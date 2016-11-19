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  • Португальская реинкарнация. Как Фернандеш спасает «Локомотив»

Португальская реинкарнация. Как Фернандеш спасает «Локомотив»

Начало чемпионата России-2016/2017 прошло для «Локомотива» не под эгидой футбола. После второго тура главный тренер красно-зеленых, как и нелюбимый болельщиками клуба президент команды, покинули свои посты. На смену последнему пришел известный своей компетентностью в сфере маркетинга и пиара Илья Геркус. Именно он пригласил на второй вакантный пост легендарного для клуба тренера Юрия Семина, что стало отличным пиар-ходом.

Оказавшись в Черкизово в третий раз, Семин начал успешно – выездной победой над «Краснодаром». Но потом были три подряд поражения с одинаковым счетом 0:1 и практически полная безыдейность в атакующих действиях. 29 сентября новый президент железнодорожников организовал встречу с болельщиками. На этом мероприятии выяснились ключевые моменты недопонимания клуба и его фанатов. Одним из них стало отсутствие в составе Мануэла Фернандеша.

Болельщикам показалось странным, что игрок с большим опытом пролетает мимо заявки на матчи. «Фернандеш – очень хороший игрок, и мы обязательно будем его использовать. Я бы с удовольствием выпустил Мануэла и раньше, но у него были микротравмы. Надеюсь, что он будет готов к субботней игре с «Арсеналом»» – парировал Юрий Семин. Все это очень походило на лирику времен Смородской, при которой Ману и заслужил статус бессменного обитателя скамейки запасных.

Семин слово сдержал, и Фернандеш появился на поле в матче против туляков. И тут же «Локо» добыл очки. В пяти последующих матчах «Локомотив» одержал еще три победы – больше, чем за всю предыдущую часть сезона. Команда отказалась от постоянной игры верхом и перешла на игру в мелкий и средний пас, пошло большее движение в центре поля и в линии атаки. В футболе «Локомотива» начала просматриваться мысль, которой так остро не хватало на старте сезона.

Все эти изменения удивительным образом совпали с возвращением в состав Мануэла Фернандеша, который неожиданно наехал на бывшее руководство клуба. «Смородская отказывалась говорить со мной. Я пытался узнать, почему не играю, но она не снизошла до того, чтоб хоть что-нибудь мне объяснить. Если людям не хватает мужества прояснить ситуацию по какому-либо вопросу, это усложняет ситуацию», – рассказал Фернандеш.

Сейчас Фернандешу жаловаться не на что. Именно португальский хавбек стал проводником идей главного тренера в головы остальных игроков «Локо», что дает ему лишние плюсы к карме. В игре против «Арсенала» «Локомотив» совершил 46 подач в штрафную. Команда попросту не знала, что делать с мячом и отправляла его поближе к владениям голкипера туляков, ну а там, как повезет. В матче же с «Амкаром» таковых оказалось уже 16, а в дерби с ЦСКА – 7. Фернандеш набирал форму, а вместе с ним набирал ее и весь коллектив.

Семин поставил Фернандеша на его родную позицию атакующего полузащитника, а португалец отплатил ему за доверие. «Я чувствую себя нужным игроком, и у меня появляется уверенность в своих силах. Главное было снова начать играть и иметь возможность вновь приносить пользу команде. Рад, что главный тренер обеспечил мне таковую» – говорит Мануэл.

С появлением Фернандеша «Локо» не только перешел на игру низом, но и стал чаще атаковать через центральную зону. В победных матчах с ЦСКА и «Анжи» процент таких атак команды составил 30 и 26 соответственно, в то время как в той же игре с «Ростовом» всего 20. Почему? Мануэл постоянно опускается к центральным защитникам, чтобы начинать атаки своей команды. В дебюте сезона «Локо» сбивался на забросы. В итоге возникали разрывы между линиями, а связать их было некому. Игроки же обороны не могли бесконечно передавать мяч друг другу и отправляли его далеко вперед в девяти случаях из 10. Игра клуба походила на атакующие потуги «Бирмингем Сити» образца их последнего сезона в АПЛ.

Из прочих положительных изменений в игре красно-зеленых можно отметить увеличение количества проникающих передач в штрафную площадь. Фернандеш не только исполняет их сам, но и всегда готов открыться под такой пас. Второй гол в ворота «Анжи» сучился именно после классной передачи на Касаева в исполнении Самедова. Внимание же от Алана отвлек именно Ману, которому предназначался первый пас правого полузащитника «Локо». Через Фернандеша идут практически все атаки железнодорожников. В том же матче с «Анжи» он коснулся мяча 84 раза и совершил 114 ТТД, да и в других играх является футболистом, наиболее часто касающимся сферы. Для сравнения, Миранчук, выходя на аналогичной позиции, ни разу не доходил даже до отметки в 75 контактов с мячом.

Увеличивается у «Локо» и общее число передач за игру. 463 передачи сделал «Локомотив» в игре против «Ростова», в матче же с «Арсеналом» – уже 568. Наконец, многие корили красно-зеленых за то, что они почти не бьют по воротам. За последние три матча Фернандеш 16 раз приложился по воротам соперника, половина из этих попыток пришлась в створ и две стали голевыми. Португальский плеймейкер в каждой игре является лидером команды по количеству попыток обыграть соперника один в один и зачастую каждая из них оказывается удачной. ( В игре с «Анжи» 3 попытки дриблинга – 3 успешных).

«Если вы дадите мне возможность, я покажу лучшую игру» – сказал Мануэл на той самой встрече с болельщиками. Португалец обещание выполняет, а если продолжит так и дальше, мы можем увидеть «Локо» на гораздо более высокой позиции в таблице уже к зимнему перерыву.

Видео дня. «Локомотив», который за один матч забивал больше, чем за половину этого сезона

Россия. Премьер-лига Россия Локомотив
Комментарии (3)
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vick-north-west
1479544602
Так вот почему Локомотив тронулся с места!
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Dammit
1479547358
Всегда удивлялся отсутствию Ману в прошлом сезоне. Великолепный игрок. Бывает, замедлял атаки, но сейчас и объём огромный, и пасы в основном вертикальные, плюс привычно эффективный дриблинг.
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батог
1479558257
вот что значит бабу с корабля.
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