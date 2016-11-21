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  • «Терек» не смог обыграть «Томь». Балай не догнал Смолова. Что окружало матч в Грозном

«Терек» не смог обыграть «Томь». Балай не догнал Смолова. Что окружало матч в Грозном

«Терек» – «Томь» – 0:0

Любопытные цифры перед матчем:

  • На счету «Терека» серия из 3 побед подряд в РФПЛ;
  • «Томь» проиграла 4 последних матча;
  • Игроки «Томи» не могут забить гол уже 283 минуты;
  • Последний раз дома от «Томи» «Терек» пропускал в 2008 году. С тех пор грозненцы выиграли 5 домашних игр с общим счетом 10:0;
  • Победа над «Томью» позволит «Тереку» вернуть себе 3-е место в турнирной таблице;
  • Лучший бомбардир РФПЛ Федор Смолов опережает Бекима Балая на один гол. У албанца сегодня есть шанс догнать и перегнать соперника.

После перерыва «Терек» был чуть ближе к победе, но не смог наиграть даже на один забитый гол.

Статистика первого тайма очень красноречива.

Комментатор матча со своей позиции старается держаться бодро. Но в первом тайме так ни одиного голевого момента и не было.

Стартовый состав «Терека»:

Традиционная афиша матча от грозненцев.

И небольшая инфографика.

Семенов и Грозав – одноклубники сыграли друг против друга в сборных, а теперь объединились снова.

Клубный автобус на фотографии Заура Садаева:

А вчера вечером грозненцы тренировались под снегом:

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Россия. Премьер-лига Россия Ахмат Томь
Комментарии (2)
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h3LL1k
1479744875
статью не читал Терек не вернётся в тройку Балай не обгонит Смолова!!!
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pik54
1479745874
Сегодня похоже будет ничья
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