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Судьи
Главный судья:
Майк Дин (Уиррал)
Материалы

Эвертон - Ливерпуль

19.12.2016, Понедельник, 23:00 мск Ливерпуль, стадион Гудисон Парк Трансляция: МАТЧ! ФУТБОЛ 1, Матч ТВ Англия. Премьер-лига, 17 тур Эвертон - Ливерпуль
Англия. Премьер-лига (2015/2016)
27 тур
20 апреля, среда 22:00 Ливерпуль 4:0 Эвертон
8 тур
4 октября, воскресенье 15:30 Эвертон 1:1 Ливерпуль
Англия. Премьер-Лига (2014/2015)
24 тур
7 февраля, суббота 20:30 Эвертон 0:0 Ливерпуль
6 тур
27 сентября, суббота 15:45 Ливерпуль 1:1 Эвертон
Англия. Премьер-Лига (2013/2014)
23 тур
28 января, вторник 23:59 Ливерпуль 4:0 Эвертон
12 тур
23 ноября, суббота 16:45 Эвертон 3:3 Ливерпуль
Англия. Премьер-Лига (2012/2013)
36 тур
5 мая, воскресенье 16:30 Ливерпуль 0:0 Эвертон
9 тур
28 октября, воскресенье 17:30 Эвертон 2:2 Ливерпуль
Англия. Кубок (2011/2012)
1/2 финала
14 апреля, суббота 15:30 Ливерпуль 2:1 Эвертон
Англия. Премьер-Лига (2011/2012)
26 тур
13 марта, вторник 23:59 Ливерпуль 3:0 Эвертон
7 тур
1 октября, суббота 15:45 Эвертон 0:2 Ливерпуль
Англия. Премьер-Лига (2010/2011)
23 тур
16 января, воскресенье 17:05 Ливерпуль 2:2 Эвертон
8 тур
17 октября, воскресенье 16:30 Эвертон 2:0 Ливерпуль
Англия. Премьер-лига (2009/2010)
25 тур
6 февраля, суббота 15:45 Ливерпуль 1:0 Эвертон
14 тур
29 ноября, воскресенье 16:30 Эвертон 0:2 Ливерпуль
Англия. Кубок (2008/2009)

4 февраля, среда 23:10 Эвертон 1:0 Ливерпуль
1/16 финала
25 января, воскресенье 19:00 Ливерпуль 1:1 Эвертон
Англия. Премьер-лига (2008/2009)
22 тур
19 января, понедельник 23:00 Ливерпуль 1:1 Эвертон
6 тур
27 сентября, суббота 15:45 Эвертон 0:2 Ливерпуль
Англия. Премьер-лига (2007/2008)
32 тур
30 марта, воскресенье 19:00 Ливерпуль 1:0 Эвертон
10 тур
20 октября, суббота 15:45 Эвертон 1:2 Ливерпуль
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Челси 38 30 3 5 85:33 +52 93
2. Тоттенхэм 38 26 8 4 86:26 +60 86
3. Манчестер Сити 38 23 9 6 80:39 +41 78
4. Ливерпуль 38 22 10 6 78:42 +36 76
5. Арсенал 38 23 6 9 77:44 +33 75
6. Манчестер Юн 38 18 15 5 54:29 +25 69
7. Эвертон 38 17 10 11 62:44 +18 61
8. Саутгемптон 38 12 10 16 41:48 -7 46
9. Борнмут 38 12 10 16 55:67 -12 46
10. Вест Бромвич 38 12 9 17 43:51 -8 45
11. Вест Хэм 38 12 9 17 47:64 -17 45
12. Лестер 38 12 8 18 48:63 -15 44
13. Сток Сити 38 11 11 16 41:56 -15 44
14. Кристал Пэлас 38 12 5 21 50:63 -13 41
15. Суонси 38 12 5 21 45:70 -25 41
16. Бернли 38 11 7 20 39:55 -16 40
17. Уотфорд 38 11 7 20 40:68 -28 40
18. Халл Сити 38 9 7 22 37:80 -43 34
19. Мидлсбро 38 5 13 20 27:53 -26 28
20. Сандерленд 38 6 6 26 29:69 -40 24
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    Рейтинг: +14

    Roma Sagalakov 21 декабря 2016, 12:19

    Отличная игра, Баркли должны были удалять

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    Рейтинг: +1591

    Almazovich 20 декабря 2016, 10:38

    Хорошая и напряженная была игра!

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    Рейтинг: +504

    alex-76 19 декабря 2016, 09:18

    Удачи и победы красным!
    YNWA!

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