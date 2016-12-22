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  • Даниэла Оспина – сестра вратаря Колумбии и главная женщина Хамеса Родригеса

Даниэла Оспина – сестра вратаря Колумбии и главная женщина Хамеса Родригеса

Даниэла – сестра голкипера лондонского «Арсенала» Давида Оспины, но вопреки предположениям с Хамесом она познакомилась не благодаря брату – тот вообще едва знал молодого соотечественника. Будущих молодоженов представил общий друг. «Это была любовь с первого взгляда», – призналась Даниэла.

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Интересно, что мама Даниэлы была категорически против еще одного футболиста в семье. Хватит, мол, одного Давида. Судьба же распорядилась иначе. Оба потом дошли до четвертьфинала ЧМ-2014, где Хамес стал лучшим бомбардиром турнира. К тому времени он был четыре года как женат: в 19 лет они с Даниэлой сыграли свадьбу, еще через два года на свет появилась Саломе – дочь Хамеса и Даниэлы.

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Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Даниэла переехала в Европу сразу после свадьбы, фактически завершив свою волейбольную карьеру – она даже выступала за молодежную сборную Колумбии, но ради семьи отказалась играть дальше. Домашний комфорт, уют и воспитание дочери оказались главнее, что, в том числе способствовало бурному прогрессу самого Хамеса.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Позже ходили слухи о том, что Хамес решил «гульнуть на стороне», да еще и с российской моделью. Домыслы или правда – нам никогда не узнать. Но хотелось бы, чтобы перезагрузка карьеры футболиста произошла исключительно по спортивным, а не по семейным причинам.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

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Испания. Примера Испания Реал Оспина Давид Родригес Хамес
Комментарии (17)
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stachel
1482422224
Крепкая телочка! Одобряю!
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овертайм
1482424538
ничо так)
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lNeTl
1482424650
Испугаться можно
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shurik45
1482427989
Красота ,да еще и спортом занимается.
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zra78
1482442781
Плюс только за спорт
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h3LL1k
1482443045
не очень =/
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ДИМА1980
1482472739
так себе.
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Superviser77
1482475770
Фотошоп так меняет людей. Думал увидеть красотку, увидел....Оспину с сись..ми...
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Chelsea 1997
1482499302
Жаба
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headdevil
1482509903
Где нет фотошопа- там не очень =/
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