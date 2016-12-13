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Пять причин, почему все ненавидят «Золотой мяч»

Два «мяча»

Журнал France Football и ФИФА не договорились о новом контракте, и теперь – ура-ура – решать все будут журналисты, которые смотрят футбол в отличие от африканских физруков. Все это здорово, но ФИФА все равно вручит свою награду – господам из Фиджи и Экваториальной Гвинеи придется напрячься и вспомнить пару фамилий.

И дополнительные битвы в интернете обеспечены. Значимость приза будет определяться, в первую очередь тем, за кого вы болеете. И в будущем (а за этот год оба «мяча» наверняка получит Роналду) мы будем делать дурацкую приписку, по какой версии игрок круче. Все это грубо обесценивает премию, важность которой и так жутко подкосили за последние годы.

France Football не пошел против мейнстрима

Единственный смысл возвращения «Золотого мяча» в глянцевые лапы France Football – не наградить Роналду или Месси. Сделать наш монитор свежее. Да и свою обложку тоже. Представьте Антуана Гризманна в парадном костюме и с золотой побрякушкой в руках, которую удалось отвоевать у португало-аргентинского чудовища. Но этого придется ждать еще как минимум год.

Можно говорить, что Роналду – единственный претендент. Лига чемпионов, Евро – главные медали года отправятся в его музей. Только так можно рассуждать и о Пепе. Ведь если Фернанду Сантуша проверить на полиграфе, то тренер португальцев, будь такой строгий выбор, взял бы на Евро монстра-защитника, а не Криштиану.

Фактор Роналду по-прежнему мощный. Но не настолько, чтобы опять заставить нас уснуть. Вновь идеальная улыбка. Вновь какие-то привычные слова от человека, которому пора рассказать о своей сексуальной ориентации (или подтвердить, или убить все домыслы). Но мы вручим ему приз и пойдем читать новости о «Спартаке». Опять.

Информационный шум

Фанаты футболистов – тема отдельная. На нее можно не обращать внимания – просто не открывать комментарии. Другое дело – ежегодный поток мнений и попыток осознать, что мы живем в эпоху двух великих игроков. Будто это имеет какое-то значение. Получи в свое время «мячи» Снейдер или Хави с Иньестой, то что – эпоха бы изменилась от этого?

А ведь мы пойдем по второму кругу в январе. Какую-то позолоченную железяку получит Роналду. И держитесь – ваш интернет в винегрете из радости, троллинга, ненависти и показушной апатии ко всему происходящему. Абстрагироваться приходится не только от безумных комментариев юношей, но и от всех спортивных СМИ.

Вручение приза за год, а не сезон

Классическая претензия к «Золотому мячу» – вручение его в конце (как в 2016-м) или в начале года (как ранее). Французский журнал прошляпил очевидную возможность повысить значимость своего приза. Во-первых, было бы логичнее провести церемонию летом, когда сложилось цельное впечатление о сезоне. Во-вторых, разнос по времени с премией ФИФА, которая попытается отвлечь на себя внимание пародией на «Оскар» (France Football на такое мероприятие не имеет средств).

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Премия ради премии

Французы самодовольно поспешили, вспомнили свою значимость, покрасовались логотипом на фоне Роналду и продолжат тихо работать до декабря следующего года. Это окончательно доказывает: «Золотой мяч» – тщеславие организаторов, а всякие аналоги придумывать и не нужно. Футбольный мир получил свою премию Никиты Михалкова, где все делается только потому, что когда-то было так заведено. Приятно, что это не ломает футбол, который вне рамок банкетных залов.

Напишите в комментариях фамилию футболиста, который должен получить «Золотой мяч». Ведь мнение журналистов или тренеров уже давно не ценнее вашего.

Рейтинг: альтернативный «Золотой мяч» — без Роналду и Месси

Испания. Примера Европа Месси Лионель Пепе Роналду Криштиану Гризманн Антуан Сантуш Фернанду
Комментарии (21)
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forward33
1481630691
В этом году всё объективно, Роналду - лучший. Заслужил ЗМ без вопросов.
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Сергей Свояк
1481630866
Безусловно и беспорно Роналду в этом году № 1.
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Russo_
1481631110
статья чушь
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Adilzhan
1481631121
Я бы отдал Рамосу!!!
Ответить
xColaz
1481631794
Что за лютый бред?! Даже перечитал пару раз, но так и не понял что автор вообще имел ввиду. В любом случае это не доказательство, а бред!
Ответить
fon_der_tan
1481632417
Когда нечего совсем нечего писать в блоге, набираем просмотры громким заголовком.
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Тим2015
1481640799
я не знал о чем писать .
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LIO1987
1481643000
Идиотизм!!!
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no name 13
1481738830
Логика. Роналду лучший, потому что больше всех забил? - Нет, больше всех забил Суарес, Роналду второй в сезоне и лишь четвертый по этому показателю в календарном году!! Роналду лучший, потому что больше всех отдавал голевых передач? - Нет, больше всех ассистировал Лео Месси, Роналду же в сезоне по этому показателю не входит даже в топ 10! Роналду лучший, потому что его игра очень зрелищна, например, он много обводил!!? - Нет, больше всего обводок у Неймара, Роналду 156 по этому показателю!!! Роналду лучший, потому что больше всех забивал со штрафных? - Нет, лучший по этому показателю Лео Месси, Роналду нет даже в топ 50 исполнителей штрафных!!! А, наверное, Роналду играл ключевую роль в важных матчах? Статистка Роналду в важнейших матчах: финал Евро - не играл, финал ЛЧ - 0 голов и 0 голевых, 1/2 финала ЛЧ - первый матч не играл, второй матч - 0 голов и 0 голевых, Суперкубок Европы – не будет играть!! Может Роналду был лучшим игроком на Евро? - Нет, лучшим игроком признали Гризмана, а по игре лучшим был Бейл, Роналду же в рейтинге игроков лишь 51!! Ок, может Роналду тащил свою команду в Ла Лиге и второе место его команды это вина партнеров? Статистка Роналду с топ 4 клубами Ла Лиги: Атлетико М. (2 матча) - 0 голов и 0 голевых; Севилья (2 матча) - 0 голов и 0 голевых; Вильереал (2 матча) - 0 голов и 0 голевых; Барселона (2 матча) - 1 гол и 0 голевых!!! Так, ничего непонятно!! Может быть Роналду лучший игрок просто потому, что его команда выиграла два престижных трофея? - Тогда почему в 2015 году в тройке претендентов на золотой мяч не было Суареса (5 титулов), а был Роналду с нулем в графе титулы или вспомнить 2013 год, где все, что можно выиграл Рибери, у Роналду были все те же 0 командных трофеев! Так объясните мне логику УЕФА, дамы и господа!? Если это индивидуальная награда, то как один из самых бесполезных игроков на Евро, который даже в своей сборной не лучший, может стать лучшим игроком Европы? А теперь цифры! Статистика (гол+пас) в сезоне 15/16: 1. Суарес - 87 (60+27) 2. Месси – 75 (47+28) 3. Роналду – 72 (54+18) Статистика командных трофеев в сезоне 15/16: 1. Месси – 4 + серебро Копа Америка 2. Суарес - 4 3. Роналду – 2 Статистика Месси (Копа Америка) и Роналду (Евро): 1. Месси – 373 минуты – 5 голов, 5 голевых, 4 победы, 1 поражение по пенальти. 2. Роналду – 600 минут, 3 гола, 2 голевые, 1 победа, 5 ничейных результатов в основное время. Отсутствие Месси и Суареса в тройке – это плевок в лицо футбольным болельщикам или как можно объяснить, что нет Суареса у которого по системе гол+пас статистике лучше, чем у Бейла и Гризмана вместе взятых!!!! У Гризмана ни одного командного трофея в сезоне!!!! У Бейла только один титул – победа в ЛЧ, но в этом турнире он не забил ни одного гола. Я думаю, этот сезон прекрасно показал отношение и позицию УЕФА к игрокам Барселоны, вечные преследования игроков, трансферные баны … Заговор против Барселоны или политика Европы в поддержку геев? УЕФА хочет доказать нам, что геи, типа Роналду, тоже люди и к ним нужно относится нормально!?
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skinshow
1481750293
каким образом он его получил???!!!!!!!! В финале евро плакал за пределами поля!!!!!!!!! не лучший бомбардир!!!!!!!! И разрыв между ним и Месси больше чем в " раза!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! КАК В ДВА РАЗА РАЗРЫВ МОЖЕТ БЫТЬ????? ЧТО ЗА ЧУШЬ?????? и в списке даже нет Иньесты, вообще нет КАК?!?!?!?!?!
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