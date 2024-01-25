Травмированный Салах ответил на вопрос об участии в плей-офф Кубка Африки

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах высказался о своей травме.
- Египтянин травмировался в матче 2-го тура Кубка Африки против Ганы (2:2).
- У него диагностировали мышечное повреждение.
- Сообщалось, что Салах восстановится не раньше 1/4 или 1/2 финала.
- В 1/8 финала Египет сыграет с ДР Конго.
«Вчера я начал программу лечения и реабилитации. Сделаю все возможное, чтобы как можно скорее быть готовым к возвращению в сборную, как и было оговорено с самого начала...
Я люблю свою страну и ее людей. Старайтесь больше», – написал Салах в соцсетях, реагируя на претензии по поводу отбытия в расположение «Ливерпуля» для восстановления.