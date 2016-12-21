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  • Семь игроков сборной Камеруна не хотят выступать на Кубке африканских наций

Семь игроков сборной Камеруна не хотят выступать на Кубке африканских наций

21 декабря 2016, 13:17
9

Семь футболистов сборной Камеруна выразили нежелание защищать цвета национальной команды на предстоящем Кубке африканских наций-2017. Участие в турнире отказываются принимать Жоэль Матип («Ливерпуль»), Андре Онана («Аякс»), Ги Нди Ассамбе («Нанси»), Аллан Ньом («Вест Бромвич»), Максим Поундже («Бордо»), Андре-Франк Замбо («Марсель») и Ибраим Амаду («Лилль»). Все эти футболисты вошли в предварительный состав «неукротимых львов». Сообщается, что главный тренер камерунцев Хуго Брос собирается теперь добиться того, чтобы эти игроки не смогли выступать за свои клубы во время проведения КАН.

Кубок африканских наций 2017 года пройдет в Габоне с 14 января по 5 февраля. Соперниками Камеруна по группе станут хозяева соревнований, а также Буркина-Фасо и Гвинея-Бисау.

Источник: Daily Mail
Кубок африканских наций Камерун Ливерпуль Аякс Нанси Вест Бромвич Бордо Марсель Лилль Матип Жоэль Ньом Аллан Пундж Максим Амаду Ибраим Ангисса Франк Онана Андре
Комментарии (9)
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Nickey76
1482318514
ну и зря как они смогут достичь чего-то серьезного,если даже не выигрывали Кубок Африки?
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алекс88
1482318594
Ну епа мать...звезды мирового футбола...не хотят они...ну и пусть тогда идут лесом и меняют гражданство
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sergey_86-76
1482322684
они будут готовится к товарняку с Россией:)))
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Max Urbanov
1482344124
Я думаю тут не просто нежелание играть. Скорее какой-то конфликт серьезный, или с тренерским штабом или с чиновниками футбольными. Просто так прям ничего не бывает. Тем более для футболистов играть за сборную - это мечта.
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allkeeper
1482345996
У Камеруна издавна всё не слава Богу. им нужен обратно наш Валерий Кузьмич Непомнящий
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ЖОРРО
1484496247
А в чём причина то?
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Nehdan4ik
1484766641
все просто дело в деньгах ) если кто помнит ситуацию перед ЧЕМПИОНАТОМ МИРА
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ЖОРРО
1485641276
Без 7 отказчиков Камерун смог дойти уже до полуфинала... )))
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