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    • «Спартак» оказался сильнее ЦСКА в дерби. Ключевые моменты противостояния (ВИДЕО)

    «Спартак» оказался сильнее ЦСКА в дерби. Ключевые моменты противостояния (ВИДЕО)


    3
    Голосов: 7
    29.10.2016 22:00
    «Ростов» неожиданно проиграл «Амкару», но главный матч осени проходил уже после этой встречи. «Спартак» выиграл у ЦСКА со счетом 3:1. «Бомбардир» в режиме онлайн следит за главными моментами.

    «Спартак» – ЦСКА – 3:1

    А вот и дубль Зе Луиша, хотя перед этим должен был забивать Страндберг. Нападающие «Спартака» оказались результативнее армейских коллег.

    Отыгрывает один мяч Карлос Страндберг.

    Зе Луиш увеличивает преимущество «Спартака».

    Остановили матч. Фанаты совсем разбушевались. Но уже все хорошо.

    Глушаков открывает счет в матче! Акинфеев запустил дальний удар.

    А вот это еще интереснее.

    Вот такой баннер вывесили болельщики «Спартака».

    Стартовые составы на игру. Промес и Зе Луиш успели восстановиться.

    ЦСКА: Акинфеев, Щенников, Игнашевич, В. Березуцкий, Фернандес, Вернблум, Головин, Ионов, Миланов, Тошич, Траоре.

    Запасные: Чепчугов, А. Березуцкий, Набабкин, Страндберг, Чалов, Натхо.

    «Спартак»: Ребров, Ещенко, Таски, Кутепов, Комбаров, Фернандо, Глушаков, Зобнин, Промес, Джано, Зе Луиш.

    Запасные: Песьяков, Кутин, Макеев, Пуцко, Тимофеев, Зуев, Ромуло, Мельгарехо, Попов.

    «Амкар» – «Ростов» – 1:0

    Костюков принес «Амкару» важнейшую победу.

    Стартовые составы команд.

    «Амкар»: Селихов, Зайцев, Занев, Милькович, Конде, Комолов, Гиголаев, Костюков, Гол, Баланович, Бодул.

    Запасные: Будаков, Хомич, Черенчиков, Идову, Джикия, Хурцидзе, Шаваев, Йовичич, Анене, Салугин, Прокофьев, Шиндер.

    «Ростов»: Медведев, Терентьев, Гуйе, Мевля, Гранат, Препелицэ, Эзатолахи, Киреев, Байрамян, Григорьев, Азмун.

    Запасные: Комиссаров, Гошев, Скопинцев, Ярошенко, Вебер, Думбия.

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Наталия Кондратенко
    Рейтинг: 3 Голосов: 7
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    Комментарии (25)
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    narkozanos
    1477760876
    А чё типа руку Комбарова замяли?или свиньи дешёвки?пиздят только на других,что кому то подсуживают
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    tima0898
    1477761828
    А Слуцкий говорил, что мы-не футбольная страна. Вон сколько эмоций. Великолепная игра.
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    Denmark*
    1477762108
    С Убедительной Победой, Спартачок!!!
    Ответить
    Максим80
    1477762943
    Карера красавец!!!!!!!!!
    Ответить
    azar80
    1477763148
    Игорек, не подвел, перспективный мальчишка. Всех спартачей с победой, а Васе и Игнашу пора на покой
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    Valera55
    1477764021
    Красссавчиикии))
    Ответить
    aurora5858
    1477770845
    Комбаров и Ребров - беда Спартака
    Ответить
    NEMETSRUS
    1477792214
    :-)
    Ответить
    alex-76
    1477802248
    Шлюшаков ты нашёл свою команду.........
    Ответить
    KB_Krasnogorsk
    1477811793
    Привет Тошичу. Пусть в турнирную таблицу заглянет ;)
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