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  • «Спартак» оказался сильнее ЦСКА в дерби. Ключевые моменты противостояния (ВИДЕО)

«Спартак» оказался сильнее ЦСКА в дерби. Ключевые моменты противостояния (ВИДЕО)

«Спартак» – ЦСКА – 3:1

А вот и дубль Зе Луиша, хотя перед этим должен был забивать Страндберг. Нападающие «Спартака» оказались результативнее армейских коллег.

Отыгрывает один мяч Карлос Страндберг.

Зе Луиш увеличивает преимущество «Спартака».

Остановили матч. Фанаты совсем разбушевались. Но уже все хорошо.

Глушаков открывает счет в матче! Акинфеев запустил дальний удар.

А вот это еще интереснее.

Вот такой баннер вывесили болельщики «Спартака».

Стартовые составы на игру. Промес и Зе Луиш успели восстановиться.

ЦСКА: Акинфеев, Щенников, Игнашевич, В. Березуцкий, Фернандес, Вернблум, Головин, Ионов, Миланов, Тошич, Траоре.

Запасные: Чепчугов, А. Березуцкий, Набабкин, Страндберг, Чалов, Натхо.

«Спартак»: Ребров, Ещенко, Таски, Кутепов, Комбаров, Фернандо, Глушаков, Зобнин, Промес, Джано, Зе Луиш.

Запасные: Песьяков, Кутин, Макеев, Пуцко, Тимофеев, Зуев, Ромуло, Мельгарехо, Попов.

«Амкар» – «Ростов» – 1:0

Костюков принес «Амкару» важнейшую победу.

Стартовые составы команд.

«Амкар»: Селихов, Зайцев, Занев, Милькович, Конде, Комолов, Гиголаев, Костюков, Гол, Баланович, Бодул.

Запасные: Будаков, Хомич, Черенчиков, Идову, Джикия, Хурцидзе, Шаваев, Йовичич, Анене, Салугин, Прокофьев, Шиндер.

«Ростов»: Медведев, Терентьев, Гуйе, Мевля, Гранат, Препелицэ, Эзатолахи, Киреев, Байрамян, Григорьев, Азмун.

Запасные: Комиссаров, Гошев, Скопинцев, Ярошенко, Вебер, Думбия.

Россия. Премьер-лига Россия Ростов Амкар-Пермь Спартак ЦСКА
Комментарии (25)
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magg27
1477752098
Молорики!
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Kulimen
1477760655
Жирное сыкло. Сколько еще можно верить в Траоре, он же даже не деревянный...вообще никакой.
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Ден 781
1477760667
Спааааааааартак !!!!!!!!!!!!
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BANNIKOV1970
1477760780
Игарь!С юбилеем!
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narkozanos
1477760876
А чё типа руку Комбарова замяли?или свиньи дешёвки?пиздят только на других,что кому то подсуживают
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tima0898
1477761828
А Слуцкий говорил, что мы-не футбольная страна. Вон сколько эмоций. Великолепная игра.
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Denmark*
1477762108
С Убедительной Победой, Спартачок!!!
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Максим80
1477762943
Карера красавец!!!!!!!!!
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azar80
1477763148
Игорек, не подвел, перспективный мальчишка. Всех спартачей с победой, а Васе и Игнашу пора на покой
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Valera55
1477764021
Красссавчиикии))
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