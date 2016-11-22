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    Акинфеев снова пропустил в Лиге чемпионов. «Спартак» купил Селихова. Дайджест событий дня


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    Голосов: 0
    22.11.2016 23:00
    Игорь Акинфеев не смог прервать свой антирекорд. «Спартак» нацелен на приобретение нескольких звезд РФПЛ. Златан Ибрагимович в 10-й раз подряд стал лучшим футболистом Швеции. «Бомбардир» собрал главные новости дня в одном материале.

    Ибрагимович – лучший футболист Швеции в 10-й раз подряд

    Нападающий «Манчестер Юнайтед» Златан Ибрагимович признан лучшим игроком Швеции уходящего года. Отметим, что данная награда стала для 35-летнего футболиста 10-й подряд. Всего же форвард 11 раз удостаивался подобного звания.

    В уходящем году экс-нападающий «ПСЖ» помог парижскому клубу завоевать титул чемпиона Франции. После чего Ибрагимович покинул команду и летом на правах свободного агента присоединился к «Манчестер Юнайтед», с которым успел стать обладателем Суперкубка Англии.

    Контракт Еременко с ЦСКА может быть расторгнут

    Стали известны некоторые подробности контракта ЦСКА с хавбеком Романом Еременко. По словам бывшего представителя футболиста Марко Трабукки, четырехлетнее соглашение, о котором было заявлено официально в августе 2014 года, на самом деле заключено по схеме «3+1». Таким образом, оно истечет по завершении нынешнего розыгрыша РФПЛ.

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    Гвардиола начинает охоту за Месси

    По информации Cope, главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поставил перед клубным руководством задачу – приобретение нападающего «Барселоны» Лионеля Месси. Специалист уже провел беседы по этому поводу со спортивным директором синих Чики Бегиристайном и исполнительным директором Ферраном Сориано, подчеркнув, что покупка аргентинца на данный момент является приоритетной для него.

    Сразу несколько лидеров «Баварии» не сыграют с «Ростовом»

    «Бавария» сообщила о потерях накануне гостевого матча пятого тура группового этапа Лиги чемпионов против «Ростова». Мюнхенскому клубу в России не смогут помочь сразу пять футболистов: Мануэль Нойер, Арьен Роббен, Артуро Видаль, Хави Мартинес и Кингсли Коман. Все игроки пропустят встречу в Ростове-на-Дону из-за травм.

    Кубок конфедераций и клубный чемпионат мира могут отменить

    Президент ФИФА Джанни Инфантино сообщил, что организация рассмотрит целесообразность проведения Кубка конфедераций и клубного чемпионата мира.

    «Эти турниры проходят уже много лет, но сегодня, учитывая плотный график, следует подумать, есть ли в них смысл. Календарь – настоящая тема для дебатов. Я готов выслушивать все предложения и проводить изменения, если это действительно понадобится», – сказал Инфантино.

    Самедов может вернуться в «Спартак»

    Полузащитник «Локомотива» Александр Самедов может вернуться в «Спартак». Отмечается, что красно-белые заинтересованы в приобретении 32-летнего россиянина в зимнее трансферное окно. В сделке заинтересованы оба клуба.

    Ранее сообщалось, что «Спартак» в ближайшее время планирует купить Селихова, Смолова, а также игрока, который всегда хотел выступать за девятикратных чемпионов России.

    Селихов официально стал игроком «Спартака»

    «Спартак» объявил о трансфере голкипера «Амкара» Александра Селихова. Руководители клубов достигли соглашения о том, что после завершения осенне-зимнего отрезка чемпионата России 22-летний вратарь перейдет в московскую команду. До этого времени он будет выступать за пермяков.

    Селихов заключил с красно-белыми договор на 4,5 года. Россиянин обойдется девятикратным чемпионам России в 3,5 миллиона евро.

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    Акинфеев продлил свою печальную серию

    В эти минуты проходит матч пятого тура группового этапа Лиги чемпионов между ЦСКА и «Байером», в котором ворота армейцев защищает Игорь Акинфеев.

    На 16-й минуте встречи Кевин Фолланд открыл счет, тем самым продлив антирекордную серию голкипера ЦСКА. Акинфеев пропустил в 42-й игре Лиги чемпионов подряд с учетом матчей квалификации.

    В последний раз ему удалось отстоять на ноль более десяти лет назад – 1 ноября 2006 года в игре против «Арсенала».

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press
    Рейтинг: 0 Голосов: 0
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    Комментарии21
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      Рейтинг: +72

      D'achkov 24 ноября 2016, 19:06

      селихов зря ушел

      0
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      Рейтинг: +112

      Boniel+ 23 ноября 2016, 11:41

      Не нужно добивать Акинфеева.Он был с начала своей карьеры слабым вратарем во всех отношениях.Первое,фактура.Ростом не вышел,реакция нулевая.Мяч летит от него в метре:гол!Только провожал взглядом.На выходах:ногами вперед.Трусоват,закрывает лицо ручками.Это все системные ошибки,для вратаря высокого класса недопустимые.Кстати, его это совсем не трогало.Бабло платят и хорошо!Молодец!

      -1
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      Рейтинг: +173

      agrmark 23 ноября 2016, 11:04

      Совершенно верно, когда играют в еврокубках надо болеть за своих, а не ругать их.

      1
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      Рейтинг: +114

      Wertalet 23 ноября 2016, 09:53

      в России есть много футбольных клубов и у каждого есть болельщики, которые в свою очередь враждуют между собой , но не смотря на это все наши команды выступающие в еврокубках необходимо потдерживать, а не поливать грязью...

      0
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      Рейтинг: +3543

      momwig_ 23 ноября 2016, 09:39

      Игоря поздравляю! 42 в мои 42 - это прямо как подарок. Ещё бы он на этой цифре остановился - совсем было бы прикольно. Но, боюсь, это ему будет трудновато.

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +18231

      ilichkadr 23 ноября 2016, 09:34

      Приобретение Селихова это серьезный психологический удар по Реброву. Неужели это Федуну не понятно?

      1
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      Рейтинг: +158

      KB_Krasnogorsk 23 ноября 2016, 08:26

      Игорь - 42!!! Щенников футболку свою подарил

      -1
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      Рейтинг: +309

      Strig 23 ноября 2016, 06:30

      Теперь Селихов продлит серию акинфеева...

      0
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      Рейтинг: +490

      ViktorMG > Strig 23 ноября 2016, 07:55

      Для этого нужно регулярно играть в ЛЧ.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +1237

      Semargl18 23 ноября 2016, 05:30

      Конюший цирк.. стабильность признак мастерства...

      -1
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      Рейтинг: +3795

      serppion 23 ноября 2016, 03:34

      Жми, Игорек! Наш рекорд должен быть самым рекордистым.

      -1
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