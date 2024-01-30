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    • Марокко – ЮАР: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 30 января 2024

    Марокко – ЮАР: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 30 января 2024

    Смотреть прямую трансляцию матча Марокко против ЮАР, 1/8 финала Кубка африканских наций на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 30 января 2024, в 23:00 по московскому времени.

    Вероятные составы на матч:

    «Марокко»: Буну, Шиби, Агерд, Саисс, Хакими, Амалла, Амрабат, Эззалзули, Оунахи, Адли, Эн-Несери.

    Главный тренер: Валид Реграгуи

    «ЮАР»: Уильямс, Мудау, Мвала, Кекана, Модиба, Мокоэна, Ситоле, Морена, Зване, Тау, Макгопа.

    Главный тренер: Уго Броос

    Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Марокко»«ЮАР»

    Марокко – ЮАР: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 30 января 2024

    Источник: «Бомбардир»

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