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  • «Я даже не думал о смене клуба». Почему у Коноплянки ничего не получается

«Я даже не думал о смене клуба». Почему у Коноплянки ничего не получается

Испанские просторы

Коноплянка был звездой «Днепра». Тренер Хуанде Рамос давал ему достаточно свободы на поле. Именно поэтому мы смогли наблюдать яркую игру Евгения в матчах украинской Премьер-лиги и в еврокубках. Наивысшим достижением той команды Рамоса стал проигранный «Севилье» финал Лиги Европы. Лишь с перевесом в один мяч испанцы с Унаи Эмери смогли победить украинцев. Коноплянка в том матче вышел в основном составе и отпахал все 90 минут. Безрезультатно. Трофей ушел к сопернику.

Коноплянка не хотел оставаться в «Днепре». На него претендовали многие европейские клубы, но Евгений выбрал «Севилью», с которой потом все-таки выиграл Лигу Европы. В Испании он чередовал яркую игру с невзрачным отбыванием номера на поле. Коноплянка то выходил на замену, то вообще сидел в запасе. Высказывали недовольство индивидуализмом украинца игроки. Тренер требовал от него четкого следования своим установкам. Коноплянка не слушался, но иногда действительно зажигал. Голевые передачи в матче с «Реалом», «игра по установке» с «Ювентусом», шикарные голы, трофеи – всего этого все-таки смог добиться Коноплянка в «Севилье». Но своим в Испании не стал.

В межсезонье сменился тренер. Эмери ушел на повышение в «ПСЖ». Вместо него приехал Сампаоли и целая куча игроков. Гансо, Франко Васкес, Корреа, Кийотаке, а впоследствии и Насри добавили линии полузащиты и количества, и качества. Такая конкуренция оставляла туманные перспективы для неосновного игрока Коноплянки.

«Я бы даже не думал о смене клуба, если бы играл в Севилье. Мне пришлось очень быстро принимать решение, ведь закрывалось трансферное окно», — говорил Коноплянка в интервью украинским журналистам. Несмотря на то что в период предсезонной подготовки украинец был одним из ключевых игроков, Сампаоли не рассчитывал на него в официальных матчах. В августе Коноплянка перешел в немецкий «Шальке», ослабленный уходом нескольких ключевых игроков. Получилась удачная сделка для «Севильи», «Шальке» и самого футболиста. Здесь он пытается начать свою европейскую карьеру заново.

Такой разный Коноплянка

Начало в новом клубе выдалось не таким фееричным. В Бундеслиге Евгений проводит на поле в среднем 34 минуты. За пять матчей чемпионата Германии, в которых он принял участие, Коноплянка сделал ноль результативных действий. Проблемы, которые уже возникли у украинца в новом клубе: адаптация и незнание языка, проигранные единоборства в матчах и слабая физика.

Очень вовремя для Евгения случился вояж в «Краснодар» и забитый гол. Благодаря своей игре в России Коноплянка вошел в сборную тура Лиги Европы, да еще и подтянул свои индивидуальные показатели. Два гола, предопределившие проход в 1/8 Кубка Германии для «Шальке». Статус MVP матча, радостное интервью, врученная награда – первая для него в новой стране, – все это должно сказаться положительно на мотивации и вере в себя. Именно так и считает главный тренер «Шальке». «Верю ли я, что для Коноплянки этот мяч станет переломным в «Шальке»? Конечно, да. Гол был очень важен и для всей нашей команды, и лично для Коноплянки. Такие мячи всегда придают уверенности в себе», — рассказал Вайцирль.

Украинцы, игравшие в Бундеслиге, выступали достаточно успешно. Стоит вспомнить недавнего тренера «Вердера» Виктора Скрипника, проведшего много сезонов в Бремене. При этом Виктор всегда ответственно относился к поставленным задачам тренера и одно время был ключевым игроком и капитаном команды. Евгению необходимо максимально следовать примеру своего соотечественника, если он хочет чего-то добиться в Германии.

Переезд в Германию для Коноплянки можно уверенно считать хорошим продолжением карьеры. «Шальке» привыкнет к новому тренеру и начнет показывать стабильную результативную игру. Если украинец приспособится к стилю Бундеслиги и поработает над собой, то он сможет стать важным игроком для немецкой команды.

«У нас не получается держать темп». Как «Шальке» скатился на дно

Германия. Бундеслига Германия Шальке-04 Коноплянка Евгений
Комментарии (9)
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Ailend
1478342320
Успехов. Все может получится.. Время, старания, желание, работа.
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Mi6
1478368433
Да, в Днепре он зажигал...
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Separ
1478369420
Вообще-то в финал ЛЕ Днепр вышел под руководством Мирона Маркевича.
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grand-igor
1478372558
езжай назад от куда приехал
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D'achkov
1478465059
Скатилса
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SKS6891
1478520795
Бандерлогу место в его резервации в каклостане.
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Егор Велунов
1481398570
После особого климата в командах на постсоветском пространстве привыкнуть к иному очень трудно. Пролёты игроков следуют один за другим. Особые требования к легионерам, которые после любования собой любимым в Днепре, тоже бьют по самолюбию Коноплянки. Он сейчас ещё психологически не готов к игре в Германии,а ранее Испаинии. И главное, украинский чемпионат требовал куда меньшего класса и отдачи в большинстве игр. Фактически. только игры с Металлистом, Динамо и Шахтёром, да ещё специально для Днепра получение сюрпризов от Зари, заставляли выкладываться по полной, поэтому Коноплянка и физически не привык к постоянной отдаче в каждом матче. Поймёт. сможет приспособиться заиграет, нет. постепенно скатится вниз.
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