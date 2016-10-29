«Спартак» оказался сильнее ЦСКА в дерби. Ключевые моменты противостояния (ВИДЕО)

«Спартак» – ЦСКА – 3:1

А вот и дубль Зе Луиша, хотя перед этим должен был забивать Страндберг. Нападающие «Спартака» оказались результативнее армейских коллег.

Отыгрывает один мяч Карлос Страндберг.

Зе Луиш увеличивает преимущество «Спартака».

Остановили матч. Фанаты совсем разбушевались. Но уже все хорошо.

Глушаков открывает счет в матче! Акинфеев запустил дальний удар.

А вот это еще интереснее.

Вот такой баннер вывесили болельщики «Спартака».

Стартовые составы на игру. Промес и Зе Луиш успели восстановиться.

ЦСКА: Акинфеев, Щенников, Игнашевич, В. Березуцкий, Фернандес, Вернблум, Головин, Ионов, Миланов, Тошич, Траоре.

Запасные: Чепчугов, А. Березуцкий, Набабкин, Страндберг, Чалов, Натхо.

«Спартак»: Ребров, Ещенко, Таски, Кутепов, Комбаров, Фернандо, Глушаков, Зобнин, Промес, Джано, Зе Луиш.

Запасные: Песьяков, Кутин, Макеев, Пуцко, Тимофеев, Зуев, Ромуло, Мельгарехо, Попов.

«Амкар» – «Ростов» – 1:0

Костюков принес «Амкару» важнейшую победу.

Стартовые составы команд.

«Амкар»: Селихов, Зайцев, Занев, Милькович, Конде, Комолов, Гиголаев, Костюков, Гол, Баланович, Бодул.

Запасные: Будаков, Хомич, Черенчиков, Идову, Джикия, Хурцидзе, Шаваев, Йовичич, Анене, Салугин, Прокофьев, Шиндер.

«Ростов»: Медведев, Терентьев, Гуйе, Мевля, Гранат, Препелицэ, Эзатолахи, Киреев, Байрамян, Григорьев, Азмун.

Запасные: Комиссаров, Гошев, Скопинцев, Ярошенко, Вебер, Думбия.