«Если проиграл, но выдержал удар, то стал сильнее». Без кого «Спартак» точно не станет чемпионом

Баламутить в РФПЛ Сальваторе Боккетти начал, не успев даже приехать в Россию. Летом 2010 года «Зенит» обхаживал защитника «Дженоа», предлагая за того 12 миллионов евро. Пресса представляла его как топового дефа сборной Италии, и мало кто удивился, что «Дженоа» упирался. В конце августа о переезде Боккетти в Россию все-таки объявили, но на сайте «Рубина».

– Сколько себя помню, всегда любил играть. Не могу сказать, в каком возрасте начал возиться с мячом, но папа с мамой говорят, что я был тогда совсем малышом, – история Боккетти начинается до зевоты типично. В раннем детстве он оказался в школе Пьедимонте Д’Алифе ди Писчинола. Ее команда рубилась в первенстве района где-то под Неаполем. Семья Боккетти не была излишне спортивной. Разве что брат Сальваторе Антонио играл в захудалых клубах Серии B и С, изредка мелькая в главной лиге страны в командах уровня «Сассуоло». Сальваторе с детства отличался самостоятельностью: «В школу я записался сам. Родители не были против».

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Вскоре он оказался в структуре «Асколи». Сначала итальянец действовал на позиции инсайда, но затем тренеры опустили его на позицию центрального защитника, реже выпуская опорником. Серию А юноша не тянул, и его отправили подрасти тактически и физически в Серию С1. Оттуда его выудил «Фрозиноне». Воспользовавшись типичной для Италии системой, «Фрозиноне» выкупил сначала 50% прав на футболиста, а потом и весь трансфер.

За сезон 2006/07 в Серии В Боккетти прокачался до уровня «Дженоа» и статуса одного из самых перспективных защитников страны. «Фрозиноне» оформил удачную сделку, получив только за половину прав 2,2 млн. евро. В «Дженоа» Сальваторе дебютировал в тройке защитников с Феррари и Бьявой.

Марчелло Липпи, тренировавший «Скуадру Адзурру», выдал парню аванс. «Еще в прошлом году я играл за «Фрозиноне» в Серии B, – удивлялся Боккетти. – Попадание в сборную Италии – огромное достижение. Думаю, это награда за всю работу, которую я выполняю с самого детства».

Прыжок был сильно выше головы, но Боккетти удержал равновесие. Даже когда «Дженоа» забуксовал в лиге, это не помешало защитнику попасть на чемпионат мира в ЮАР. Пусть и в качестве запасного.

«Саса», уменьшительное имя от Сальваторе, в России трансформировалось в «Сальва». Болельщики в Казани влюбились в связку Боккетти – Навас, но рукоплескание полупустых стадионов – не совсем то, чего хотел итальянец. Ему было важно укреплять позиции в сборной. Опасения, что переезд в Россию повлияет на выбор тренера национальной команды, он глушил оптимизмом: «Чтобы попасть в сборную, мне надо усердно работать и полностью выкладываться на тренировках и в играх за «Рубин».

Амбиции защитника рухнули, когда он не попал в состав на Евро-2012. Затем про Боккетти вообще забыли, хотя он выигрывал с «Рубином» медали чемпионата России, Кубок и Суперкубок страны – и даже колесил по Европе, обыгрывая «Атлетико». Боккетти не скрывал, что за «вредность» ему хорошо доплачивали – в два раза больше, чем в «Дженоа».

В 2013 году за ним снова пришел «Зенит», однако итальянец выбрал «Спартак». «Может, «Зенит» меня и хотел, но я видел, что «Спартак» заинтересован больше, – объяснял Боккетти. – Это очень сильная команда, и если она проявляет к тебе такой интерес, на это нельзя закрыть глаза. Пусть не очень близко, но мы и раньше были знакомы с Парехой, Чельстремом. Думаю, теперь мы станем друзьями».

Боккетти льстило, что Валерий Карпин был так в нем заинтересован. Кроме того, ему нравилась Москва. Выбор получился судьбоносным, потому что в Мытищах итальянец встретил будущую жену. Екатерина Мальцева станет девушкой, из-за которой Сальваторе обрусеет окончательно.

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В сезоне-2013/14 судьба сыграла злую шутку, и в матче против «Рубина» Боккетти получил серьезную травму связок. Он восстанавливался целый год, прежде чем смог изредка выходить на поле. Такой расклад в «Спартаке» никого не устраивал, и Боккетти нужно было дать время поиграть в другой команде. Именно по этой причине в январе 2015-го защитник на полгода ушел «Милан» (уже не столь великий и устрашающий). «Россонери» приценивались к Сальваторе еще со времен «Дженоа», но не решались платить. Решив проверить, в «Милане» наверняка подумали, что в своей скупости они не ошиблись. Боккетти сыграл всего в 9 матчах, и из них только в 5 полностью. Зато поблизости от дома восстановился после травмы.

Дмитрий Аленичев строил знаменитый фундамент «Спартака» как раз на Боккетти. Итальянец лучше остальных понимал схему с тремя центральными защитниками и занял место в центре. Через него строились и многие атаки. В матче против «Мордовии» в прошлом сезоне Боккетти вывел команду с капитанской повязкой и забил гол. Однако «Спартак» споткнулся – 2:2. Фанатская трибуна позвала игроков на разговор, и одним из немногих откликнувшихся был Сальваторе, сносно говорящий по-русски.

Увольнение Аленичева расстроило Боккетти: «Мы все были в плохом настроении. Аленичев – суперчеловек, добрый». Каррера добавил соотечественнику еще одну важную функцию – наставника для Ильи Кутепова. Боккетти доволен: «Он одновременно и тактик, и мотиватор. Каррера постоянно повторяет одно жизненное правило, известное каждому итальянцу: если ты упал, то обязан подняться. Все время выигрывать – не лучший путь. Если проиграл, но выдержал удар, то стал сильнее. Лично я всегда руководствуюсь этим правилом».

Стойкость духа защитника оценил и сам клуб. По инициативе главного тренера, боссы «Спартака» готовят Боккетти новый контракт. Агент с футболистом хотят получить соглашение на три года. Сам же игрок неоднократно говорил о том, что не против завершить карьеру в московской команде. Позиция Боккетти, кажется, единственная, куда «Спартак» не ищет усиления.