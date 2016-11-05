«Я даже не думал о смене клуба». Почему у Коноплянки ничего не получается

Испанские просторы

Коноплянка был звездой «Днепра». Тренер Хуанде Рамос давал ему достаточно свободы на поле. Именно поэтому мы смогли наблюдать яркую игру Евгения в матчах украинской Премьер-лиги и в еврокубках. Наивысшим достижением той команды Рамоса стал проигранный «Севилье» финал Лиги Европы. Лишь с перевесом в один мяч испанцы с Унаи Эмери смогли победить украинцев. Коноплянка в том матче вышел в основном составе и отпахал все 90 минут. Безрезультатно. Трофей ушел к сопернику.

Коноплянка не хотел оставаться в «Днепре». На него претендовали многие европейские клубы, но Евгений выбрал «Севилью», с которой потом все-таки выиграл Лигу Европы. В Испании он чередовал яркую игру с невзрачным отбыванием номера на поле. Коноплянка то выходил на замену, то вообще сидел в запасе. Высказывали недовольство индивидуализмом украинца игроки. Тренер требовал от него четкого следования своим установкам. Коноплянка не слушался, но иногда действительно зажигал. Голевые передачи в матче с «Реалом», «игра по установке» с «Ювентусом», шикарные голы, трофеи – всего этого все-таки смог добиться Коноплянка в «Севилье». Но своим в Испании не стал.

В межсезонье сменился тренер. Эмери ушел на повышение в «ПСЖ». Вместо него приехал Сампаоли и целая куча игроков. Гансо, Франко Васкес, Корреа, Кийотаке, а впоследствии и Насри добавили линии полузащиты и количества, и качества. Такая конкуренция оставляла туманные перспективы для неосновного игрока Коноплянки.

«Я бы даже не думал о смене клуба, если бы играл в Севилье. Мне пришлось очень быстро принимать решение, ведь закрывалось трансферное окно», — говорил Коноплянка в интервью украинским журналистам. Несмотря на то что в период предсезонной подготовки украинец был одним из ключевых игроков, Сампаоли не рассчитывал на него в официальных матчах. В августе Коноплянка перешел в немецкий «Шальке», ослабленный уходом нескольких ключевых игроков. Получилась удачная сделка для «Севильи», «Шальке» и самого футболиста. Здесь он пытается начать свою европейскую карьеру заново.

Такой разный Коноплянка

Начало в новом клубе выдалось не таким фееричным. В Бундеслиге Евгений проводит на поле в среднем 34 минуты. За пять матчей чемпионата Германии, в которых он принял участие, Коноплянка сделал ноль результативных действий. Проблемы, которые уже возникли у украинца в новом клубе: адаптация и незнание языка, проигранные единоборства в матчах и слабая физика.

Очень вовремя для Евгения случился вояж в «Краснодар» и забитый гол. Благодаря своей игре в России Коноплянка вошел в сборную тура Лиги Европы, да еще и подтянул свои индивидуальные показатели. Два гола, предопределившие проход в 1/8 Кубка Германии для «Шальке». Статус MVP матча, радостное интервью, врученная награда – первая для него в новой стране, – все это должно сказаться положительно на мотивации и вере в себя. Именно так и считает главный тренер «Шальке». «Верю ли я, что для Коноплянки этот мяч станет переломным в «Шальке»? Конечно, да. Гол был очень важен и для всей нашей команды, и лично для Коноплянки. Такие мячи всегда придают уверенности в себе», — рассказал Вайцирль.

Украинцы, игравшие в Бундеслиге, выступали достаточно успешно. Стоит вспомнить недавнего тренера «Вердера» Виктора Скрипника, проведшего много сезонов в Бремене. При этом Виктор всегда ответственно относился к поставленным задачам тренера и одно время был ключевым игроком и капитаном команды. Евгению необходимо максимально следовать примеру своего соотечественника, если он хочет чего-то добиться в Германии.

Переезд в Германию для Коноплянки можно уверенно считать хорошим продолжением карьеры. «Шальке» привыкнет к новому тренеру и начнет показывать стабильную результативную игру. Если украинец приспособится к стилю Бундеслиги и поработает над собой, то он сможет стать важным игроком для немецкой команды.

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