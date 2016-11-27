Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Статьи
  • Роналду установил рекорд Примеры. Гасанов получил сотрясение мозга. Дайджест событий дня

Роналду установил рекорд Примеры. Гасанов получил сотрясение мозга. Дайджест событий дня

Роналду – первый игрок, забивший 30 голов в Примере седьмой год подряд

Нападающий «Реала» Криштиану Роналду оформил дубль в ворота «Спортинга» в поединке 13-го тура чемпионата Испании. Таким образом, в 2016 году португалец забил в Примере уже 30 голов. Роналду стал первым игроком в истории, который забивает как минимум 30 мячей в чемпионате на протяжении семи лет подряд.

Источник: Клопп может сменить Анчелотти в «Баварии»

«Бавария» планирует пригласить главного тренера «Ливерпуля» Юргена Клоппа на место итальянца Карло Анчелотти. Как сообщает Sunday People, в мюнхенском клубе недовольны работой последнего. Напомним, что Клопп пришел в «Ливерпуль» по ходу прошлого сезона. Он вывел команду в финал Лиги Европы, в котором она уступила «Севилье». Сейчас красные идут в лидирующей группе Премьер-лиги.

Кака уйдет из «Орландо Сити» через год

Полузащитник «Орландо Сити» Кака объявил о том, что следующий сезон в составе команды будет для него последним. У бразильца в декабре 2017 года заканчивается контракт с клубом. Стороны приняли решение его не продлевать. «Следующий году будет для меня последним в «Орландо». Возможно, я вернусь в Бразилию. Если это произойдет, то буду вступать за «Сан-Пауло», – заявил Кака.

Гасанов получил сотрясение мозга в столкновении с Гацканом

Полузащитник «Анжи» Шамиль Гасанов получил сотрясение мозга и рассечение брови в столкновении с хавбеком «Ростова» Александром Гацканом в матче 15-го тура Премьер-лиги. За это нарушение Гацкан был удален с поля. За две минуты до этого он удвоил счет в этой встрече.

РФПЛ. Измайлов и Окриашвили принесли «Краснодару» победу над «Зенитом»

«Краснодар» в матче 15-го тура Премьер-лиги обыграл на своем поле «Зенит». Все события в этой встрече развернулись в конце второго тайма. За четыре минуты до окончания основного времени Артем Дзюба открыл счет, но в компенсированное Марат Измайлов и Торнике Окриашвили принесли краснодарцам победу.

Окриашвили, Фернандо, Фидлер и другие супергерои 15-го тура РФПЛ

Гризманн не сможет перейти в «Реал» из-за договоренности между клубами

Форвард «Атлетико» Антуан Гризманн прокомментировал трансферые слухи вокруг своей персоны. Ранее сообщалось об интересе к нападающему со стороны «ПСЖ» и «Реала». «Я счастлив в «Атлетико». Не собираюсь уходить из команды. Предложение «ПСЖ» интересное, но мне не нравится чемпионат Франции. «Реал»? Я не могу туда перейти, потому что это принципиальный соперник для нас. Более того, между клубами есть договоренность не покупать игроков друг у друга», – заявил Гризманн.

Серия А. «Ювентус» проиграл «Дженоа» и другие результаты

«Ювентус» в матче 14-го тура Серии А проиграл «Дженоа» на выезде. Поединок завершился со счетом 3:1. Хозяева забили три мяча еще в первом тайме, дублем отличился Джованни Симеоне. Гол престижа на счету Миралема Пьянича.

«Селтик» завоевал 100-й трофей в истории

«Селтик» обыграл «Абердин» в финале Кубка шотландской лиги со счетом 3:0. Победу «кельтам» принесли голы Томаса Рогича, Джеймса Форреста и Муссы Дембеле. Для «Селтика» этот трофей стал 100-м в его истории. На счету команды 47 чемпионских титулов, 36 Кубков Шотландии, 16 Кубков лиги и один Кубок европейских чемпионов.

Испания. Примера Россия. Премьер-лига Европа Реал Бавария Орландо Сити Анжи Краснодар Зенит Атлетико Реал Ювентус Дженоа Селтик Роналду Криштиану Кака Гризманн Антуан Окриашвили Торнике Гасанов Шамиль Клопп Юрген
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Ямаль назвал своего конкурента в борьбе за «Золотой мяч»: «Мы двое лучших в мире»
04:49
1
Луис Энрике ответил на вопрос об игре Сафонова за «ПСЖ»
04:22
Тренер «Галатасарая» признался, что очень счастлив от игры Батракова
02:53
Мостовой прокомментировал 3:0 «Спартака» с «Ростовом»
01:36
1
Фото«Какое спасение»: Лига 1 в восторге от сейва Сафонова за «ПСЖ»
00:59
Экс-арбитр ФИФА оценил поступок Кордобы: «Некрасивый, немужской эпизод»
00:44
Сафонов получил лучшую оценку среди всех игроков «ПСЖ» за матч с «Брестом»
00:39
Лапочкин сообщил об ошибочном решении судьи в матче «Спартак» – «Ростов»
Вчера, 23:53
2
Максименко удивил вопрос журналистов: «Что вы курите, товарищи?»
Вчера, 23:34
2
Аршавин недоволен, что ему не подарили квартиру в Таджикистане: «Где произошел обман?»
Вчера, 23:23
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+