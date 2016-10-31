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  • «Рубин» выиграл у «Локомотива». «Оренбург» обыграл «Крылья». Ключевые моменты 12-го тура РФПЛ

«Рубин» выиграл у «Локомотива». «Оренбург» обыграл «Крылья». Ключевые моменты 12-го тура РФПЛ

«Рубин» – «Локомотив» – 2:0

Жонатас добивает соперника.

Открывает счет «Рубин». Обидный гол от Канунникова пропускает Гилерме.

Стартовые составы команд.

«Рубин»: Рыжиков, Набиуллин, Бурлак, Санчес, Бауэр, Цакташ, М'Вила, Ткачук, Рочина, Канунников, Жонатас.

«Локомотив»: Гилерме, В. Денисов, Пейчинович, Михалик, Янбаев, Коломейцев, И. Денисов, Фернандеш, Майкон, Самедов, Миранчук.

«Оренбург» – «Крылья Советов» – 1:0

Делькин открывает счет в этом противостоянии, принося победу «Оренбургу»

Составы команд.

«Оренбург»: Гутор, Полуяхтов, Малых, Нехайчик, Андреев, Померко, Коронов, Афонин, Благо, Ойеволе, Делькин.

Запасные: Руденко, Жунич, Бамба, Шогенов, Саная, Ефремов, Бреев, Кацалапов, Батов.

«Крылья Советов»: Лория, Ятченко, Надсон, Таранов, Божин, Цаллагов, Бато, Родич, Молло, Чочиев, Паскуато.

Запасные: Павлов, Конюхов, Зинков, Мбакогу, Маргасов, Концедалов, Голенков.

Россия. Премьер-лига Россия Оренбург Крылья Советов
Комментарии (3)
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mihail1980
1477929681
хотелось-бы чтоб оренбург остался в рфпл
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Victor.Vings
1477931906
Не знаю как там Оренбург но крылья близки к вылету, играют очень плохо. Жаль франка но пора ему в отставку. Кого-то другого надо искать. по жестче надо встряхнуть команду, тяжело смотреть такой футбол. состав я считаю не такой уж и плохой, чтобы быть на последнем месте ПОЗОР.
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pik54
1477986323
Да, крылушки могут велететь.
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