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    • Травмированный Салах ответил на вопрос об участии в плей-офф Кубка Африки

    Травмированный Салах ответил на вопрос об участии в плей-офф Кубка Африки

    Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах высказался о своей травме.

    • Египтянин травмировался в матче 2-го тура Кубка Африки против Ганы (2:2).
    • У него диагностировали мышечное повреждение.
    • Сообщалось, что Салах восстановится не раньше 1/4 или 1/2 финала.
    • В 1/8 финала Египет сыграет с ДР Конго.

    «Вчера я начал программу лечения и реабилитации. Сделаю все возможное, чтобы как можно скорее быть готовым к возвращению в сборную, как и было оговорено с самого начала...

    Я люблю свою страну и ее людей. Старайтесь больше», – написал Салах в соцсетях, реагируя на претензии по поводу отбытия в расположение «Ливерпуля» для восстановления.

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    Источник: твиттер Мохамеда Салаха

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    25.01.2024 21:21
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