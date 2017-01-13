Пять игроков Кубка Африки, которых купят за большие деньги

Рами Бенсебаини

Страна: Алжир

Клуб: «Ренн»

Позиция: защитник

Возраст: 21 год

Цена: €2 млн

В столь молодом возрасте Бенсебаини может сыграть почти на всех позициях в защите, а также выйти в опорной зоне. Интересно, что воспитывался игрок именно в алжирском футболе. Местный клуб «Параду» несколько лет держался за своего таланта, набивая ему цену. В 18 лет Рами мог оказаться в «Арсенале». Интересовался им и «Порту», но тогда переход не состоялся. Он уезжал в Бельгию, где выступал за скромный «Льеж». Во Франции алжирца подбирал «Монпелье», но все это были лишь аренды.

2 миллиона евро «Параду» заработал только перед началом нынешнего сезона, когда Бенсебаини на постоянной основе перешел в «Ренн». В середняке французского футбола Рами уже закрепился, показав приличную для своих лет игру. Кубок Африки – хорошая возможность проявить себя и в сборной, где Бенсебаини пока еще боятся полноценно доверять. Алжир постоянно называется в числе фаворитов турнира, а защитник, если получит шанс, может сделать себе хорошую рекламу и вернуться во Францию с трофеем.

Джордан Икоко

Страна: ДР Конго

Клуб: «Генгам»

Позиция: защитник

Возраст: 22 года

Цена: €1,25 млн

Икоко – футболист, способный закрыть оба фланга обороны. Джордан начинал карьеру в «ПСЖ», но из-за нашествия легионеров и азиатских денег пробиться в основной состав не сумел. Жизнь заставила пометаться по клубам Лиги 2, пока игрока не подобрал «Генгам». «Я хочу сказать спасибо «ПСЖ». Это клуб, который воспитал меня», – распинался Джордан. В «Генгаме» в этот момент рассуждали о его опыте игры во втором дивизионе, в случае неудачи надеясь отдать Икоко в другую команду.

Но футболист своим шансом воспользовался. Сейчас Джордан Икоко – ключевой футболист «Генгама». В нынешнем сезоне на его счету даже есть голевая передача, но обычно Джордан занимается исключительно обороной. «Икоко строит карьеру очень умно. Когда ему была нужна практика, он не побоялся опуститься вниз, чтобы теперь подняться и стать сильнее», – рассказывает президент «Генгама» Бертран Деспла. При этом Джордан круто играет еще и в симуляторы футбола, очень эмоционально празднуя голы.

Юссеф Айт Бенассер

Страна: Марокко

Клуб: «Монако» (аренда в «Нанси»)

Позиция: полузащитник

Возраст: 20 лет

Цена: €2,5 млн

За годы, проведенные в Лиге 2, французский «Нанси» раскрыл талант сразу нескольких игроков. Защитник Ленгле, доросший до капитанской повязки, зимой уже отправился в «Севилью». Юссефа Бенассера клуб продал в «Монако» еще летом, получив 3 миллиона евро и годовую аренду игрока. «Монако» – клуб, который заставляет вас мечтать», – делился впечатлениями сам Бенассер, дождавшийся шанса всей карьеры.

«Нанси» идет в середине таблицы, пытаясь отдалиться от зоны вылета. Бенассер в свои 20 лет по-прежнему продолжает оставаться для родной команды ключевым футболистом, хотя номинально ей уже не принадлежит. В сборной Марокко полузащитник пока только осваивается, но Кубок Африки может стать для команды и его самого прорывным турниром. Там уже и «Монако» может задуматься о продаже таланта за приличную сумму. Скауты ведущих команд Европы таких игроков обычно не пропускают.

Марвелус Накамба

Страна: Зимбабве

Клуб: «Витесс»

Позиция: полузащитник

Возраст: 22 года

Цена: €2 млн

Еще один выходец из «Нанси», которого французы взяли в 2012 году из скромного «Банту Роверс», во Франции закрепиться не сумел. Накамбу на два года отправили набираться опыта во вторую команду, после чего центральный полузащитник решил из клуба уехать. В «Витессе» не стали смотреть на ошибки молодого парня, начав наигрывать его в опорной зоне.

Накамба перешел в голландский клуб бесплатным трансфером, но именно в «Витессе» начал раскрываться. По стилю он напоминает Н'Голо Канте. Не обладая серьезными габаритами (рост игрока всего 177 см), Накамба вгрызается в соперников, умудряясь выделяться даже в атакующем голландском футболе. У Марвелуса хорошо поставлен удар, а в прошлом сезоне он стал лучшим футболистом голландской лиги по количеству совершенных отборов (4,2 в среднем за игру). Если на Кубке Африки сборной Зимбабве удастся совершить сенсацию, то Накамба точно в ней поучаствует, еще больше набив себе цену.

Карл Токо Экамби

Страна: Камерун

Клуб: «Анжер»

Позиция: нападающий

Возраст: 24 года

Цена: €1,5 млн

Главные звезды сборной Камеруна на Кубке Африки играть отказались. Отдуваться за них придется игрокам второго эшелона, к которым можно отнести и Карла Токо Экамби. Во Франции у Экамби стабильно получалось «бомбардирить» на протяжении трех предыдущих сезонов, за которые он наколотил 39 голов. Сначала Экамби феерил в третьем дивизионе в скромном «Париже», а затем два года в Лиге 2 помогал голами «Сошо».

С лета нападающий выступает в «Анжере», где результативность упала. Повлияли на это переход на новый уровень и смена позиции. Сейчас камерунец больше выходит на краю атаки, а к атакующим задачам добавились еще и оборонительные обязанности. «Анжер» сенсации не творит, скромно плетясь внизу таблицы Лиги 1. Кубок Африки для Экамби – решающий турнир, после которого можно подняться в клуб поинтереснее.

Феерия звезд, танцы и другие причины, почему нельзя пропустить Кубок Африки