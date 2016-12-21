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    Семь игроков сборной Камеруна не хотят выступать на Кубке африканских наций

    Семь футболистов сборной Камеруна выразили нежелание защищать цвета национальной команды на предстоящем Кубке африканских наций-2017. Участие в турнире отказываются принимать Жоэль Матип («Ливерпуль»), Андре Онана («Аякс»), Ги Нди Ассамбе («Нанси»), Аллан Ньом («Вест Бромвич»), Максим Поундже («Бордо»), Андре-Франк Замбо («Марсель») и Ибраим Амаду («Лилль»). Все эти футболисты вошли в предварительный состав «неукротимых львов». Сообщается, что главный тренер камерунцев Хуго Брос собирается теперь добиться того, чтобы эти игроки не смогли выступать за свои клубы во время проведения КАН.

    Кубок африканских наций 2017 года пройдет в Габоне с 14 января по 5 февраля. Соперниками Камеруна по группе станут хозяева соревнований, а также Буркина-Фасо и Гвинея-Бисау.

    Источник: Daily Mail

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    21.12.2016 13:17
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО 29 января 2017, 01:07

      Без 7 отказчиков Камерун смог дойти уже до полуфинала... )))

      0
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      Рейтинг: +32

      Nehdan4ik 18 января 2017, 22:10

      все просто дело в деньгах ) если кто помнит ситуацию перед ЧЕМПИОНАТОМ МИРА

      0
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      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО 15 января 2017, 19:04

      А в чём причина то?

      0
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      Рейтинг: +206

      allkeeper 21 декабря 2016, 21:46

      У Камеруна издавна всё не слава Богу. им нужен обратно наш Валерий Кузьмич Непомнящий

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      Рейтинг: +173

      Max Urbanov 21 декабря 2016, 21:15

      Я думаю тут не просто нежелание играть. Скорее какой-то конфликт серьезный, или с тренерским штабом или с чиновниками футбольными. Просто так прям ничего не бывает. Тем более для футболистов играть за сборную - это мечта.

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      Рейтинг: +249

      Alek7183 > Max Urbanov 4 января 2017, 09:08

      Это конфликт совести, бабло против престижа.

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      Рейтинг: +476

      sergey_86-76 21 декабря 2016, 15:18

      они будут готовится к товарняку с Россией:)))

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      Рейтинг: +1497

      алекс88 21 декабря 2016, 14:09

      Ну епа мать...звезды мирового футбола...не хотят они...ну и пусть тогда идут лесом и меняют гражданство

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      Рейтинг: +59

      Nickey76 21 декабря 2016, 14:08

      ну и зря
      как они смогут достичь чего-то серьезного,если даже не выигрывали Кубок Африки?

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