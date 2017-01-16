10 конфликтов между крутыми тренерами, которые почти дошли до драки

Моуринью – Клопп

Это вчерашняя стычка. Жозе в своем стиле иронично наблюдал за разъяренным коллегой и технично провоцировал на еще больший взрыв эмоций. Поводом послужило столкновение Эрреры с Фирмино, в результате чего Клопп начал орать на резервного судью, а Моуринью решил выяснить, в чем дело. «Он хотел минимум желтую карточку для моего игрока!» – негодовал немец после матча. «Я не собирался ничего требовать, меня все устраивало», – отмел все обвинения португалец. В общем, без этих двух парней вчерашний матч выглядел бы скучнее на порядок.

Моуринью – Венгер

Это тоже все помнят. Моуринью и Венгер уже лет десять обменивались колкостями, но в открытую еще не конфликтовали до осени 2014-го, когда очередная стычка в игре вызвала бурную реакцию на скамейках – тренер «Арсенал» отправился гулять за пределы технической зоны, его коллега из «Челси» посоветовал вернуться обратно. Слово за слово, а там и толчок Моуринью, хватание за галстук, в общем, эпизод, чьи кадры облетели весь мир.

«Он зашел в мою техническую зону. Если бы он давал инструкции своим игрокам, то нет проблем, но он советовал судье удалить Ивановича. Это нечестно. Думаю, в том эпизоде вы могли увидеть настоящего Арсена Венгера – борца за справедливость», – рассказал Жозе. Ответ Венгера был более нервным: «Хотел посмотреть, насколько плохо Санчесу после фола на нем, но меня остановили. Причем явно не с добрыми намерениями. Я не толкал Моуринью. Могу попробовать толкнуть вас, и тогда вы поймете, как я по-настоящему толкаюсь. До Моуринью я слегка дотронулся».

Моуринью – Виланова

Очень некрасивый момент случился в конце матча за Суперкубок Испании, когда сразу несколько футболистов были удалены за драку, а Моуринью воспользовался заварухой и ткнул пальцем в глаз Виланове, за что тут же получил от него пощечину. Позже португалец извинился за свое поведение. Никаких проблем во взаимоотношениях между двумя тренерами с тех пор не было. «Три моих желания? Первое из них, чтобы поскорее выздоровел Виланова», – сказал как-то Моуринью, когда стало известно о проблемах каталонца. К сожалению, оно не сбылось…

Пардью – Венгер

Это произошло еще 10 лет назад, когда «Вест Хэм» Алана Пардью забил «Арсеналу» победный гол на последних минутах и в итоге свел с ума обоих тренеров. Пардью, наскакавшись от восторга, зачем-то направился к Венгеру, который отпихнул его от себя. «Если я «перегнул палку» в своем праздновании гола, а я наверняка это сделал, то хочу попросить прощения у Арсена и «Арсенала», – позже сказал Пардью. Все конфликты уже в прошлом: Венгер хвалит Пардью за работу, а тот считает француза лучшим кандидатом на пост главного тренера сборной Англии.

Мойес – Манчини

«Манчестер Сити» обидно проиграл «Эвертону» со счетом 0:2, а Роберто Манчини повел себя крайне несолидно, бросившись на Дэвида Мойеса, когда тот схватил попавший в аут мяч. Причем кинулся так, что тренер «ирисок» даже вылетел из ТВ-кадра. Судья матча разбираться не стал и просто выгнал на трибуну обоих.

«Когда я взял мяч, то увидел, как ко мне направляется Роберто. Он показал свою страсть к футболу и своей команде. У меня нет претензий к нему по этому поводу, это часть футбола. При этом Манчини извинился за свой поступок, он просто любит свой клуб и старается сделать все в интересах команды», – интеллигентно заявил Мойес после матча.

Манчини – Фергюсон

Участники манкунианского дерби тоже зарубились не на шутку пару лет спустя. «Манчини весь матч указывал судьям, что надо делать. Вечно апеллировал. Сколько можно жаловаться?» – возмутился Фергюсон. Итальянец не обошелся без иронии: «Зато Фергюсон никогда не разговаривает с арбитрами или резервными судьями. Нет, нет, никогда. Что произошло? Я общался с резервным арбитром, а потом подошел Фергюсон и высказал мне «пару ласковых». Я не знаю почему».

Жезуш – Лопетеги

Кто знаком с фигурой нынешнего тренера «Спортинга» Жорже Жезуша – тот не удивится присутствию португальца в нашем списке. Когда он возглавлял «Бенфику», то из конфликтных историй с игроками и тренерами чужих команд можно было сделать целую подборку. В последний сезон во главе «орлов» Жезуш в своем стиле начал провоцировать тренера злейших врагов Хулена Лопетеги, уверяя, что так пока и не выучил фамилию тренера «Порту».

Команды встретились на «Да Луш», где «Бенфика» заработала стратегически важную ничью 0:0 и чуть позже легко довела сезон до чемпионства. После матча с «Порту» оба тренера обменялись рукопожатиями, а затем буквально сразу же едва не подрались. Жезуш потом сказал, что толком ничего не понял из монолога своего коллеги, но, услышав оскорбление, отмалчиваться не стал. Лопетеги, как говорят, сильно обиделся на коверканье собственной фамилии и пригрозил рукоприкладством, если еще раз услышит что-нибудь похожее на «Лотопеги» (Жезуш так однажды назвал его и даже не поправился).

Рахимов – Отеро

Матч «Спартак» – «Терек» в 2014 году выдался крайне напряженным, и спартаковцы сравняли счет лишь за несколько минут до финального свистка. Этого уже не видел главный тренер грозненцев Рашид Рахимов, которого удалили за стычку с представителями спартаковского тренерского штаба – Маркосом Отеро и Харуном Гюленом. Всю троицу дисквалифицировали на один матч.

Рахимов и Отеро, кстати, помирились сразу же после игры, да и новость о наказании и штрафе восприняли вполне спокойно. «Многие люди поймут мое поведение, но с профессиональной точки зрения мне необходимо было сдержаться», – заявил тренер «Терека». Спартаковцы этот эпизод комментировать не стали.

Леннон – Маккойст

В Шотландии обстановка на матчах «Селтика» и «Рейнджерс», уж конечно, накалена до предела. Перед одной из таких игр главный тренер «кельтов» Нил Леннон с улыбкой поприветствовал коллегу Элли Маккойста, занимавшего пост ассистента наставника «джерс», а сразу после игры едва его не поколотил – драку успели предотвратить. Леннона отстранили на четыре матча, Маккойста – на два. Любопытно, что Леннон и Маккойст – близкие друзья, а эта стычка совершенно никак не повлияла на их отношения.

Григорчук – Рамос

Еще один конфликт состоялся в чемпионате Украины, когда «Черноморец» и «Днепр» еще действительно были сильными клубами, весьма уверенно представлявшими страну в еврокубках. Главный тренер одесситов Роман Григорчук набросился на Хуанде Рамоса из-за незасчитанного гола «Днепра». Впрочем, Григорчук позже отрицал, что у него были претензии к коллеге: «Насчет Рамоса у меня нет вопросов. Я ему только сказал, что на первом месте должно быть фейр-плей. Там его помощники подбежали, возмутило только это. Если выглядело эмоционально, готов извиниться. У меня уважение к Рамосу самое высокое».