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  • «Если проиграл, но выдержал удар, то стал сильнее». Без кого «Спартак» точно не станет чемпионом

«Если проиграл, но выдержал удар, то стал сильнее». Без кого «Спартак» точно не станет чемпионом

Баламутить в РФПЛ Сальваторе Боккетти начал, не успев даже приехать в Россию. Летом 2010 года «Зенит» обхаживал защитника «Дженоа», предлагая за того 12 миллионов евро. Пресса представляла его как топового дефа сборной Италии, и мало кто удивился, что «Дженоа» упирался. В конце августа о переезде Боккетти в Россию все-таки объявили, но на сайте «Рубина».

– Сколько себя помню, всегда любил играть. Не могу сказать, в каком возрасте начал возиться с мячом, но папа с мамой говорят, что я был тогда совсем малышом, – история Боккетти начинается до зевоты типично. В раннем детстве он оказался в школе Пьедимонте Д’Алифе ди Писчинола. Ее команда рубилась в первенстве района где-то под Неаполем. Семья Боккетти не была излишне спортивной. Разве что брат Сальваторе Антонио играл в захудалых клубах Серии B и С, изредка мелькая в главной лиге страны в командах уровня «Сассуоло». Сальваторе с детства отличался самостоятельностью: «В школу я записался сам. Родители не были против».

4 случая, когда чемпион первого круга не выигрывал РФПЛ

Вскоре он оказался в структуре «Асколи». Сначала итальянец действовал на позиции инсайда, но затем тренеры опустили его на позицию центрального защитника, реже выпуская опорником. Серию А юноша не тянул, и его отправили подрасти тактически и физически в Серию С1. Оттуда его выудил «Фрозиноне». Воспользовавшись типичной для Италии системой, «Фрозиноне» выкупил сначала 50% прав на футболиста, а потом и весь трансфер.

За сезон 2006/07 в Серии В Боккетти прокачался до уровня «Дженоа» и статуса одного из самых перспективных защитников страны. «Фрозиноне» оформил удачную сделку, получив только за половину прав 2,2 млн. евро. В «Дженоа» Сальваторе дебютировал в тройке защитников с Феррари и Бьявой.

Марчелло Липпи, тренировавший «Скуадру Адзурру», выдал парню аванс. «Еще в прошлом году я играл за «Фрозиноне» в Серии B, – удивлялся Боккетти. – Попадание в сборную Италии – огромное достижение. Думаю, это награда за всю работу, которую я выполняю с самого детства».

Прыжок был сильно выше головы, но Боккетти удержал равновесие. Даже когда «Дженоа» забуксовал в лиге, это не помешало защитнику попасть на чемпионат мира в ЮАР. Пусть и в качестве запасного.

«Саса», уменьшительное имя от Сальваторе, в России трансформировалось в «Сальва». Болельщики в Казани влюбились в связку Боккетти – Навас, но рукоплескание полупустых стадионов – не совсем то, чего хотел итальянец. Ему было важно укреплять позиции в сборной. Опасения, что переезд в Россию повлияет на выбор тренера национальной команды, он глушил оптимизмом: «Чтобы попасть в сборную, мне надо усердно работать и полностью выкладываться на тренировках и в играх за «Рубин».

Амбиции защитника рухнули, когда он не попал в состав на Евро-2012. Затем про Боккетти вообще забыли, хотя он выигрывал с «Рубином» медали чемпионата России, Кубок и Суперкубок страны – и даже колесил по Европе, обыгрывая «Атлетико». Боккетти не скрывал, что за «вредность» ему хорошо доплачивали – в два раза больше, чем в «Дженоа».

В 2013 году за ним снова пришел «Зенит», однако итальянец выбрал «Спартак». «Может, «Зенит» меня и хотел, но я видел, что «Спартак» заинтересован больше, – объяснял Боккетти. – Это очень сильная команда, и если она проявляет к тебе такой интерес, на это нельзя закрыть глаза. Пусть не очень близко, но мы и раньше были знакомы с Парехой, Чельстремом. Думаю, теперь мы станем друзьями».

Боккетти льстило, что Валерий Карпин был так в нем заинтересован. Кроме того, ему нравилась Москва. Выбор получился судьбоносным, потому что в Мытищах итальянец встретил будущую жену. Екатерина Мальцева станет девушкой, из-за которой Сальваторе обрусеет окончательно.

Великолепная жена Сальваторе Боккетти

В сезоне-2013/14 судьба сыграла злую шутку, и в матче против «Рубина» Боккетти получил серьезную травму связок. Он восстанавливался целый год, прежде чем смог изредка выходить на поле. Такой расклад в «Спартаке» никого не устраивал, и Боккетти нужно было дать время поиграть в другой команде. Именно по этой причине в январе 2015-го защитник на полгода ушел «Милан» (уже не столь великий и устрашающий). «Россонери» приценивались к Сальваторе еще со времен «Дженоа», но не решались платить. Решив проверить, в «Милане» наверняка подумали, что в своей скупости они не ошиблись. Боккетти сыграл всего в 9 матчах, и из них только в 5 полностью. Зато поблизости от дома восстановился после травмы.

Дмитрий Аленичев строил знаменитый фундамент «Спартака» как раз на Боккетти. Итальянец лучше остальных понимал схему с тремя центральными защитниками и занял место в центре. Через него строились и многие атаки. В матче против «Мордовии» в прошлом сезоне Боккетти вывел команду с капитанской повязкой и забил гол. Однако «Спартак» споткнулся – 2:2. Фанатская трибуна позвала игроков на разговор, и одним из немногих откликнувшихся был Сальваторе, сносно говорящий по-русски.

Увольнение Аленичева расстроило Боккетти: «Мы все были в плохом настроении. Аленичев – суперчеловек, добрый». Каррера добавил соотечественнику еще одну важную функцию – наставника для Ильи Кутепова. Боккетти доволен: «Он одновременно и тактик, и мотиватор. Каррера постоянно повторяет одно жизненное правило, известное каждому итальянцу: если ты упал, то обязан подняться. Все время выигрывать – не лучший путь. Если проиграл, но выдержал удар, то стал сильнее. Лично я всегда руководствуюсь этим правилом».

Стойкость духа защитника оценил и сам клуб. По инициативе главного тренера, боссы «Спартака» готовят Боккетти новый контракт. Агент с футболистом хотят получить соглашение на три года. Сам же игрок неоднократно говорил о том, что не против завершить карьеру в московской команде. Позиция Боккетти, кажется, единственная, куда «Спартак» не ищет усиления.

Россия. Премьер-лига Россия Спартак Боккетти Сальваторе
Комментарии (4)
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VVM1964
1480154258
" Ты отказала мне два раза. "Не хочу",- сказала ты. Вот такая вот зараза - Девушка моей мечты! " ЗДОРОВЬЯ - БОККЕТТИ И СКОРЕЙШЕГО ВОЗВРАЩЕНИЯ В СТРОЙ . ТЫ НУЖЕН СПАРТАКУ И РАД , ЧТО СПАРТАК НУЖЕН ТЕБЕ .
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ViktorMG
1480154779
Мне очень жаль, что в своё время упустили Пареху. Несмотря на ляпы в некоторых играх он не хуже, а может и лучше Боккетти. Кстати после его ухода и Сухи скис.Хочется верить, что из Кутепова и Пуцко получится надёжный центр обороны. А Боккетти пора становиться Россиянином.
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_peretrukhin8
1480162885
Здоровья тебе,Сальва!)
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alp
1480167399
"стремительно несется к золотым медалям" )))))))
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