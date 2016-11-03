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    Видео дня. «Локомотив», который за один матч забивал больше, чем за половину этого сезона


    3.3
    Голосов: 3
    03.11.2016 12:51
    Самая крупная победа в истории чемпионатов России состоялась 16 лет назад. «Локомотив» расколошматил «Уралан» — 9:0.

    Сезон-2000 завершился досрочным чемпионством «Спартака», которому лидерство проиграл как раз «Локомотив», и полным провалом «Уралана». Компанию ему составили «железнодорожники» из Нижнего Новгорода, но клуб из Элисты выглядел безнадежно. 3 ноября команда рассыпалась на атомы.

    Уже в первом тайме на табло пустого стадиона в Раменском горели цифры «4:0». Дмитрий Лоськов к 39 минуте наиграл на хет-трик и звание лучшего бомбардира сезона. Всего капитан «Локомотива» забил 15 голов. Дубль сделал Дмитрий Булыкин, по голу забили Олег Терехин, Владимир Маминов, Вадим Евсеев и Игорь Черевченко.

    Тренировавший «Уралан» Борис Буняк пережил главный позор в карьере: «Очень трудно что-то говорить – стыдно».

    Ругаете Дмитрия Арапова? Посмотрите на игру Горана Стретеновича.

    Этот поезд в огне. Как получилось, что «Локомотив» забуксовал

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: ОРТ
    Рейтинг: 3.3 Голосов: 3
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +1580

      srg38 4 ноября 2016, 10:41

      печаль

      0
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      Рейтинг: +777

      bumer_moscow 4 ноября 2016, 08:53

      Футбол был другой.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +645

      alexis02lion 4 ноября 2016, 04:25

      Вот были времена. И лидеры были все свои. И результаты. А про вратаря хорошая подколка. Когда уже закончат шуметь про матч Урала и Терека.

      0
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      Рейтинг: +33715

      zra78 4 ноября 2016, 00:33

      Эх,было время

      0
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