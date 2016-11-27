Роналду установил рекорд Примеры. Гасанов получил сотрясение мозга. Дайджест событий дня

Роналду – первый игрок, забивший 30 голов в Примере седьмой год подряд

Нападающий «Реала» Криштиану Роналду оформил дубль в ворота «Спортинга» в поединке 13-го тура чемпионата Испании. Таким образом, в 2016 году португалец забил в Примере уже 30 голов. Роналду стал первым игроком в истории, который забивает как минимум 30 мячей в чемпионате на протяжении семи лет подряд.

Источник: Клопп может сменить Анчелотти в «Баварии»

«Бавария» планирует пригласить главного тренера «Ливерпуля» Юргена Клоппа на место итальянца Карло Анчелотти. Как сообщает Sunday People, в мюнхенском клубе недовольны работой последнего. Напомним, что Клопп пришел в «Ливерпуль» по ходу прошлого сезона. Он вывел команду в финал Лиги Европы, в котором она уступила «Севилье». Сейчас красные идут в лидирующей группе Премьер-лиги.

Кака уйдет из «Орландо Сити» через год

Полузащитник «Орландо Сити» Кака объявил о том, что следующий сезон в составе команды будет для него последним. У бразильца в декабре 2017 года заканчивается контракт с клубом. Стороны приняли решение его не продлевать. «Следующий году будет для меня последним в «Орландо». Возможно, я вернусь в Бразилию. Если это произойдет, то буду вступать за «Сан-Пауло», – заявил Кака.

Гасанов получил сотрясение мозга в столкновении с Гацканом

Полузащитник «Анжи» Шамиль Гасанов получил сотрясение мозга и рассечение брови в столкновении с хавбеком «Ростова» Александром Гацканом в матче 15-го тура Премьер-лиги. За это нарушение Гацкан был удален с поля. За две минуты до этого он удвоил счет в этой встрече.

РФПЛ. Измайлов и Окриашвили принесли «Краснодару» победу над «Зенитом»

«Краснодар» в матче 15-го тура Премьер-лиги обыграл на своем поле «Зенит». Все события в этой встрече развернулись в конце второго тайма. За четыре минуты до окончания основного времени Артем Дзюба открыл счет, но в компенсированное Марат Измайлов и Торнике Окриашвили принесли краснодарцам победу.

Окриашвили, Фернандо, Фидлер и другие супергерои 15-го тура РФПЛ

Гризманн не сможет перейти в «Реал» из-за договоренности между клубами

Форвард «Атлетико» Антуан Гризманн прокомментировал трансферые слухи вокруг своей персоны. Ранее сообщалось об интересе к нападающему со стороны «ПСЖ» и «Реала». «Я счастлив в «Атлетико». Не собираюсь уходить из команды. Предложение «ПСЖ» интересное, но мне не нравится чемпионат Франции. «Реал»? Я не могу туда перейти, потому что это принципиальный соперник для нас. Более того, между клубами есть договоренность не покупать игроков друг у друга», – заявил Гризманн.

Серия А. «Ювентус» проиграл «Дженоа» и другие результаты

«Ювентус» в матче 14-го тура Серии А проиграл «Дженоа» на выезде. Поединок завершился со счетом 3:1. Хозяева забили три мяча еще в первом тайме, дублем отличился Джованни Симеоне. Гол престижа на счету Миралема Пьянича.

«Селтик» завоевал 100-й трофей в истории

«Селтик» обыграл «Абердин» в финале Кубка шотландской лиги со счетом 3:0. Победу «кельтам» принесли голы Томаса Рогича, Джеймса Форреста и Муссы Дембеле. Для «Селтика» этот трофей стал 100-м в его истории. На счету команды 47 чемпионских титулов, 36 Кубков Шотландии, 16 Кубков лиги и один Кубок европейских чемпионов.