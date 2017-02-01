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Хесе вернулся в Примеру, Траоре ушел из ЦСКА. Онлайн закрытия трансферного окна
Хесе вернулся в Примеру, Траоре ушел из ЦСКА. Онлайн закрытия трансферного окна
Бомбардир.ру
1 февраля 2017, 02:10
11
Англия. Премьер-лига
Германия. Бундеслига
Трансферы зимы-2017
Комментарии (11)
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ivanthebest
1485868534
Хитрожопые бельгийцы... ни себе, ни людям...
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0
anri1703
1485869639
мда уже и то закрывается скоро лч и ле начнется время летит
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0
headvk
1485874486
Генк что перемутил)
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0
DEFENDER114
1485876090
Было бы очень любопытно посмотреть на Адебайора в Рфпл)
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0
Anton-champion
1485881651
Не очень интересная трансферная компания
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0
alexis02lion
1485908717
Аспириновые работают на опережение, так как их нападающие всегда на карандаше у конкурентов по лиге и не только. Активная миграция в Турцию была весь последний месяц, неужели закончилась. Лидеры команд чемпионшипа как всегда идут на повышение, и какой вылет Бёрнли, вы о чём?.
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0
alexis02lion
1485908839
Не вижу поздравлений ЦСКА что избавились от бревна Траоре. Хоть куда-то сплавили. Оланаре таки явно должен и будет лучше.
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1
alexis02lion
1485908951
Трой Дини будет в одиночку тащить Уотфорд ныне, в матче с Арсеналом он это уже показал. Не все отказывают Китаю. И наконец о самом непонятном трансфере. Алтынтоп зачем?
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0
Duken
1485929989
А сразу нельзя было написать в какой из спортингов перешел Траоре
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0
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