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  • «Ливерпуль» вырвал победу в мерсисайдском дерби на последней минуте (ВИДЕО)

«Ливерпуль» вырвал победу в мерсисайдском дерби на последней минуте (ВИДЕО)

Текстовый онлайн: «Эвертон» – «Ливерпуль» – 0:1

Любопытные цифры перед матчем:

  • «Эвертон» последний раз выигрывал у «Ливерпуля» 6 лет назад. 12 матчей «красные» не проигрывают «синим»;
  • «Эвертон» непобедим в 11 последних домашних матчах АПЛ;
  • «Ливерпуль» из последних 8 игр АПЛ лишь однажды не забил 2 гола и больше;
  • На «Гудисон Парк» «Эвертон» и «Ливерпуль» сыграли вничью 4 последних матча.

Состав хозяев:

Состав гостей:

Афиша от «Эвертона»:

У «Ливерпуля» – сладкие воспоминания:

А у их игрока сегодня юбилей:

Временная карта:

Магазин атрибутики перед матчем:

По итогам первых 15 минут «Эвертон» поинтереснее, но вратари пока в игру не вступают.

Первый тайм позади, а голов все нет. Да и опасных моментов тоже.

Ничего особенного команды так и не создали, а в такой сиуации «Ливерпуль» всегда опасен: дожмет в конце, и до свидания.

Так и произошло: уже в добавленное время Мане добил отскочивший от штанги мяч в пустые ворота!

Вот как это выглядело в расширенной версии:

«Ливерпуль» выбрался на второе место, отставая на шесть очков от лидирующего «Челси». «Эвертон» – девятый.

Чемпионат Англии. АПЛ. 17-й тур

Эвертон – Ливерпуль – 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 – Мане, 90+4.

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Англия. Премьер-лига Англия Эвертон Ливерпуль
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Our sweet toffees ! С победой красных, мои сладкие!
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alex-76
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YNWA!
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