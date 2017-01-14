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  • «Он – как коробка шоколадных конфет». Как Кэрролл забил круче Мхитаряна и Жиру (ВИДЕО)

«Он – как коробка шоколадных конфет». Как Кэрролл забил круче Мхитаряна и Жиру (ВИДЕО)

Матч против «Кристал Пэлас» получился для «Вест Хэма» во всех отношениях чумовым. На игру отказался выходить Димитри Пайет, пытающийся вырваться из клуба, погрязшего во второй половине турнирной таблице. Но встречу с одним из конкурентов подопечные Билича все равно выиграли, разгромив соперника со счетом 3:0.

Неожиданно для любителей английского футбола «Вест Хэм» показал класс. Майкл Антонио сделал три голевые передачи, повторив достижение Ди Канио. Один из его пасов привел к голу Энди Кэрролла. Мхитарян и Жиру несколько дней назад забивали ударами скорпиона. Энди сделал все круче. Форвард с ростом 193 сантиметра умудрился кувыркнуться в воздухе и ножницами пульнуть мяч с такой силой, что тот едва не порвал сетку ворот.

«Кэрролл – как коробка шоколадных конфет из «Форреста Гампа». Никогда не знаешь, что у него внутри», – рассказывает про своего игрока Славен Билич. В нынешнем сезоне форвард забил уже три мяча. Один из них пришелся на игру с «Арсеналом», где «Вест Хэм» потерпел унизительное поражение со счетом 1:5. В другой раз Кэрролл отличился уже во встрече со «Суонси», поучаствовав в классной победе команды (4:1).

Не так давно с форвардом произошел неприятный инцидент. Вооруженные мотоциклисты хотели ограбить Энди, но тот не сдался и оторвался от них на своей машине. «Он проявил смелость, ведь его догоняли на протяжении 15-20 минут», – говорил Билич, восхваляя игрока. На футбольном поле у «Вест Хэма» и его игроков все обычно заканчивается не так хорошо. Сезон получается провальным, но такой гол Энди показывает, что команда еще на что-то способна. Слухи же о возможном уходе Кэрролла из клуба теперь можно точно считать выдумкой.

«Меня будто опустили». Как Пайет выбивает у «Вест Хэма» трансфер

Англия. Премьер-лига Англия Вест Хэм Кэрролл Энди
Комментарии (11)
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Тraumtanzеr
1484426471
Ну не круче.
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Alex Flash
1484428292
По исполнению и красивее и сложнее
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Rebrova
1484428944
круто!
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Kulima
1484429636
По исполнению голы Жиру и Мхитаряна сложнее
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h3LL1k
1484431985
да вложил от души)))
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x-x-x-x-x
1484435216
красиво!!!
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zarsm
1484437740
А вы и дальше называйте его бревном)
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headvk
1484461041
Красава
Ответить
Ден 781
1484461569
Это АПЛ ! Хоть и не самая сильная лига в мире, но то что самая зрелищная это 100%
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Benifacto
1484467230
Зачетно
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