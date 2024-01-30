Смотреть прямую трансляцию матча Марокко против ЮАР, 1/8 финала Кубка африканских наций на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 30 января 2024, в 23:00 по московскому времени.

Вероятные составы на матч:

«Марокко»: Буну, Шиби, Агерд, Саисс, Хакими, Амалла, Амрабат, Эззалзули, Оунахи, Адли, Эн-Несери.

Главный тренер: Валид Реграгуи

«ЮАР»: Уильямс, Мудау, Мвала, Кекана, Модиба, Мокоэна, Ситоле, Морена, Зване, Тау, Макгопа.

Главный тренер: Уго Броос

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Марокко» – «ЮАР»