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  • «Рома», «Эвертон» и еще 3 клуба, в которые Дзагоев может перейти зимой

«Рома», «Эвертон» и еще 3 клуба, в которые Дзагоев может перейти зимой

«Эвертон»

Вероятность перехода: 60%

Конкурент: Росс Баркли

Если Дзагоев куда и уедет нынешней зимой, скорее всего, на «Гудисон Парк» к великому Рональду Куману. Начальник селекционной службы «Эвертона» Стив Уолш (человек, который привел в «Лестер» Мареза и Варди) посетил матч ЦСКА с «Тоттенхэмом», чтобы увидеть Дзагоева в деле. Смотрины получились смазанными, но Алан свой гол забил. В последних десяти матчах резво начавший ливерпульский клуб одержал всего две победы, что вряд ли устраивает вложившего в команду огромные деньги Форхада Мошири.

Зачем Дзагоев «Эвертону»? У «ирисок» не все в порядке с атакой – в 16 турах команда забила всего 21 мяч. Каждый второй гол ливерпульцев колотит Лукаку. Россом Баркли Рональд Куман недоволен уже в открытую, а самый яркий дриблер АПЛ – Янник Боласье – сломался в недавней игре с «Уотфордом». Именно после травмы африканского вингера английская пресса еще сильнее заговорила о возможном приходе Дзагоева и Мемфиса Депая. Сам Алан в интервью английским СМИ заявил, что не против попробовать свои силы на Туманном Альбионе.

Обращаясь к статистике, ему явно стоит это сделать. Алан имел почти в два раза меньше игрового времени, чем Баркли, но ассистировал партнерам ровно столько же. Дзагоев точнее Росса в передачах – 85% против 84% и в среднем за игру отдает на 10 пасов больше. Алан может стать человеком, через которого будет строится игра «ирисок», чей футбол сейчас до безобразия прост. Длинный заброс на Лукаку и последующая скидка под удар кому-то из партнеров – это не то, чего ждут от команды, декламирующей о намерениях пробиться в ЛЧ. Раз Баркли не справляется – пора покупать 10-ку ЦСКА.

«Вест Хэм»

Вероятность перехода: 10%

Конкурент: Димитри Пайе

Команда Славена Билича, в прошлом году нокаутировавшая каждого гранда АПЛ, в нынешнем сезоне являет собой довольно удручающее зрелище. В 15 матчах добыто лишь три победы и всего 17 забитых мячей. Боссы «молотобойцев» пока еще доверяют экс-тренеру «Локо», однако ему нужно в срочном порядке улучшать результаты клуба.

«Вест Хэм» образца этого сезона – команда, нещадно транжирящая свои моменты. Вспоминая хладнокровные удары Дзагоева в матчах в Лондоне и Леверкузене, можно констатировать, что аналогичное спокойствие в завершающей стадии атаки футболистам «Вест Хэма» явно бы не помешало.

Игра клуба завязана на спринтерских навыках Майкла Антонио и индивидуальном мастерстве Пайе – появление Дзагоева в составе позволило бы команде не быть столь предсказуемой в своих атакующих действиях. Точность передач Алана существенно выше аналогичного показателя Пайе – 85 против 80, однако здесь стоит сделать скидку на то, что француз отдает в среднем на две обостряющие передачи больше, чем россиянин. Славен Билич хорошо знаком с возможностями Дзагоева по работе в России и наверняка был бы не прочь видеть Алана на новеньком стадионе «Вест Хэма». Вот только зачем Дзагоеву борьба за выживание в АПЛ?

«Суонси»

Вероятность перехода: 10%

Конкурент: Гилфи Сигурдссон

За последние три матча «лебеди» наколотили чуть ли не половину мячей, забитых ими за прошлые 13 туров. Блокбастер «Суонси» – «Кристал Пэлас» – 5:4, без сомнения, стоит включить в золотую коллекцию АПЛ. В играх с участием валлийцев не бывает скучно – в 2/3 матчей «лебеди» и их соперник пробивают «тотал больше». Однако это, пожалуй, единственная причина, почему Дзагоеву стоит переезжать на «Либерти Стэдиум».

Безусловно, приход россиянина в команду стал бы показателем того, что клуб имеет определенные амбиции и не собирается досрочно отправляться в Чемпионшип. Однако Гилфи Сигурдссон сейчас очень хорош, да и Лерой Фер в последнее время раззабивался.

Алан может избавить валлийцев от Гилфи и Леро-зависимости, но в «Суонси», как ни странно, на позиции Дзагоева самая жестокая конкуренция. Ехать в клуб из нижней части таблицы АПЛ, имея реальную возможность обосноваться на скамейке, – не самая лучшая перспектива. Да и амбиции Алана простираются куда как дальше, чем 18 команда пусть и лучшей лиги мира.

«Саутгемптон»

Вероятность перехода: 30%

Конкурент: Душан Тадич

А вот вариант с «Саутгемптоном» выглядит для Алана вполне реальным. Клуб имеет достаточно серьезные амбиции – как минимум попадание в Лигу Европы. Но слишком часто бьет в сторону трибун в моментах, когда надо забивать обязательно. Не будь в составе «святых» Чарли Остина, забившего почти половину всех мячей клуба, страшно подумать, что было бы с коллективом. Шейн Лонг так и не сделал хоть один гол. Натан Редмонд хорош только эпизодически. Душан Тадич больше увлечен своими финтами, чем отправлением мячей в сетку ворот соперника. Меньше «Саутгемптона» забил только «Мидлсбро».

В условиях голевой агонии в стане «святых» вариант с подписанием Дзагоева видится глотком свежего воздуха. Душан Тадич не сделал ни одной голевой передачи в этом сезоне, да еще и теряет мяч в среднем в два раза чаще, чем Дзагоев. Если говорить об обостряющих передачах, Алан в среднем отдает их не так часто, как серб, но делает это гораздо более эффективно.

Стиль игры «Саутгемптона» как нельзя лучше подходит россиянину. «Святые» предпочитают комбинационный футбол низом с быстрой доставкой мяча от обороны к атаке – раздолье для 10-ки ЦСКА. Душану Тадичу пора присесть на скамейку – подумать над очередным новым трюком и уступить место на поле Дзагоеву.

«Рома»

Вероятность перехода: 20%

Конкурент: Раджа Наингголан

Борьба за чемпионство в Италии вместо борьбы за чемпионство в России? Звучит заманчиво. Лучано Спаллетти, похоже, всерьез вознамерился подвинуть «Старую Синьору» с итальянского трона, не прибегая к помощи антимонопольной службы. Лучшая иллюстрация того, что «Рома» готова к борьбе за Скудетто – стабильность и победы над основными конкурентами. Раджа Наиногголан отличился в этом сезоне всего трижды, а точность его передач аж на 10% ниже, чем у Дзагоева. В матчах со столь серьезными соперниками решающим фактором будет точность в выполнении каждого футбольного аспекта, чего Наингголану пока не достает. Бельгиец уже довольно давно на чемоданах, так что его уход – это полный карт-бланш Дзагоеву на ведение «волков» прямиком к чемпионству.

Лучано Спаллетти прекрасно знаком с сильными сторонами футбольного таланта Алана и уж если возьмет его к себе – наверняка наделит самыми широкими полномочиями. Даже в случае того, что Наингголан решит продлить свое пребывание в столице Италии еще на полгода, Дзагоеву не о чем волноваться. 10-ка ЦСКА аккуратнее работает с мячом (0,9 потерь мяча за игру против 1,5 у 4-ки «волков»), меньше фолит (1,2 фола за матч против 1,6 фола у Раджи), чаще ассистирует партнерам (2 ассиста против 1) – в общем, превосходит Наингголана по всем ключевым показателям кроме разве что ударов по воротам.

В каждом из клубов, в который сватают Алана, его ждет конкуренция со стороны качественных исполнителей, однако россиянин может быть в ней вполне успешен – все данные для этого у него есть. Желаем Алану удачи и с нетерпением ждем информации о его будущем. Наингголан, Тадич, Баркли, Сигурдссон и Пайе наверняка будут делать то же самое вместе с нами. Только мы – с предвкушением феерии Алана в Европе, они же – с плохо скрываемым ужасом.

Витсель, Депай, Смолов и еще 7 топ-трансферов, которые состоятся зимой

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Англия. Премьер-лига Россия. Премьер-лига Европа Эвертон Вест Хэм Суонси Саутгемптон Рома ЦСКА Дзагоев Алан Пайет Димитри Наингголан Раджа Тадич Душан Сигурдссон Гильфи Баркли Росс
Комментарии (7)
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vovan55
1482307614
Дзагоев стал сильно подвержен травмами...поэтому будет сидеть дома...
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Тим2015
1482308790
ЦСКА
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nikki22
1482326771
пусть домой едет,ишаков пасти.
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clozzi
1482338124
былоб хорошо игроков со сборной в нормальные чемпионаты отправить))) пусть в Англию едет)
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mihail1980
1482341078
ни кому он не нужен кроме цска
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Михаил Шевченко
1482343030
На лавку в Рому,Наингголан на голову сильнее
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DEFENDER114
1482390954
Все сложилось для переезда в АПЛ. Отличный шанс для Дзагоева раскрыть потенциал (последние 3-4 года никакого прогресса). Буду с интересом следить за английским этапом карьеры Алана. Удачи!
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