«Терек» не смог обыграть «Томь». Балай не догнал Смолова. Что окружало матч в Грозном

«Терек» – «Томь» – 0:0

Любопытные цифры перед матчем:

На счету «Терека» серия из 3 побед подряд в РФПЛ;

побед подряд в РФПЛ; «Томь» проиграла 4 последних матча;

последних матча; Игроки «Томи» не могут забить гол уже 283 минуты;

минуты; Последний раз дома от «Томи» «Терек» пропускал в 2008 году. С тех пор грозненцы выиграли 5 домашних игр с общим счетом 10:0;

году. С тех пор грозненцы выиграли домашних игр с общим счетом 10:0; Победа над «Томью» позволит «Тереку» вернуть себе 3-е место в турнирной таблице;

место в турнирной таблице; Лучший бомбардир РФПЛ Федор Смолов опережает Бекима Балая на один гол. У албанца сегодня есть шанс догнать и перегнать соперника.

После перерыва «Терек» был чуть ближе к победе, но не смог наиграть даже на один забитый гол.

Статистика первого тайма очень красноречива.

Комментатор матча со своей позиции старается держаться бодро. Но в первом тайме так ни одиного голевого момента и не было.

Стартовый состав «Терека»:

Традиционная афиша матча от грозненцев.

И небольшая инфографика.

Семенов и Грозав – одноклубники сыграли друг против друга в сборных, а теперь объединились снова.

Клубный автобус на фотографии Заура Садаева:

А вчера вечером грозненцы тренировались под снегом: