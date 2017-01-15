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«Вали в Китай». Как Коста выбесил Конте из-за денег

Что случилось

За день до матча «Лестер» – «Челси» сразу несколько британских изданий сообщили сенсационную новость: Диего Коста пропустит матч своей команды, но не из-за травмы, а из-за конфликта с главным тренером. Наутро эту информацию подтвердила Guardian. Причина конфликта проста (и стара, как мир) – деньги. По слухам, Косте предложили баснословные деньги в Китае – 30 миллионов фунтов в год. Затем испанец заявил медицинскому штабу «Челси» о наличии у него травмы, но врачи не согласились с игроком. Все это вылилось в конфликт с Конте, и Коста был отцеплен от участия в игре против «Лестера».

Что свидетельствует о конфликте

Как минимум – отсутствие Косты в заявке на игру с «Лестером». Как максимум – инсайд от Sky Sports News, раскрывающий детали ссоры футболиста и тренера. Если верить сообщениям Ская, то Конте в пылу негодования бросил следующие слова: «Можешь валить в Китай». Учитывая, что у Косты уже есть опыт разжигания конфликтов внутри команды (Диего был одним из зачинщиков бунта против Моуринью), нынешняя ситуация – это последнее, что нужно Конте, который мечтает выиграть золото в свой первый английский сезон.

Во что это выльется

Если сумасшедшее предложение из Китая (а именно – от «Тяньцзинь Цюаньцзянь») действительно имеет место быть, то Коста захочет уйти. Как свидетельствует опыт Оскара и Витселя, от таких денег футболисты не отказываются. Коста вообще может стать вторым в списке самых высокооплачиваемых футболистов мира – признайтесь, кто из вас не хотел бы зарабатывать 600 тысяч фунтов в неделю?

С другой стороны, «Челси» волен не отвечать на китайское предложение согласием – и не продавать нападающего, у которого остается 2,5 года по действующему с синими контракту. Это, однако, может повлечь за собой банальный бунт – такой же, как у Димитри Пайета в «Вест Хэме» (правда, с разными исходными данными).

Почему Коста захочет уйти

Не только потому, что это типичное поведение для футболиста. Есть игроки, которым важны трофеи и слава, но Коста (о чем мы уже писали в подробном материале о нем) – это человек, который с юных лет стремился к финансовому благосостоянию и не очень хотел играть в футбол, думая, что найдет занятие прибыльнее. И теперь он его, кажется, все-таки нашел – вместо игры в футбол Диего будет выступать в китайской Суперлиге.

Антураж

Несмотря на циркулирующие в прессе слухи, перед матчем с «Лестером» Коста запостил следующее фото в Инстаграм с подписью «Вперед, Челси!»:

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Впрочем, Диего уже никто не верит. Поговаривают, что его агент, Жорже Мендеш, уже находится в Китае:

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

А вот так, по мнению аккаунта Not Match of the Day, Коста тусовался после получения предложения от «Тяньцзинь Цюаньцзянь»:

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Решит ли «Челси» продать своего лидера после такой вечеринки?

Вывернул игру. Как Канте изменил себя и «Челси»

Англия. Премьер-лига Англия Челси Коста Диего Конте Антонио
Комментарии (13)
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Максим80
1484404521
пусть едет будем смотреть китайский футбол
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Ще Гевара
1484404765
Трудно, наверное, от таких денег отказываться
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swot1205
1484405150
ну, а почему бы и нет. когда еще столько предложат
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Berikosha
1484405788
не футболисты а шлюхи
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Kaisla
1484408715
да пусть накуй идет куйня беспонтовая
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КЛЕОПАТРА
1484410058
да трындец!! пошли они на куй,желторотые обезьяны!!!! решили вообще чисто китайский футбол на земле устроить!!
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marshal9
1484411704
что значит" вместо игры в футбол Диего будет выступать в китайской Суперлиге." этими словами БОМБОРДИР вызывает неуважение к китайскому футболу к их болельщикам и тд. Очнитесь вас что всех жаба давит?
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headdevil
1484412743
Будет теперь китайцам по ногам ходить и кусать их
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zarsm
1484437648
Какие то идиоты вбросили вам инфу про ссору, а все взяли и схавали... Даже Конте сказал что Коста не играл из-за проблем со спиной, ни о каких ссорах в команде речи не шло, так же сказал и Алонсо.
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ДiMaNы4
1484634603
Ссора была, Коста хотел играть, но у него была проблема со спиной, но Конте сказал, что тебе нужно отдохнуть, так как следующая игра важнее чем с Лестером и дам ему отдых и Коста этим был не доволен. И так получилось что до этого было предложение из Китая, которое к этой ситуации не относится. Просто Конте боится не хочет что бы Коста получил серьезную травму, вот и дал отдохнуть. Конфликт был, но не из-за денег. Итальянец всегда говорил что деньги не играют для него роль и если бы реально коста сказал про деньги, мне кажется продали бы его в китай и купили нападающего такого же уровня.
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