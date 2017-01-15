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  • «Вы все увидели меня настоящего». Космический пенальти Эдина Джеко (ВИДЕО)

«Вы все увидели меня настоящего». Космический пенальти Эдина Джеко (ВИДЕО)

«Рома» в нынешнем сезоне всерьез нацелилась на чемпионский титул. Иногда возникает ощущение, что Спаллетти выжимает из имеющегося состава все возможные резервы. Пока римляне четко закрепились на втором месте в таблице Серии А, оторвавшись от разыгравшегося «Наполи» на три очка.

Эдин Джеко – главный форвард в команде Спаллетти. К ноябрю дуэт Джеко и Салаха вообще считался лучшим в Европе по количеству результативных действий, которых на двоих получилось 18. Сейчас только у одного Джеко 13 голов и пять голевых передач в сезоне. К концу осеннего отрезка выяснилось, что босниец еще и бьет по воротам каждые 30,6 минут, опережая по этому показателю даже Лионеля Месси.

«Вы все увидели меня настоящего. Не понимаю, почему не удавалось показывать такую игру в прошлом сезоне. Мне удалось адаптироваться в Серии А, хотя в Италии нападающему очень сложно играть результативно», – рассказывал Джеко. Однако в игре с «Удинезе» у него почему-то не пошло. «Рома» получила право пробить 10-й пенальти в сезоне, став лидером по этому показателю среди команд топ-5 европейских лиг. Эдин вызвался исполнять удар, но пульнул с точки примерно так, как это однажды сделал Серхио Рамос.

«Рома» все-таки победила, а Джеко теперь суждено стать героем всевозможных мемов. Интересно, что над ним в нынешнем сезоне уже смеялись. В ноябрьском матче за сборную нападающий стянул с соперника трусы и спровоцировал драку. Теперь появился новый повод вспомнить, что Джеко умеет не только забивать голы, но и развлекать публику.

Италия. Серия А Италия Рома Джеко Эдин Спаллетти Лучано
Комментарии (10)
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Cant Stop
1484510398
всякое бывает и Дель Пьеро не забивал порой
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Sedoi_Goblin
1484512609
В 1994 великий Роберто Баджо пульнул выше ворот самый важный пендель в своей карьере...Ну, бывает...Это футбол...
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NapaS
1484516272
в этом сезоне такое для Джеко вдвойне обидно
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directorpg
1484528156
Со всяким может быть.
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NotFound
1484552337
Ну и что здесь такого? Раздули новость ппц...
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ufos73
1484552698
Кержаков: Моя школа,! )))
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artem 81
1484559960
Регби чтоль
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de bruyne
1484589584
Рамоса можно было понят... полуфинал момент наприженый... тогда даже роналду не забил который из 100% 70 % с пенальти забил голов... рамос ташит реал... а Джеко как мс спасал все молчали тепер 11 метров не так все... пошло комментарии
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