Эвертон - Ливерпуль

Отличная игра, Баркли должны были удалять
|27 тур
|20 апреля, среда
|22:00
|Ливерпуль
|4:0
|Эвертон
|8 тур
|4 октября, воскресенье
|15:30
|Эвертон
|1:1
|Ливерпуль
|27 тур
|20 апреля, среда
|22:00
|Ливерпуль
|4:0
|Эвертон
|8 тур
|4 октября, воскресенье
|15:30
|Эвертон
|1:1
|Ливерпуль
|24 тур
|7 февраля, суббота
|20:30
|Эвертон
|0:0
|Ливерпуль
|6 тур
|27 сентября, суббота
|15:45
|Ливерпуль
|1:1
|Эвертон
|23 тур
|28 января, вторник
|23:59
|Ливерпуль
|4:0
|Эвертон
|12 тур
|23 ноября, суббота
|16:45
|Эвертон
|3:3
|Ливерпуль
|36 тур
|5 мая, воскресенье
|16:30
|Ливерпуль
|0:0
|Эвертон
|9 тур
|28 октября, воскресенье
|17:30
|Эвертон
|2:2
|Ливерпуль
|26 тур
|13 марта, вторник
|23:59
|Ливерпуль
|3:0
|Эвертон
|7 тур
|1 октября, суббота
|15:45
|Эвертон
|0:2
|Ливерпуль
|23 тур
|16 января, воскресенье
|17:05
|Ливерпуль
|2:2
|Эвертон
|8 тур
|17 октября, воскресенье
|16:30
|Эвертон
|2:0
|Ливерпуль
|25 тур
|6 февраля, суббота
|15:45
|Ливерпуль
|1:0
|Эвертон
|14 тур
|29 ноября, воскресенье
|16:30
|Эвертон
|0:2
|Ливерпуль
|
|4 февраля, среда
|23:10
|Эвертон
|1:0
|Ливерпуль
|1/16 финала
|25 января, воскресенье
|19:00
|Ливерпуль
|1:1
|Эвертон
|22 тур
|19 января, понедельник
|23:00
|Ливерпуль
|1:1
|Эвертон
|6 тур
|27 сентября, суббота
|15:45
|Эвертон
|0:2
|Ливерпуль
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Челси
|38
|30
|3
|5
|85:33
|+52
|93
|2.
|Тоттенхэм
|38
|26
|8
|4
|86:26
|+60
|86
|3.
|Манчестер Сити
|38
|23
|9
|6
|80:39
|+41
|78
|4.
|Ливерпуль
|38
|22
|10
|6
|78:42
|+36
|76
|5.
|Арсенал
|38
|23
|6
|9
|77:44
|+33
|75
|6.
|Манчестер Юн
|38
|18
|15
|5
|54:29
|+25
|69
|7.
|Эвертон
|38
|17
|10
|11
|62:44
|+18
|61
|8.
|Саутгемптон
|38
|12
|10
|16
|41:48
|-7
|46
|9.
|Борнмут
|38
|12
|10
|16
|55:67
|-12
|46
|10.
|Вест Бромвич
|38
|12
|9
|17
|43:51
|-8
|45
|11.
|Вест Хэм
|38
|12
|9
|17
|47:64
|-17
|45
|12.
|Лестер
|38
|12
|8
|18
|48:63
|-15
|44
|13.
|Сток Сити
|38
|11
|11
|16
|41:56
|-15
|44
|14.
|Кристал Пэлас
|38
|12
|5
|21
|50:63
|-13
|41
|15.
|Суонси
|38
|12
|5
|21
|45:70
|-25
|41
|16.
|Бернли
|38
|11
|7
|20
|39:55
|-16
|40
|17.
|Уотфорд
|38
|11
|7
|20
|40:68
|-28
|40
|18.
|Халл Сити
|38
|9
|7
|22
|37:80
|-43
|34
|19.
|Мидлсбро
|38
|5
|13
|20
|27:53
|-26
|28
|20.
|Сандерленд
|38
|6
|6
|26
|29:69
|-40
|24
Отличная игра, Баркли должны были удалять
Хорошая и напряженная была игра!