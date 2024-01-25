Травмированный Салах ответил на вопрос об участии в плей-офф Кубка Африки

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах высказался о своей травме.

Египтянин травмировался в матче 2-го тура Кубка Африки против Ганы (2:2).

У него диагностировали мышечное повреждение.

Сообщалось, что Салах восстановится не раньше 1/4 или 1/2 финала.

В 1/8 финала Египет сыграет с ДР Конго.

«Вчера я начал программу лечения и реабилитации. Сделаю все возможное, чтобы как можно скорее быть готовым к возвращению в сборную, как и было оговорено с самого начала...

Я люблю свою страну и ее людей. Старайтесь больше», – написал Салах в соцсетях, реагируя на претензии по поводу отбытия в расположение «Ливерпуля» для восстановления.