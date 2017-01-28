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    «Они с Траоре похожи». Почему трансфер Оланаре – провал селекции ЦСКА


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    Голосов: 5
    28.01.2017 22:50
    Зимой единственными трансферами ЦСКА были вернувшиеся в команду Витиньо и Васина. В клубе утверждали, что продолжают поиски нового нападающего, а затем подписали бывшего игрока. «Бомбардир» рассказывает, как ЦСКА снова совершил ужасную ошибку с покупкой форварда.

    Оланаре отдыхал полгода

    «Шесть-семь месяцев – минимальный срок возвращения Оланаре», – рассуждал в июне генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев. Нападающий повредил переднюю и боковую крестообразные связки, перенеся две операции. Перед началом нового сезона ЦСКА принял решение отказаться от Оланаре. Хотя по различным слухам утверждалось, что форвард все равно подпишет с клубом трехлетний контракт. «Не хочу возвращаться в «Гуанчжоу», – истерически намекал нигериец, но в конце сезона ЦСКА с ним попрощался.

    «Знаем, что восстановление Оланаре проходит хорошо», – говорил врач ЦСКА Шагабутдин Керимов. Армейский клуб постоянно находился на связи с агентом нападающего. Форвард смог окончательно вернуться в строй только к январю. При этом еще Леонид Слуцкий намекал, что армейцы в будущем хотят сделать Оланаре полноценным игроком команды, но для этого нужно было посмотреть, как форвард перенесет последствия травмы. Теперь работать с футболистом предстоит Виктору Гончаренко.

    Траоре и Оланаре похожи

    Когда в ЦСКА приходил Ласина Траоре, многие посчитали, что у армейцев изменится стиль игры. «Почему мы должны что-то менять? Траоре и Муса – разноплановые игроки, но Ласина очень похож на Оланаре», – рассуждал Леонид Слуцкий. В команде ничего не поменялось, а Траоре провалил первую половину сезона. Ивуариец забил всего пять голов в 14-ти матчах, перекрыв статистику Оланаре только на пару мячей. В свой первый приход в ЦСКА Аарон отметился всего тремя голами в десяти играх во всех турнирах.

    Дмитрий Селюк продолжает искать для Траоре новую команду. Виктор Гончаренко, говоря о составе армейцев, подчеркивал, что ему вполне комфортно работать с нынешним коллективом. Оланаре должен хорошо вписаться в команду, где он уже играл и тренировался под руководством того же Гончаренко, когда тот работал помощником тренера. Однако с включением игрока в тактическую схему могут возникнуть проблемы.

    ЦСКА противоречит себе

    «Мы тестируем и пробуем схему 3-5-2. При этом построение 4-2-3-1, работавшее хорошо, остается. Но какие-то изменения все равно нужны», – рассказывал по итогам первого сбора Виктор Гончаренко. Зимой ЦСКА избавился от скоростного Страндберга, который мог сыграть при любой задумке тренера. В команду вернулся Витиньо, скорее способный заменить Романа Еременко. В Бразилии игрок чаще действовал именно на позиции под нападающими. Оланаре же почти точно займет место именно провалившегося Траоре. Новых вариантов и инноваций он команде не дает, а при таком стиле игры и наигрываемых тактических схемах сам может разочаровать окружающих.

    Селекция подвела

    Зимой ЦСКА искал забивного нападающего из второсортных чемпионатов, которого можно было бы купить за небольшие деньги. «Эупен» хочет, чтобы я присоединился к ЦСКА, но я этого не желаю», – негодовал форвард бельгийского клуба Генри Оньекуру. Его трансфер казался для армейцев самым реальным. Просматривал армейский клуб и очередного клиента Селюка. О загадочном Джафаре так миру ничего и не рассказали, а потом отказались его подписывать. Селекционная служба с задачей по поиску игроков не справилась, прежде всего, из-за ограниченности в средствах. Выделять деньги на качественных игроков Евгений Гинер пока не собирается.

    Поэтому ЦСКА приобретает Оланаре. Нигериец полгода провел в лазарете и сейчас только начнет нормальное возвращение в игру. На этом фоне странными выглядят перспективы феерящих на сборах Чалова и Жамалетдинова. Федору, уже заигранному за основу в матчах чемпионата и Лиги чемпионов, сейчас наверняка предстоит сидеть в запасе. Жамалетдинову же снова предстоит вернуться в молодежку и продолжать бесконечно что-то доказывать. Взяв Оланаре, ЦСКА фактически не усилился для борьбы за чемпионский титул, но при этом подвел надежды собственных воспитанников.

    Кто же такой Оланаре?

    Для тех, кто пропал на год и не смотрел футбол. Нигерийскому нападающему Аарону Оланаре только 22 года. Всю карьеру форвард играл во второсортных нигерийских и норвежских командах. Первым клубом, где Оланаре смог себя проявить, стал китайский «Гуанчжоу Фули». Остаться в Китае из-за наплыва звезд и ужесточения лимита было проблематично. В предыдущем сезоне ЦСКА уже брал Оланаре в аренду. Форвард забил три гола и порадовал руководство команды. Теперь с ним подписан уже полноценный контракт на четыре с половиной года. ЦСКА не заплатил за переход нигерийца ни копейки, что является, наверное, единственным большим плюсом этого перехода. Хотя при любых раскладах Оланаре – парень способный, но опасения и риски по поводу его трансфера в ЦСКА действительно серьезные.

    Оланаре вернулся в ЦСКА. «Краснодар» арендовал Шишкина. Таблица зимних трансферов РФПЛ

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press, РФПЛ
    Рейтинг: 3 Голосов: 5
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    Комментарии26
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      Рейтинг: +72

      D'achkov 30 января 2017, 17:50

      а почему все на траоре гонят?
      он неплохой нападающий
      просто надо его правильно использовать

      0
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      Рейтинг: +62

      NoN141 30 января 2017, 14:23

      Я конечно не расист, но черных слишком много в команде.

      0
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      Рейтинг: +112

      Boniel+ 30 января 2017, 11:04

      Самое главное,чтобы парень хотел играть.Смотрится он не плохо.И бежит,и удар не плохой,много открывается.Теперь работа тренера создать ансамбль исполнителей,что самое трудное.Нужно работать и еще раз работать!!!

      1
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      Рейтинг: +24996

      bset 29 января 2017, 22:15

      Даже если они по всем параметрам одинаковые, у Оланаре есть желание проявить себя. У Траоре далее желания лишний метр пробежать не наблюдается

      3
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      Рейтинг: +2523

      Чермындыр 29 января 2017, 15:47

      Статья идиотская. Причем полностью. Оланаре очень хорошо себя показал в прошлогодней аренде.

      3
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      Рейтинг: +71

      Денис Беневольский 29 января 2017, 13:35

      По видео он гораздо расторопнее и техничнее Траоре, может хорошо в подыгрыше сыграть, а самое главное , - ему есть , что доказывать. Траоре же в основном ходил пешком. Также по видео сложилось ощущение , что Оланаре - АПЗ, как только он получал мяч , сразу же вертел головой, ища возможное продолжение атаки, несколько неплохих разрезающих передач выдал. Так что, провал - это спорно. В нынешней финансовой ситуации для ЦСКА - это ещё вполне норм. Игрок адаптирован к чемпионату, хочет играть, посмотрим на него, может и выстрелить.

      3
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      Рейтинг: +72

      Wind Of Life 29 января 2017, 12:17

      Заголовок странный. У Траоре давно футбольный закат идет, а у этого все только начинается. Да и техника разная, и габариты. В чем они похожи то, кто-нибудь объяснит?

      3
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      Рейтинг: +388

      R015RK 29 января 2017, 11:12

      Время покажет. Хотя я за нападающих из молодежки.

      0
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      Рейтинг: +1481

      GM 29 января 2017, 11:05

      Аффтар пеши исчо.
      Футбольная "аналитика" продолжает деградировать....

      -1
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      Рейтинг: +20

      Konjaga 29 января 2017, 07:32

      Поглядим,чего сейчас письками мериться!

      2
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