«Терек» не смог обыграть «Томь». Балай не догнал Смолова. Что окружало матч в Грозном

Любопытные цифры перед матчем:
- На счету «Терека» серия из 3 побед подряд в РФПЛ;
- «Томь» проиграла 4 последних матча;
- Игроки «Томи» не могут забить гол уже 283 минуты;
- Последний раз дома от «Томи» «Терек» пропускал в 2008 году. С тех пор грозненцы выиграли 5 домашних игр с общим счетом 10:0;
- Победа над «Томью» позволит «Тереку» вернуть себе 3-е место в турнирной таблице;
- Лучший бомбардир РФПЛ Федор Смолов опережает Бекима Балая на один гол. У албанца сегодня есть шанс догнать и перегнать соперника.
После перерыва «Терек» был чуть ближе к победе, но не смог наиграть даже на один забитый гол.
Статистика первого тайма очень красноречива.
Комментатор матча со своей позиции старается держаться бодро. Но в первом тайме так ни одиного голевого момента и не было.
Стартовый состав «Терека»:
Традиционная афиша матча от грозненцев.
И небольшая инфографика.
Семенов и Грозав – одноклубники сыграли друг против друга в сборных, а теперь объединились снова.
Клубный автобус на фотографии Заура Садаева:
А вчера вечером грозненцы тренировались под снегом:
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