«Я – сумасшедший». О том, почему завершивший карьеру ван Гаал – великий

«Я – сумасшедший тренер. Мне всегда хочется, чтобы команда выглядела еще лучше и увереннее», – эти слова Луи ван Гаал произнес в декабре 2014-го, находясь у руля «Манчестер Юнайтед». Тогда многие уже предполагали, что «Олд Траффорд» – последнее место работы голландского специалиста, но не все ожидали столь скорого и неприглядного окончания великой тренерской карьеры, которую построил сумасшедший Луи.

Да, к сожалению, многим юным болельщикам ван Гаал запомнится как чудаковатый тренер «Манчестер Юнайтед», при котором «дьяволы» играли либо из рук вон плохо, либо до безобразия скучно. На самом же деле, двадцать с лишним лет назад Луи стал главным архитектором великого «Аякса» с ван дер Саром, Райкаардом, братьями де Бур, Зеедорфом, Овермарсом и Клюйвертом в составе. В финале Лиги чемпионов 1994/95 «Аякс» сумел выиграть у «Милана», который на тот момент был чем-то вроде нынешней «Барселоны» – покупал самых сильных, тратил огромные деньги и купался в славе. Против миланских звезд в том финале вышел юный состав амстердамцев (тому же Клюйверту было всего 19) – и победил, обозначив возрождение машины лучшего тренера XX века Ринуса Михелса.

Ван Гаал, как и любой голландский тренер, впитал в себя принципы тотального футбола Михелса, но при этом Луи перекроил их на свой лад. Следуя литературным аналогиям, Михелс был модернистом, ван Гаал – постмодернистом. Основные принципы, на которых был построен успех ван Гаала, – это дисциплина и коммуникация, строгое подчинение правилам и сплочение коллектива (так называемый тимбилдинг). «Для начала тренеру нужно объяснить, как он понимает дисциплину и что она в себя включает. В этом вопросе есть множество нюансов: в раздевалке нужно быть за 30 минут до начала тренировки; вещи должны быть всегда чистыми; во время обеда игроки должны сидеть вместе за столом и не отвлекаться на чтение газет; быть в клубном автобусе нужно в точно назначенное время после игры», – читаем в книге Хенни Кормелинга и Тьеу Сиверенса «Философия Луи ван Гаала и тренеров Аякса».

Как видим, Луи был пунктуален по отношению ко множеству мелочей, но это приносило свои плоды в виде результатов, а главное – в свои лучшие моменты тренируемые им команды демонстрировали по-настоящему выдающийся футбол. Вспомните игру сборной Голландии против Испании на последнем чемпионате мира – уже ради одного этого матча в исполнении оранжевых ван Гаалу можно простить очень многое.

Писатель-постмодернист всегда готов удивить читателя – искривить сюжет в непонятную дугу, отложить сюжет в сторону, завести нас в топографические и лексические дебри. Читая Томаса Пинчона (чей самый знаменитый роман выходил с разлитым оранжевым светом на обложке), ты все время удивляешься и тянешься за словарем. Гуммиарабик. Абреакция. Сенильный. Гелиотроп. Ван Гаал, как настоящий постмодернист, удивлял нас неожиданными перестановками – какой другой тренер решился бы поменять вратаря перед серией пенальти в 1/4 финала чемпионата мира? Луи это сделал – и прошел в полуфинал.

Решение сменить вратаря перед серией пенальти могло кому-то показаться чересчур жестоким по отношению к основному голкиперу Ясперу Силлессену – однако ван Гаал всегда ставил командные интересы выше интересов отдельно взятых футболистов. «Тимбилдинг – следствие дисциплины и общения. Знаете, когда я понял, что футболисты «Аякса» осознали это? Перед одной из важных еврокубковых игр с бельгийским «Генком» в мой первый сезон в клубе. Джон ван Лоен был тогда одним из нападающих в моей команде. За день до игры я спросил у него, как, по его мнению, стоит сыграть против неуступчивого соперника. Джон ответил: «4-3-3, тренер». Он прекрасно понимал, что не сыграет в матче, если я выберу эту схему, но в такой важный момент интересы команды были для него на первом месте», – читаем у тех же Кормелинга и Сиверенса.

Да, ван Гаал бывал упрям и запихивал Ривалдо на левый фланг, хотя бразильцу это не нравилось – однако он взял с «Барселоной» два чемпионских титула; а, кроме того, вы знаете, при каком тренере за «блауграну» дебютировали Хави и Иньеста?

Луи всегда оставался Луи, но в наличии строгих жизненных (и игровых) принципов нет ничего плохого – таковы и Гвардиола, и Венгер, и Лев. В конце концов, философия ван Гаала помогла ему выигрывать трофеи в каждом из тех клубов, где он работал, – по-моему, это прекрасное достижение. Тюльпаны цвета жженого оранжа, выращенные ван Гаалом в амстердамской теплице, запомнятся нам навсегда.

Да и цветы из мюнхенской и каталонской теплиц были вполне себе хороши.

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