Даниэла Оспина – сестра вратаря Колумбии и главная женщина Хамеса Родригеса

Даниэла – сестра голкипера лондонского «Арсенала» Давида Оспины, но вопреки предположениям с Хамесом она познакомилась не благодаря брату – тот вообще едва знал молодого соотечественника. Будущих молодоженов представил общий друг. «Это была любовь с первого взгляда», – призналась Даниэла.

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Интересно, что мама Даниэлы была категорически против еще одного футболиста в семье. Хватит, мол, одного Давида. Судьба же распорядилась иначе. Оба потом дошли до четвертьфинала ЧМ-2014, где Хамес стал лучшим бомбардиром турнира. К тому времени он был четыре года как женат: в 19 лет они с Даниэлой сыграли свадьбу, еще через два года на свет появилась Саломе – дочь Хамеса и Даниэлы.

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Даниэла переехала в Европу сразу после свадьбы, фактически завершив свою волейбольную карьеру – она даже выступала за молодежную сборную Колумбии, но ради семьи отказалась играть дальше. Домашний комфорт, уют и воспитание дочери оказались главнее, что, в том числе способствовало бурному прогрессу самого Хамеса.

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Позже ходили слухи о том, что Хамес решил «гульнуть на стороне», да еще и с российской моделью. Домыслы или правда – нам никогда не узнать. Но хотелось бы, чтобы перезагрузка карьеры футболиста произошла исключительно по спортивным, а не по семейным причинам.

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Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

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