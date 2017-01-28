«Они с Траоре похожи». Почему трансфер Оланаре – провал селекции ЦСКА

Оланаре отдыхал полгода

«Шесть-семь месяцев – минимальный срок возвращения Оланаре», – рассуждал в июне генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев. Нападающий повредил переднюю и боковую крестообразные связки, перенеся две операции. Перед началом нового сезона ЦСКА принял решение отказаться от Оланаре. Хотя по различным слухам утверждалось, что форвард все равно подпишет с клубом трехлетний контракт. «Не хочу возвращаться в «Гуанчжоу», – истерически намекал нигериец, но в конце сезона ЦСКА с ним попрощался.

«Знаем, что восстановление Оланаре проходит хорошо», – говорил врач ЦСКА Шагабутдин Керимов. Армейский клуб постоянно находился на связи с агентом нападающего. Форвард смог окончательно вернуться в строй только к январю. При этом еще Леонид Слуцкий намекал, что армейцы в будущем хотят сделать Оланаре полноценным игроком команды, но для этого нужно было посмотреть, как форвард перенесет последствия травмы. Теперь работать с футболистом предстоит Виктору Гончаренко.

Траоре и Оланаре похожи

Когда в ЦСКА приходил Ласина Траоре, многие посчитали, что у армейцев изменится стиль игры. «Почему мы должны что-то менять? Траоре и Муса – разноплановые игроки, но Ласина очень похож на Оланаре», – рассуждал Леонид Слуцкий. В команде ничего не поменялось, а Траоре провалил первую половину сезона. Ивуариец забил всего пять голов в 14-ти матчах, перекрыв статистику Оланаре только на пару мячей. В свой первый приход в ЦСКА Аарон отметился всего тремя голами в десяти играх во всех турнирах.

Дмитрий Селюк продолжает искать для Траоре новую команду. Виктор Гончаренко, говоря о составе армейцев, подчеркивал, что ему вполне комфортно работать с нынешним коллективом. Оланаре должен хорошо вписаться в команду, где он уже играл и тренировался под руководством того же Гончаренко, когда тот работал помощником тренера. Однако с включением игрока в тактическую схему могут возникнуть проблемы.

ЦСКА противоречит себе

«Мы тестируем и пробуем схему 3-5-2. При этом построение 4-2-3-1, работавшее хорошо, остается. Но какие-то изменения все равно нужны», – рассказывал по итогам первого сбора Виктор Гончаренко. Зимой ЦСКА избавился от скоростного Страндберга, который мог сыграть при любой задумке тренера. В команду вернулся Витиньо, скорее способный заменить Романа Еременко. В Бразилии игрок чаще действовал именно на позиции под нападающими. Оланаре же почти точно займет место именно провалившегося Траоре. Новых вариантов и инноваций он команде не дает, а при таком стиле игры и наигрываемых тактических схемах сам может разочаровать окружающих.

Селекция подвела

Зимой ЦСКА искал забивного нападающего из второсортных чемпионатов, которого можно было бы купить за небольшие деньги. «Эупен» хочет, чтобы я присоединился к ЦСКА, но я этого не желаю», – негодовал форвард бельгийского клуба Генри Оньекуру. Его трансфер казался для армейцев самым реальным. Просматривал армейский клуб и очередного клиента Селюка. О загадочном Джафаре так миру ничего и не рассказали, а потом отказались его подписывать. Селекционная служба с задачей по поиску игроков не справилась, прежде всего, из-за ограниченности в средствах. Выделять деньги на качественных игроков Евгений Гинер пока не собирается.

Поэтому ЦСКА приобретает Оланаре. Нигериец полгода провел в лазарете и сейчас только начнет нормальное возвращение в игру. На этом фоне странными выглядят перспективы феерящих на сборах Чалова и Жамалетдинова. Федору, уже заигранному за основу в матчах чемпионата и Лиги чемпионов, сейчас наверняка предстоит сидеть в запасе. Жамалетдинову же снова предстоит вернуться в молодежку и продолжать бесконечно что-то доказывать. Взяв Оланаре, ЦСКА фактически не усилился для борьбы за чемпионский титул, но при этом подвел надежды собственных воспитанников.

Кто же такой Оланаре?

Для тех, кто пропал на год и не смотрел футбол. Нигерийскому нападающему Аарону Оланаре только 22 года. Всю карьеру форвард играл во второсортных нигерийских и норвежских командах. Первым клубом, где Оланаре смог себя проявить, стал китайский «Гуанчжоу Фули». Остаться в Китае из-за наплыва звезд и ужесточения лимита было проблематично. В предыдущем сезоне ЦСКА уже брал Оланаре в аренду. Форвард забил три гола и порадовал руководство команды. Теперь с ним подписан уже полноценный контракт на четыре с половиной года. ЦСКА не заплатил за переход нигерийца ни копейки, что является, наверное, единственным большим плюсом этого перехода. Хотя при любых раскладах Оланаре – парень способный, но опасения и риски по поводу его трансфера в ЦСКА действительно серьезные.

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