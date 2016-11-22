Акинфеев снова пропустил в Лиге чемпионов. «Спартак» купил Селихова. Дайджест событий дня

Ибрагимович – лучший футболист Швеции в 10-й раз подряд

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Златан Ибрагимович признан лучшим игроком Швеции уходящего года. Отметим, что данная награда стала для 35-летнего футболиста 10-й подряд. Всего же форвард 11 раз удостаивался подобного звания.

В уходящем году экс-нападающий «ПСЖ» помог парижскому клубу завоевать титул чемпиона Франции. После чего Ибрагимович покинул команду и летом на правах свободного агента присоединился к «Манчестер Юнайтед», с которым успел стать обладателем Суперкубка Англии.

Контракт Еременко с ЦСКА может быть расторгнут

Стали известны некоторые подробности контракта ЦСКА с хавбеком Романом Еременко. По словам бывшего представителя футболиста Марко Трабукки, четырехлетнее соглашение, о котором было заявлено официально в августе 2014 года, на самом деле заключено по схеме «3+1». Таким образом, оно истечет по завершении нынешнего розыгрыша РФПЛ.

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Гвардиола начинает охоту за Месси

По информации Cope, главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поставил перед клубным руководством задачу – приобретение нападающего «Барселоны» Лионеля Месси. Специалист уже провел беседы по этому поводу со спортивным директором синих Чики Бегиристайном и исполнительным директором Ферраном Сориано, подчеркнув, что покупка аргентинца на данный момент является приоритетной для него.

Сразу несколько лидеров «Баварии» не сыграют с «Ростовом»

«Бавария» сообщила о потерях накануне гостевого матча пятого тура группового этапа Лиги чемпионов против «Ростова». Мюнхенскому клубу в России не смогут помочь сразу пять футболистов: Мануэль Нойер, Арьен Роббен, Артуро Видаль, Хави Мартинес и Кингсли Коман. Все игроки пропустят встречу в Ростове-на-Дону из-за травм.

Кубок конфедераций и клубный чемпионат мира могут отменить

Президент ФИФА Джанни Инфантино сообщил, что организация рассмотрит целесообразность проведения Кубка конфедераций и клубного чемпионата мира.

«Эти турниры проходят уже много лет, но сегодня, учитывая плотный график, следует подумать, есть ли в них смысл. Календарь – настоящая тема для дебатов. Я готов выслушивать все предложения и проводить изменения, если это действительно понадобится», – сказал Инфантино.

Самедов может вернуться в «Спартак»

Полузащитник «Локомотива» Александр Самедов может вернуться в «Спартак». Отмечается, что красно-белые заинтересованы в приобретении 32-летнего россиянина в зимнее трансферное окно. В сделке заинтересованы оба клуба.

Ранее сообщалось, что «Спартак» в ближайшее время планирует купить Селихова, Смолова, а также игрока, который всегда хотел выступать за девятикратных чемпионов России.

Селихов официально стал игроком «Спартака»

«Спартак» объявил о трансфере голкипера «Амкара» Александра Селихова. Руководители клубов достигли соглашения о том, что после завершения осенне-зимнего отрезка чемпионата России 22-летний вратарь перейдет в московскую команду. До этого времени он будет выступать за пермяков.

Селихов заключил с красно-белыми договор на 4,5 года. Россиянин обойдется девятикратным чемпионам России в 3,5 миллиона евро.

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Акинфеев продлил свою печальную серию

В эти минуты проходит матч пятого тура группового этапа Лиги чемпионов между ЦСКА и «Байером», в котором ворота армейцев защищает Игорь Акинфеев.

На 16-й минуте встречи Кевин Фолланд открыл счет, тем самым продлив антирекордную серию голкипера ЦСКА. Акинфеев пропустил в 42-й игре Лиги чемпионов подряд с учетом матчей квалификации.

В последний раз ему удалось отстоять на ноль более десяти лет назад – 1 ноября 2006 года в игре против «Арсенала».