Смотреть прямую трансляцию матча «Сенегал» против «Кот-д’Ивуара», 1/8 финала Кубка африканских наций на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 29 января 2024, в 23:00 по московскому времени.

Вероятные составы на матч:

«Сенегал»: Менди, Якобс, Кулибали, Сек, Диатта, Камара, Куяте, Сарр, Мане, Диалло, Сарр.

Главный тренер: Алиу Сиссе

«Кот-д’Ивуар»: Фофана, Орье, Дьоманде, Н'Дика, Конан, Фофана, Сангаре, Кессье, Куаме, Крассо, Бога.

Главный тренер: Жан-Луи Гассе

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Сенегал» – «Кот-д’Ивуар»