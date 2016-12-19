«Ливерпуль» вырвал победу в мерсисайдском дерби на последней минуте (ВИДЕО)

Текстовый онлайн: «Эвертон» – «Ливерпуль» – 0:1
Любопытные цифры перед матчем:
- «Эвертон» последний раз выигрывал у «Ливерпуля» 6 лет назад. 12 матчей «красные» не проигрывают «синим»;
- «Эвертон» непобедим в 11 последних домашних матчах АПЛ;
- «Ливерпуль» из последних 8 игр АПЛ лишь однажды не забил 2 гола и больше;
- На «Гудисон Парк» «Эвертон» и «Ливерпуль» сыграли вничью 4 последних матча.
Состав хозяев:
Состав гостей:
Афиша от «Эвертона»:
У «Ливерпуля» – сладкие воспоминания:
А у их игрока сегодня юбилей:
Временная карта:
Магазин атрибутики перед матчем:
По итогам первых 15 минут «Эвертон» поинтереснее, но вратари пока в игру не вступают.
Первый тайм позади, а голов все нет. Да и опасных моментов тоже.
Ничего особенного команды так и не создали, а в такой сиуации «Ливерпуль» всегда опасен: дожмет в конце, и до свидания.
Так и произошло: уже в добавленное время Мане добил отскочивший от штанги мяч в пустые ворота!
Вот как это выглядело в расширенной версии:
«Ливерпуль» выбрался на второе место, отставая на шесть очков от лидирующего «Челси». «Эвертон» – девятый.
Чемпионат Англии. АПЛ. 17-й тур
Эвертон – Ливерпуль – 0:1 (0:0)
Гол: 0:1 – Мане, 90+4.