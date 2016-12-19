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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Эвертон - Ливерпуль
Эвертон - Ливерпуль: обзор матча 19 декабря 2016
Эвертон
19.12.2016, понедельник, 23:00
Англия. Премьер-лига, 17 тур
0 : 1
Завершен
Ливерпуль
90+4'
С. Мане
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Эвертон - Ливерпуль
90'
+8
Замена
Л. Лейва
️️️️
С. Мане
90'
+4
ГОЛ! 0:1!
С. Мане
Желтая карточка
И. Гуйе
85'
82'
Замена
Э. Джан
️️️️
А. Лаллана
82'
Замена
Д. Старридж
️️️️
Д. Ориги
Замена
Д. Калверт-Льюин
️️️️
Э. Валенсия
73'
Желтая карточка
Ш. Коулмен
69'
Желтая карточка
Р. Баркли
68'
Замена
Жоэль
️️️️
М. Стекеленбург
64'
Травма
М. Стекеленбург
61'
56'
Желтая карточка
Д. Ловрен
Замена
Г. Бэрри
️️️️
Д. МакКарти
46'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эвертон
1
Маартен Стекеленбург
ВР
3
Лейтон Бэйнс
ЛЗ
5
Эшли Уилльямс
ЦЗ
26
Рамиро Мори
ЦЗ
23
Шеймус Коулмен
ПЗ
13
Эннер Валенсия
ЛВ
16
Джеймс МакКарти
ОП
5
Идрисса Гуйе
ОП
6
Росс Баркли
ЦП
12
Аарон Леннон
ПВ
9
Ромелу Лукаку
ЦФ
Главный тренер
Рональд Куман
Ливерпуль
22
Симон Миньоле
ВР
6
Деян Ловрен
ЦЗ
24
Рагнар Клаван
ЦЗ
17
Натаниэл Клайн
ПЗ
10
Садио Мане
ЛВ
23
Джорджиньо Вейналдум
ЦП
14
Джордан Хендерсон
ЦП
20
Джеймс Милнер
ЦП
10
Адам Лаллана
АП
9
Роберто Фирмино
ЦФ
27
Дивок Ориги
ЦФ
Главный тренер
Юрген Клопп
Эвертон
1
Жоэль
ВР
3
Джонджо Кенни
ЦЗ
27
Мэйсон Холгейт
ЦЗ
18
Гарет Бэрри
ЦП
8
Том Клеверли
ЦП
9
Доминик Калверт-Льюин
ЦФ
87
Кевин Миральяс
ЦФ
Ливерпуль
1
Лорис Кариус
ВР
5
Альберто Морено
ЛЗ
2
Трент Александер-Арнольд
ПЗ
23
Эмре Джан
ОП
6
Лукас Лейва
ЦП
15
Даниэль Старридж
ЦФ
7
Бенджамин Вудберн
ЦФ
4-2-1-2-1
1
Стекеленбург
3
Бэйнс
5
Уилльямс
26
Мори
23
Коулмен
16
МакКарти
5
Гуйе
6
Баркли
13
Валенсия
12
Леннон
9
Лукаку
3-3-2-2
22
Миньоле
17
Клайн
24
Клаван
6
Ловрен
23
Вейналдум
14
Хендерсон
20
Милнер
10
Лаллана
10
Мане
27
Ориги
9
Фирмино
13
Валенсия
9
Калверт-Льюин
9
Калверт-Льюин
13
Валенсия
1
Стекеленбург
1
Жоэль
1
Жоэль
1
Стекеленбург
16
МакКарти
18
Бэрри
18
Бэрри
16
МакКарти
10
Лаллана
23
Джан
23
Джан
10
Лаллана
10
Мане
6
Лейва
6
Лейва
10
Мане
27
Ориги
15
Старридж
15
Старридж
27
Ориги
Остались в запасе
Эвертон
Ливерпуль
3
Джонджо Кенни
ЦЗ
27
Мэйсон Холгейт
ЦЗ
8
Том Клеверли
ЦП
87
Кевин Миральяс
ЦФ
Главный тренер
Рональд Куман
1
Лорис Кариус
ВР
5
Альберто Морено
ЛЗ
2
Трент Александер-Арнольд
ПЗ
7
Бенджамин Вудберн
ЦФ
Главный тренер
Юрген Клопп
Остались в запасе
3
Джонджо Кенни
ЦЗ
27
Мэйсон Холгейт
ЦЗ
8
Том Клеверли
ЦП
87
Кевин Миральяс
ЦФ
Остались в запасе
1
Лорис Кариус
ВР
5
Альберто Морено
ЛЗ
2
Трент Александер-Арнольд
ПЗ
7
Бенджамин Вудберн
ЦФ
Главный тренер
Рональд Куман
Главный тренер
Юрген Клопп
Статистика матча Эвертон - Ливерпуль
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
- : -
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Эвертон
3 : 1
06.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
0 : 2
17.10.2026
Челси
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ливерпуль
2 : 0
25.10.2026
Брайтон
Информация о матче
Главный судья:
Майк Дин
(Уиррал)
Стадион:
Гудисон Парк
Где смотреть матч:
МАТЧ! ФУТБОЛ 1, Матч ТВ
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