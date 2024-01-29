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    • «Сенегал» – «Кот-д’Ивуар»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 января 2024

    «Сенегал» – «Кот-д’Ивуар»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 января 2024

    Смотреть прямую трансляцию матча «Сенегал» против «Кот-д’Ивуара», 1/8 финала Кубка африканских наций на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 29 января 2024, в 23:00 по московскому времени.

    Вероятные составы на матч:

    «Сенегал»: Менди, Якобс, Кулибали, Сек, Диатта, Камара, Куяте, Сарр, Мане, Диалло, Сарр.

    Главный тренер: Алиу Сиссе

    «Кот-д’Ивуар»: Фофана, Орье, Дьоманде, Н'Дика, Конан, Фофана, Сангаре, Кессье, Куаме, Крассо, Бога.

    Главный тренер: Жан-Луи Гассе

    Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Сенегал» – «Кот-д’Ивуар»

    «Сенегал» – «Кот-д’Ивуар»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 января 2024

    Источник: «Бомбардир»

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