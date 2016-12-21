Семь игроков сборной Камеруна не хотят выступать на Кубке африканских наций

Семь футболистов сборной Камеруна выразили нежелание защищать цвета национальной команды на предстоящем Кубке африканских наций-2017. Участие в турнире отказываются принимать Жоэль Матип («Ливерпуль»), Андре Онана («Аякс»), Ги Нди Ассамбе («Нанси»), Аллан Ньом («Вест Бромвич»), Максим Поундже («Бордо»), Андре-Франк Замбо («Марсель») и Ибраим Амаду («Лилль»). Все эти футболисты вошли в предварительный состав «неукротимых львов». Сообщается, что главный тренер камерунцев Хуго Брос собирается теперь добиться того, чтобы эти игроки не смогли выступать за свои клубы во время проведения КАН.

Кубок африканских наций 2017 года пройдет в Габоне с 14 января по 5 февраля. Соперниками Камеруна по группе станут хозяева соревнований, а также Буркина-Фасо и Гвинея-Бисау.