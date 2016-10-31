«Рубин» выиграл у «Локомотива». «Оренбург» обыграл «Крылья». Ключевые моменты 12-го тура РФПЛ

Жонатас добивает соперника.
Открывает счет «Рубин». Обидный гол от Канунникова пропускает Гилерме.
Стартовые составы команд.
«Рубин»: Рыжиков, Набиуллин, Бурлак, Санчес, Бауэр, Цакташ, М'Вила, Ткачук, Рочина, Канунников, Жонатас.
«Локомотив»: Гилерме, В. Денисов, Пейчинович, Михалик, Янбаев, Коломейцев, И. Денисов, Фернандеш, Майкон, Самедов, Миранчук.
«Оренбург» – «Крылья Советов» – 1:0
Делькин открывает счет в этом противостоянии, принося победу «Оренбургу»
Составы команд.
«Оренбург»: Гутор, Полуяхтов, Малых, Нехайчик, Андреев, Померко, Коронов, Афонин, Благо, Ойеволе, Делькин.
Запасные: Руденко, Жунич, Бамба, Шогенов, Саная, Ефремов, Бреев, Кацалапов, Батов.
«Крылья Советов»: Лория, Ятченко, Надсон, Таранов, Божин, Цаллагов, Бато, Родич, Молло, Чочиев, Паскуато.
Запасные: Павлов, Конюхов, Зинков, Мбакогу, Маргасов, Концедалов, Голенков.