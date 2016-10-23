Пять причин, по которым «Челси» обыграет «МЮ»

День рождения Абрамовича

24 октября владельцу «Челси» Роману Абрамовичу исполнится 50 лет. «Визит «МЮ» на «Стэмфорд Бридж» состоится в удачный момент. Мы обыграем сильную команду и преподнесем Абрамовичу хороший подарок», – говорит наставник «Челси» Антонио Конте. Букмекеры, доверяя тренеру «Челси», вроде бы тоже делают ставку на лондонскую команду. Прислушаться к словам Антонио нужно не только им, но и всем болельщикам. Именно Конте нужна победа в предстоящем матче. Абрамович уже однажды выражал недовольство игрой отдельных игроков команды, намекая на тренерские недоработки. Победа перед днем рождения президента – хорошая возможность для Конте вернуть к себе доверие.

Форма лидеров «Челси»

В прошлом сезоне Эден Азар забил четыре мяча в 31-м матче. Под руководством Конте бельгиец сумел отличиться уже трижды. Подобное преображение пережил и форвард Диего Коста. Агрессивный нападающий по-прежнему напрягает соперников своими выходками, но при этом на старте сезона на его счету уже семь голов. Интересно, что в семи из восьми встреч, где Азар и Коста отмечались голами, «Челси» одержал победу. Лидеры «МЮ» подобными сериями похвастаться не могут. Зато для «красных дьяволов» вызывают опасения другие неудачные для них тенденции. Последняя победа «Манчестера» над «Челси» случилась десять матчей назад, а на «Стэмфорд Бридж» «МЮ» проигрывал уже 16 раз. Столько поражений нет у «Юнайтед» больше ни на одном гостевом стадионе.

Новая тактика Конте

Любимая формация Антонио Конте – игра с тремя центральными защитниками. В «Челси» не сразу удалось найти нужные кадры и возможности. Когда же у Антонио получилось перейти к новой схеме, оборона «Челси» перестала давать ненужные сбои. Девять мячей пропустил коллектив в матчах, где Конте выпускал четырех игроков обороны. Ноль пропущенных голов в активе «Челси» ровно с того момента, когда Антонио решился на переход к своей излюбленной тактике. Впервые это случилось во втором тайме уже проигранного противостояния с «Арсеналом». В матче против «Манчестера», где впереди солирует Златан Ибрагимович, тройка защитников тоже способна не подвести.

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Давление на Моуринью

Моуринью возвращается на «Стэмфорд Бридж» – стадион, где еще недавно он радовался победам вместе с «Челси». Теперь болельщики не будут тепло приветствовать наставника, оказавшегося в стане принципиального соперника. Жозе подогрел информационный фон высказываниями, что они никогда не были друзьями с Абрамовичем. Потом португалец вообще сказал, что не думает о реакции фанатов «Челси» на его приезд. Однако уже сейчас Жозе находится под большим давлением общественности. «Буду ли я радоваться как сумасшедший, если мы забьем гол? Нет», – португальский специалист пытается немного расположить фанатов к себе. Пока получается слабо. Значимость матча психологически бьет по тренеру «МЮ», что может заставить его допустить ключевые ошибки.

Проблемы «МЮ»

В матче против «Фенербахче» все 90 минут на поле провел Уэйн Руни. Он наконец-то вышел играть в нападение, но неожиданно отказался от роли штатного пенальтиста. «Я попросил, чтобы Руни дал мне исполнить одиннадцатиметровый. Очень благодарен ему, что уступил», – рассказал Поль Погба. «Два дня назад Погба был худшим, а теперь провел феноменальную игру», – начал расхваливать француза Моуринью. Если Моуринью под натиском общественности будет чувствовать себя некомфортно всего один матч, то на Руни уже несколько месяцев совершаются нападки. И Уэйн прогибается. Недовольны малым количеством практики Мхитарян и Дармиан, хотят в команде избавиться от Валенсии. В предстоящем матче не самая удачная обстановка внутри коллектива из Манчестера может сыграть ключевую роль. «Челси», где теперь все помогают друг другу, выглядит на этом фоне уже отлаженным механизмом.

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