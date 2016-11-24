«При Карпине я потерял год футбола – аукается до сих пор». Как сломался Динияр Билялетдинов – лучший юниор нулевых

2004 год – последний чемпионский для московского «Локомотива». Для Ольги Смородской это дата отсчета «десяти лет лузерства». Для Динияра Билялетдинова – год дебюта. Мальчишка с необычным №63 на спине так резво начал гонять по флангу «Локомотива», что многие боялись, как бы не занесло. Спустя год после дебюта в клубе он получил вызов в сборную России, а через три года – капитанскую повязку в «Локо». В 2009 году Черкизово благословило его на завоевание Англии. Казалось, что Динияр устроился лучше остальных героев Евро-2008. «Эвертон» был крепким клубом, как раз чтобы адаптироваться. И Дэвид Мойес очень рассчитывал на русского парня с убойными фамилией и левой ногой.

«Контракт с «Эвертоном» подписывал с закрытыми глазами», – вспоминает Динияр. Первый сезон на «Гудисон Парк» получился более чем достойным. Пока англичане коверкали его фамилию, Билли забил 7 голов во всех турнирах. Один раз ошарашил легендарного Эдвина ван дер Сара и один – фанатов клуба, выиграв приз за лучший гол сезона. Были и голевые передачи, и награда лучшему игроку месяца в «Эвертоне».

Терять форму Динияр начал синхронно с остальными русскими покорителями Англии. Мойес долго искал ему идеальное место на поле. Но Билялетдинов проигрывал конкуренцию на фланге Пинару и Дренте, в центре – Осману, Артете, Баркли и даже Магайе Гейе. Последний сейчас играет в турецком аутсайдере. Однако даже у Гейе было обязательное для Англии качество: выносливость. Россияне выли от безумного календаря Boxing Day, а условный Гейе выходил на поле, чтобы пахать. Пусть и не мог шарахнуть по воротам с 40 метров. Билялетдинов на это отвечал: «Я сдавал тест Купера в 12 лет. Это было мучение, но зато теперь у меня нет проблем с выносливостью». Тест Купера, правда, не методика подготовки, а ряд тестов на оценку на физическую подготовленности организма.

Конфликта между игроком и тренером не было. Мойес искренне хотел, чтобы Билли отработал вложенные 10 млн евро, но не мог строить вокруг него всю работу. Динияр стал нервничать перед чемпионатом Европы-2012. Он и так не всегда был игроком стартового состава, а без игровой практики мог вообще вылететь из состава. Тогда он сверкнул, сыграв три матча подряд, особенно ему удалась игра против «Болтона»: удаление для соперника и голевая передача. Психанув, он все-таки вернулся в Россиию. «Но на Евро я так и не поехал, – вспоминает Динияр. – Проанализировав ситуацию, я понял, что стоило остаться в Европе. Тем более, предложения были, в частности, мною интересовался «Фулхэм».

Ливерпульский диалект и скудная инфраструктура города сменились подзабытой фешенебельной Москвой и командой, чьи цвета Билялетдинову запрещали в «Эвертоне». В «Спартаке» он почти сразу получил травму, а потом уперся в Валерия Карпина. «У нас с Карпиным была личная неприязнь, – подтверждает игрок. – Восстановившись после травмы, я поверил, что нужен команде, и остался, но в итоге потерял год футбола. Аукается до сих пор. Некоторым в клубе дозволялось все, остальным же… Бывало, что он орал на игроков, унижал их. Думаю, это неприятно».

Билялетдинов уходил в аренду в «Анжи» и «Торпедо», чтобы доказать себе и Карпину, что все в порядке. Операции по спасению обоих клубов проваливались, Динияр на лидера не тянул, и появились разговоры о кризисе игрока. Почти идеальной ситуацией стал переход в «Рубин». Динияр всегда говорил, что считает отца лучшим тренером в карьере. Однако даже Ринату Саяровичу не удалось исправить, в первую очередь, психологическое состояние сына.

Вполне возможно, Динияр не чувствовал себя футболистом, через которого строится игра команды, как было в «Локо». Даже в «Торпедо», в котором, казалось бы, он должен был становится главной звездой, тон задавали Угу Вийера, Далибор Стеванович, Кирилл Комбаров. Кто угодно, только не Динияр. Билл так и не смог обрести уверенность в своих силах после нескольких тяжелых травм. Также немаловажным фактором наверняка стало то, что Динияру упорно не могли найти позицию на поле. Он выходил то в центре полузащиты, то на позиции плеймейкера, то на левом фланге.

Между тем, именно на позиции крайнего хавбека Билл был прекрасен в «Локо», а также в первом сезоне в составе «Эвертона». Примечательно, что именно на ней Динияр провел один из своих самых удачных матчей в РФПЛ в последнее время. 4 мая 2014 года он стал автором гола и двух голевых передач в составе «Анжи» в игре против «Терека» (3:0). Также Билялетдинов стал катастрофически мало бить по воротам. Если в Англии в среднем он наносил 1.5 удара за игру, то в прошлом сезоне всего 1. Между тем, левая нога Динияра доказала свою состоятельность не только на уровне РФПЛ, но и на уровне лучших голкиперов мира, выступающих в АПЛ.

«Я готов выходить и помогать команде, тренируюсь наравне со всеми. Все зависит от главного тренера». То, что Билл тренируется вместе со всеми – уже плюс, вспоминая, что он был в числе подписавшихся под резонансным письмом игроков «Рубина» руководству команды, которое было опубликовано в июле. Тогда Динияр оказался в числе отстраненных от тренировок с основным составом футболистов клуба. Многие из фигурантов того скандала уже покинули клуб, Динияр же все еще здесь и даже значится в заявке клуба на сезон. Хави Грасия дает шанс проявить себя всем, в том числе и Яну М’Вила, который показательно сокрушался, что не дождался предложения от «Сандерленда» в последнее трансферное окно. Так что, и Динияр наверняка возможность себя показать получит. Другое дело, что конкуренция на левом фланге полузащиты, да и в принципе в этой линии в «Рубине» – высочайшая. Даже 10-миллионый Максим Лестьенн за полсезона лишь однажды вышел в стартовом составе.

На какой позиции видит Динияра Грасия? Возможно, это и не так важно. Даже если Билл будет выходить не на родном левом фланге, но тренер будет в него верить, у него еще может попереть. Опыт у хавбека колоссальный даже по меркам нынешнего состава казанцев. Вторая молодость Аршавина в Казахстане, не последняя роль Павлюченко в «Урале», достойное выступление Жиркова в «Зените». То самое английское поколение показывает, что еще не намерено окончательно завязывать с футболом. Новый главный тренер сборной, в которую Динияр вряд ли будет против вернуться. Вопросы журналистов о том, не считает ли Билл последние годы своей карьеры провалом. Сколько факторов, которые могут зажечь чувство протеста и хорошей спортивной злости в некогда звездном полузащитнике. «Последние сезоны в моей карьере провал? Что за пессимистичные формулировки? Еще не все потеряно».