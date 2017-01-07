Крикливые чайки: 7 вещей, которые нужно знать о неожиданном лидере Чемпионшипа

Стадион – родной дом «чаек»

Нет в Чемпионшипе команды, болельщики которой лучше бы понимали, что такое Home Sweet Home, чем фаны «Брайтона». Да и во всей Англии понять фанов «чаек» смогут разве что поклонники исторически скитавшихся по аренам Лондона «Уимблдона» с «Куинз Парк Рейнджерс» да «Чарльтона», жившего на «съемных квартирах» в 90-х. Казалось бы, курортный Брайтон – совсем не тесный Лондон, где нужно воевать за каждый свободный метр. Но так уж получилось, что с 1997 по 2011 года «чайки» вынуждены были ютиться где угодно, только не на родной арене, а некоторое время даже жить в соседнем Джиллингэме.

В 1997 году «Голдстоун Граунд», старый стадион «Брайтона», был продан застройщикам с неприличной поспешностью еще до того как началось строительство новой арены команды, а затем возникли финансовые проблемы, которые задержали переезд в новый дом на 14 лет. Сначала «чайкам» пришлось играть на неуютном стадионе с легкоатлетическими дорожками «Уиздин», а некоторое время даже арендовать у «Джиллингэма» «Пристфилд Стэдиум», что было моментом настоящего позора.

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Конечно, команда, которая не могла заработать на своих домашних матчах сколько-нибудь приличную сумму, влачила жалкое существование в низших дивизионах и только когда получила-таки новый стадион, стала подниматься вверх по ступенькам английской футбольной пирамиды. Сейчас, когда болельщики «Брайтона» занимают места на комфортном и современном стадионе «Американ Экспресс», они понимают разницу между поездкой в пригород Брайтона Фалмер и путешествием в Джиллингэм.

«Брайтон» уже давно на гребне волны

С того момента как «чайки» прилетели в Чемпионшип, они практически постоянно находятся в числе соискателей путевок в Премьер-лигу. В дебютном сезоне 2011/12 команда под руководством Гуса Пойета заняла 10-е место, затем при нем же проиграла в полуфинале плей-офф «Кристал Пэлас» Иана Холловея. В сезоне 2013/14 – опять полуфинал плей-офф, но уже с испанцем Оскаром Гарсией и вылет без вариантов от «Дерби» Стива Макларена.

Затем – небольшой перерыв и успешная борьба за выживание с Крисом Хьютоном, с которой и началось строительство нынешней команды. В прошлом сезоне «чайки» уже третий раз проиграли в полуфинале плей-офф – теперь «Шеффилд Уэнсдей». Осознав, что матчи на вылет – не для них, в этом чемпионате «Брайтон» всерьез вознамерился пройти в Премьер-лигу напрямую.

Крис Хьютон – опытный и прагматичный специалист

Крис Хьютон – тренер, выигрывавший повышение в Премьер-лигу с «Ньюкаслом», успешно работавший в АПЛ в первом сезоне с «Норвичем» и имеющий опыт игры в плей-офф Чемпионшипа с «Бирмингем Сити». Как и «Брайтон», неудачный – в полуфинале дорожку синим перешел все тот же Холловей, но уже с «Блэкпулом».

До того, как начать самостоятельную тренерскую карьеру в «Ньюкасле», Хьютон трудился в «Тоттенхэме» тренером молодежного и резервного состава под началом десяти разных менеджеров – Рэя Клеменса, Дуга Ливермора, Освальдо Ардилеса, Джерри Фрэнсиса, Кристиана Гросса, Джорджа Грэма, Гленна Ходдла, Дэвида Плита, Жака Сантини и Мартина Йола. Став помощником голландца Йола, он ушел в отставку вместе с ним и перебрался в «Ньюкасл», где тогдашний спортивный директор Деннис Уайз назначил Хьютона тренером, отвечающим за организацию обороны. В его первой игре в новом клубе «Ньюкасл» обыграл «Тоттенхэм» 4:1 на «Уайт Харт Лейн».

Вероятно, если бы в свое время Майк Эшли не пошел на поводу у публики и назначил кризисным менеджером в концовке сезона 2008/09 не Алана Ширера, а Хьютона – вылета «сорокам» удалось бы избежать. Но все же свой шанс Крис получил, когда команды вылетела в Чемпионшип – Хьютон смог решить задачу повышения в условиях тотальной распродажи игроков (Эшли готовился продать клуб), но в АПЛ его заменили на Алана Пардью, как на «более опытного менеджера, который поведет клуб вперед».

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Команды Хьютона всегда играли «от печки» – даже «Ньюкасл» при нем был очень хорош в обороне, что для всегда безалаберных «сорок» являлось чем-то удивительным. Сейчас Хьютон остается одним из самых прагматичных менеджеров в английском футболе, и все его команды славятся отличной организацией обороны. Кроме всего прочего он хорошо знаком со спецификой Чемпионшипа как турнира с дистанцией в 46 матчей, что позволяет причислять его к специалистам, гарантирующим как минимум попадание в зону плей-офф.

«Брайтон» – это английская классика

Когда в октябре «Брайтон» встречался с бывшей командой Хьютона «Норвичем», входившим тогда в число преследователей «Ньюкасла» вместе с «чайками», Алекс Нил, менеджер «канареек», назвал футбол «Брайтона» старомодным и совершенно предсказуемым. Высказывание было очень неосторожным, а в итоге превратилось в комплимент, так как «Брайтон» не оставил от «Норвича» мокрого места со своим старомодным футболом – 5:0 с хет-триком Гленна Мюррея.

Старомодность эту Нил увидел в прагматичном стиле игры, но Крис Хьютон ответил оппоненту скромно и без патетики, даже после столь впечатляющего погрома: «Одна вещь, которую я знаю о Чемпионшипе – здесь не стоит как отчаиваться, так и расслабляться. Есть много команд, которые могут бить вас. Если вы хотите постоянно быть возле вершины – фокус внимания и концентрации должен быть на высоком уровне. В понедельник стоит забывать о том, что на выходных вы победили или проиграли – начинается новый цикл и новая неделя».

Хьютон выбрал правильный ориентир и нашел баланс

Если в прошлом сезоне Хьютон только настраивал командный механизм, а перед плей-офф получил сразу два болезненных удара, с которыми не смог справиться, то сейчас у него все под контролем. Удары эти были связаны, во-первых, с самим попаданием в плей-офф – «Брайтон» уступил только по разнице забитых/пропущенных «Мидлсбро», завоевавшим прямую путевку в АПЛ, а во-вторых, с эпидемией травм, которая выкосила полсостава в преддверии полуфиналов с «Шеффилд Уэнсдей».

Сейчас «Брайтон» и не помышляет о плей-офф, держа курс на прямые путевки в Премьер-лигу, а кроме того – обладает достаточной глубиной состава, чтобы проводить ротацию и не зависеть столь сильно, как раньше, от травм основных исполнителей. Ключевые игроки у «чаек» есть, но даже в том случае, если кто-то из них травмируется (Мюррэй, Кноккарт, Данк, Стокдейл) – трагедией это не станет, так как забивают в «Брайтоне» три нападающих, имеют постоянную игровую практику восемь полузащитников и восемь защитников, а за спиной основного кипера Стокдейла есть опытные Маенпаа и Анкергрен.

«Чайки» не любят делиться

Что точно можно сказать о «Брайтоне» – эта команда умеет обороняться и не любит проигрывать. В начале сезона было всякое, но, как показывает опыт, первые 10 матчей в Чемпионшипе совершенно не показательны. С другой стороны, прямо сейчас у «Брайтона» длится серия из 16-ти матчей без поражений. Отобрать у «чаек» их «еду» смогли за этот период только «Ипсвич», «Престон», «Астон Вилла» и «Кардифф», но не конкуренты – «Шеффилд Уэнсдей», «Норвич», «Фулхэм» (был обыгран дважды), «Лидс» и «Бирмингем», битые командой Хьютона.

В основе непобедимости «Брайтона» лежит надежная игра в обороне. Пропустили «чайки» всего 15 мячей, что в два раза меньше, чем претендующий на звание их конкурента «Рединг». В 14-ти из 24-х матчей сезона «Брайтон» не пропускал, а если учесть, что забивает команда Хьютона в среднем 1,66 гола за матч, то клин-шит для «чаек» – это на 90% гарантия победы.

У «Брайтона» есть лидеры в каждой линии

Для того, чтобы сделать хорошую команду, необходимо выстроить ее «хребет» – найти в каждой линии игрока, который будет обеспечивать стабильность. У «Брайтона» такой костяк, безусловно, есть. В воротах – многие годы подававший большие надежды, но так и не получивший своего шанса в «Фулхэме» Дэвид Стокдейл, умудрившийся попасть в сборную Англии из резерва «дачников». В «Брайтоне» он уже третий сезон, и тот факт, что «чайки» стали одной из самых непробиваемых команд лиги – его первейшая заслуга.

Один из лучших игроков команды Хьютона – полузащитник Антони Кноккарт.

Лидер обороны – Льюис Данк. Уроженец Брайтона, сыгравший лишь два матча на правах аренды за «Бристоль Сити» в 2013 году – это Джон Терри местного разлива. Высоченный (193 см) центральный защитник – настоящая скала у своих ворот и большая угроза владениям противника при стандартах. Тот факт, что Данк – плоть от плоти, кровь от крови принадлежит «Брайтону», конечно, обеспечивает ему статус всеобщего любимца.

В полузащите выделим француза Антони Кноккарта – он мог давно не только играть в Премьер-лиге, но и получить золотую медаль, но имел неосторожность уйти в «Стандард» перед тем сезоном, когда команда Раньери стала чемпионом, после того как пропустил почти весь чемпионат 2014/15 из-за тяжелой травмы. Кноккарт – одна из первых находок знаменитого скаута «Лестера» Стива Уолша, который откопал его в «Генгаме», и важный игрок «лис» периода их подъема в Премьер-лигу. Сейчас он не менее крут в «Брайтоне» и, надеемся, в этот раз ему повезет больше в случае выхода его команды в Премьер-лигу.

В нападении у «Брайтона» после продажи Леонардо Ульоа были проблемы, пока не вернулся Гленн Мюррэй. Форвард, известный также по выступлениям за «Кристал Пэлас» (был в составе «орлов», когда они расправлялись с «Брайтоном» в полуфинале плей-офф сезона 2012/13), но сделавший себе имя в составе «чаек» в период с 2008 по 2011 годы. Сейчас Мюррэй, снова нашедший свой дом, забил 14 голов в 22-х матчах и пребывает в «Брайтоне» на правах аренды из «Борнмута».

В целом, главными преимуществами «чаек» в борьбе за место под солнцем Чемпионшипа остаются стабильность претензий на путевку в АПЛ, современный стадион и неплохое финансирование, опытный тренер и сбалансированный состав, а также – огромное желание всего города наконец-то заявить о себе, и сделать это по-настоящему громко.

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