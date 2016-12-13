Пять причин, почему все ненавидят «Золотой мяч»

Два «мяча»

Журнал France Football и ФИФА не договорились о новом контракте, и теперь – ура-ура – решать все будут журналисты, которые смотрят футбол в отличие от африканских физруков. Все это здорово, но ФИФА все равно вручит свою награду – господам из Фиджи и Экваториальной Гвинеи придется напрячься и вспомнить пару фамилий.

И дополнительные битвы в интернете обеспечены. Значимость приза будет определяться, в первую очередь тем, за кого вы болеете. И в будущем (а за этот год оба «мяча» наверняка получит Роналду) мы будем делать дурацкую приписку, по какой версии игрок круче. Все это грубо обесценивает премию, важность которой и так жутко подкосили за последние годы.

France Football не пошел против мейнстрима

Единственный смысл возвращения «Золотого мяча» в глянцевые лапы France Football – не наградить Роналду или Месси. Сделать наш монитор свежее. Да и свою обложку тоже. Представьте Антуана Гризманна в парадном костюме и с золотой побрякушкой в руках, которую удалось отвоевать у португало-аргентинского чудовища. Но этого придется ждать еще как минимум год.

Можно говорить, что Роналду – единственный претендент. Лига чемпионов, Евро – главные медали года отправятся в его музей. Только так можно рассуждать и о Пепе. Ведь если Фернанду Сантуша проверить на полиграфе, то тренер португальцев, будь такой строгий выбор, взял бы на Евро монстра-защитника, а не Криштиану.

Фактор Роналду по-прежнему мощный. Но не настолько, чтобы опять заставить нас уснуть. Вновь идеальная улыбка. Вновь какие-то привычные слова от человека, которому пора рассказать о своей сексуальной ориентации (или подтвердить, или убить все домыслы). Но мы вручим ему приз и пойдем читать новости о «Спартаке». Опять.

Информационный шум

Фанаты футболистов – тема отдельная. На нее можно не обращать внимания – просто не открывать комментарии. Другое дело – ежегодный поток мнений и попыток осознать, что мы живем в эпоху двух великих игроков. Будто это имеет какое-то значение. Получи в свое время «мячи» Снейдер или Хави с Иньестой, то что – эпоха бы изменилась от этого?

А ведь мы пойдем по второму кругу в январе. Какую-то позолоченную железяку получит Роналду. И держитесь – ваш интернет в винегрете из радости, троллинга, ненависти и показушной апатии ко всему происходящему. Абстрагироваться приходится не только от безумных комментариев юношей, но и от всех спортивных СМИ.

Вручение приза за год, а не сезон

Классическая претензия к «Золотому мячу» – вручение его в конце (как в 2016-м) или в начале года (как ранее). Французский журнал прошляпил очевидную возможность повысить значимость своего приза. Во-первых, было бы логичнее провести церемонию летом, когда сложилось цельное впечатление о сезоне. Во-вторых, разнос по времени с премией ФИФА, которая попытается отвлечь на себя внимание пародией на «Оскар» (France Football на такое мероприятие не имеет средств).

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Премия ради премии

Французы самодовольно поспешили, вспомнили свою значимость, покрасовались логотипом на фоне Роналду и продолжат тихо работать до декабря следующего года. Это окончательно доказывает: «Золотой мяч» – тщеславие организаторов, а всякие аналоги придумывать и не нужно. Футбольный мир получил свою премию Никиты Михалкова, где все делается только потому, что когда-то было так заведено. Приятно, что это не ломает футбол, который вне рамок банкетных залов.

Напишите в комментариях фамилию футболиста, который должен получить «Золотой мяч». Ведь мнение журналистов или тренеров уже давно не ценнее вашего.

Рейтинг: альтернативный «Золотой мяч» — без Роналду и Месси