то понадобившегося «Интеру». В основной команде Жезус встал рядом с Неймаром и привел сборную к победе на Олимпиаде. Настоящий бразилец, обладающий крутой техникой и умеющий классно бить, теперь точно не должен потеряться.

Конечно, у Жезуса есть и проблемы. Многими действиями он напоминает юного Неймара. Габриэль, как истинный представитель Бразилии, умеет и практикует симуляции. Он может заплакать на поле или с дикими криками налететь на чужого игрока, а затем покарать судью. «Я говорю ему, чтобы перестал фолить и делал с мячом все, что умеет. Этот парень – настоящий зверь», – расхваливает подопечного тренер сборной Бразилии Тите. В 19 лет стальной характер у игрока еще не сформировался. Но детство в фавелах научило его многому. Жезус играет хитро и юрко, а иногда исполняет удивительные вещи.

«Ключевую роль в моем переходе в «Манчестер Сити» сыграл Гвардиола. Его звонок стал определяющим. «Барселоне» и «Интеру» я действительно отказал, тем более что являюсь фанатом «Милана», – поделился футбольными предпочтениями Жезус. Летом «Манчестер Сити» отдал страдающему от безденежья «Палмейрасу» 32 миллиона евро, а потом оставил Габриэля доигрывать в родной команде сезон. Зимой же «Сити» получил усиление, о котором в первой половине чемпионата все забыли.

Гвардиола видит Жезуса в роли универсального вингера или в паре с Агуэро, хотя теперь может спокойно оставлять Серхио в запасе. «Агуэро остается одним из самых важных футболистов клуба, поэтому продавать его мы не собираемся. Но с появлением Жезуса у меня появилось больше вариантов в атаке. Этот парень хорошо проявил себя в первых матчах», – восхищается Пеп. Ударного дебюта бразильского вундеркинда в Англии никто не ожидал, тем более что конкуренция в «Манчестер Сити» высокая.

Маленького Жезуса бросили в пекло. Он дебютировал в английском футболе в игре с «Тоттенхэмом». Так получилось, что в этой встрече футболисты «Манчестер Сити» сыграли в обычном и неприятном для себя стиле. Поведя в два мяча, победу подопечные Гвардиолы упустили. Габриэль, выйдя на поле, мог забить победный гол, но судья вовремя зафиксировал метровый офсайд. Бразильский нападающий сначала арбитру не поверил, но праздновать одному оказалось скучно.

«За 15 минут на поле Жезус заставил отдельно выделить себя. Он очень хорош, но на адаптацию нужно время», – сдерживал эмоции великий бразилец Роберто Карлос. Однако Гвардиола в своих мысленных порывах уже видел бразильца в стартовом составе. Кубковый матч против «Кристал Пэлас», где Жезус отыграл все 90 минут, оставил о нем парадоксальное впечатление. Забить Габриэлю не удалось, но ассист на Стерлинга и уверенная победа команды дали ему еще один шанс.

Прорыв случился в игре с «Вест Хэмом», от которого таких прорывов тоже ждут уже давно. «Сити» уверенно выиграл со счетом 4:0. В воротах команды играл Кабальеро, а Браво наконец-то мог посмеяться над своими ошибками на скамейке запасных. Для Габриэля Жезуса все сложилось классно. Он стал первым игроком английской Премьер-лиги, сумевшим забить гол и сделать голевую передачу в дебютном матче турнира в стартовом составе. Результат был сделан еще в первом тайме, но Гвардиола снова продержал бразильца на поле до финального свистка. Видно, что его игра Пепу нравится.

«Случай с Жезусом очень похож на поедание арбуза. Нужно сначала раскрыть его, чтобы увидеть, хорош он или нет. У Габриэля есть мечта. Он хочет оставить след в футбольном мире, стать кем-то. Мы постараемся ему в этом помочь», – рассказывает Гвардиола про футболиста, которого он уже начал внедрять в свои тактические чертоги разума. Склонность Жезуса к игре слева только поможет ему чаще оказываться в старте. Гвардиола видит Габриэля в созидании, пытаясь скрыть ярко выраженное слабое место в игре бразильца. С реализацией голевых моментов у него бывают большие проблемы.

Если Жезус научится чаще забивать, все забудут про Неймара и Габигола. Барселонский бразилец опаздывает на тренировки, вызывая гнев Суареса. Габигол не может адаптироваться к Италии, постоянно сидит в запасе и мечтает о возвращении в «Сантос». В «Манчестер Сити» же с вложением денег точно не ошиблись. Габриэль Жезус, как и в родной Бразилии, пользуется шансом и врывается в большую игру. Такой уж у него стиль.

«Его критикуют, а это лучший голкипер в мире». Как Браво стал посмешищем и расстроил Гвардиолу

Англия. Премьер-лига Англия Манчестер Сити Палмейрас Жезус Габриэл Гвардиола Хосеп
Комментарии (3)
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Sedoi_Goblin
1486308085
Городские пижоны вылетели из чемпионской гонки? С дуба рухнули аватары? С 13-очковым отставанием,да за 14 туров до финиша? Да в АПЛ? Это полная ерунда! Всё может произойти! Это Английская Премьер Лига! 13 очков не преимущество....Так,заявочка...
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Aidosinho
1486618730
Увидев этого парня в первой игре за мс, я забыл про чемпионскую гонку. Интерес что будит с ним дальше затмил мне рассудок. По больше бы таких пацанов
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